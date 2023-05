Metra modifie les horaires de la ligne Union Pacific Northwest – Shaw Local

Metra apporte des ajustements à ses horaires sur les lignes Union Pacific Northwest à partir du mardi 30 mai. Les changements sont apportés pour mieux répondre aux besoins de l’achalandage, ont déclaré les responsables de Metra.

Avec les horaires révisés sur l’UP Northwest ajoutant plus de voyages sur la ligne, Metra ajuste son horaire pour atténuer les conflits qui ont affecté la ponctualité. Des modifications sont également apportées aux affectations de plate-forme à certains arrêts de l’UP Northwest, certains trains ajoutant des arrêts pour offrir aux passagers plus d’options.

Une liste des trains concernés suit, mais les usagers sont invités à consulter les horaires proposés sur metra.com.

La ligne UP Northwest change à partir du 30 mai :

• Les trains entrants 618, 632, 658, 662 partiront désormais tous de Des Plaines 5 à 6 minutes plus tard (les :07).

• Le train 651 partira désormais de Chicago à 17 h 07 (2 minutes plus tard que l’horaire actuel).

• Le train 653 partira désormais de Chicago à 17 h 05 (2 minutes plus tôt que l’horaire actuel).

• Le train 647 arrivera désormais à Harvard 6 minutes plus tard à 18h23

• Le train 706 s’arrêtera désormais toujours à Irving Park les fins de semaine, et pas seulement pendant les matchs à domicile des Cubs.

Changements de piste/plate-forme :

• Les trains 620, 622, 624, 634, 636 n’utiliseront plus le quai central de Palatine à Cumberland.

• Les trains 639, 651 utiliseront désormais les quais de la voie centrale pour l’embarquement de Jefferson Park via Des Plaines.

• Les trains 643 et 657 n’utiliseront plus le quai central pour l’embarquement à Clybourn et Des Plaines.