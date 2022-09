Les trains de banlieue Metra circuleront comme prévu après l’annonce d’un accord de travail provisoire visant à éviter une grève des trains de marchandises, a indiqué l’agence.

L’agence de trains de banlieue avait précédemment annoncé jeudi soir des annulations préventives sur le BNSF et trois lignes de l’Union Pacific en prévision d’une éventuelle grève des travailleurs des chemins de fer.

“Nous sommes heureux d’annoncer qu’au cours de la nuit, un accord de principe a été conclu entre les chemins de fer de fret et leurs syndicats, évitant une grève qui aurait pu commencer ce soir et interrompre le service sur la BNSF et trois lignes de l’Union Pacific”, Metra a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes grandement soulagés de pouvoir continuer à fournir le service sûr et fiable que vous méritez et sur lequel vous comptez.”

Le président Joe Biden a déclaré plus tôt jeudi qu’un accord de travail provisoire sur les chemins de fer avait été conclu, évitant une grève qui aurait pu être dévastatrice pour l’économie avant les élections cruciales de mi-mandat.

Les chemins de fer et les représentants syndicaux étaient en négociation depuis 20 heures au Département du travail mercredi pour conclure un accord, car il y avait un risque de grève commençant vendredi qui aurait pu fermer les lignes ferroviaires à travers le pays.

Biden a passé un appel téléphonique clé au secrétaire au Travail Marty Walsh à 21 heures alors que les pourparlers se poursuivaient après l’arrivée du dîner italien, selon un responsable de la Maison Blanche insistant sur l’anonymat. Le président a dit aux négociateurs de tenir compte du préjudice causé aux familles, aux agriculteurs et aux entreprises en cas de fermeture.

Ce qui a résulté des allers-retours a été une entente de principe qui sera soumise aux membres du syndicat pour un vote après une période de réflexion post-ratification de plusieurs semaines.

“Ces cheminots bénéficieront d’un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail et d’une tranquillité d’esprit quant à leurs frais de santé: tout cela durement gagné”, a déclaré Biden. “L’accord est également une victoire pour les compagnies de chemin de fer qui pourront retenir et recruter plus de travailleurs pour une industrie qui continuera à faire partie de l’épine dorsale de l’économie américaine pour les décennies à venir.”

Metra a présenté ses excuses aux clients “pour cette semaine d’incertitude et d’anxiété, et nos remerciements pour votre patience et votre compréhension”.

L’Associated Press a contribué.