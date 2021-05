MeToo a accusé le parolier tamoul Vairamuthu d’être critiqué pour des vers pédophiles dans la chanson | Actualités régionales

Chennai: Le parolier et poète tamoul populaire Vairamuthu est le destinataire de la colère des internautes après la sortie d’une chanson qu’il a écrite avec des accents et des paroles manifestement pédophiles sur sa chaîne YouTube. La chanson vidéo intitulée «En Kadhala» (mon amant) fait partie d’un projet de 100 chansons de Vairamuthu connu sous le nom de «Naatpadu Theral». La vidéo présente une adolescente qui tombe amoureuse d’un poète, qui est grisonnant et qui a au moins plus du double de son âge.

La description en anglais de la chanson sur YouTube se lit comme suit: « Avant la puissance de l’amour, quand la caste, la religion, la race et la rupture, l’âge aura-t-il une importance? » La vidéo s’ouvre sur des paroles sur la nature mais transgresse ensuite l’acteur adolescent et son admiration pour l’homme plus âgé. On voit un personnage taquiner l’admiration de la jeune fille pour le poète comme «aime», essayant de la décourager en disant qu’il est un homme fou, sans emploi, célibataire, obsédé par la poésie. Il compare également l’âge de la fille à celui du poète. La fille répond alors que le poète n’est pas un fou.

Juxtaposant les visuels de la jeune artiste de 16 ans Anikha Surendran et de l’homme plus âgé, les paroles se demandent: «Mon amant, est-ce que l’amour se soucie de l’âge? L’âge mettra-t-il fin à nos vies? Les cadenas ne sont pas liés par l’âge… La lune n’est-elle pas la plus âgée de toutes, mais ce jeune lys fleurira à la demande de la lune ».

Anikha est un artiste de premier plan qui a travaillé avec les meilleures stars tamoules et malayalam et a joué leur fille dans de nombreux films à succès.

Par la suite, la vidéo montre l’homme jouant avec des enfants, et l’acteur adolescent le regarde avec admiration, tandis que les paroles disent – «il n’y a pas de père dans ma vie, mais je veux un mari comme un père», comme la fille est vu en souriant. Tout au long de la vidéo, on voit la fille suivre joyeusement l’homme, qui est décrit comme un amoureux de la nature et imitant ses actions.

Le forum sur la protection des droits juridiques a également tweeté en disant qu’ils avaient déposé une plainte auprès de la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (CNPRC) pour obtenir des mesures contre Vairamuthu pour avoir encouragé une attitude pédophile. « A sollicité la commission d’émettre des avis à Youtube Inde pour supprimer le contenu de ladite vidéo postée par la chaîne officielle Vairamuthiu et d’émettre des notifications à la chaîne de télévision Kalaignar pour ne pas diffuser le contenu », a ajouté leur tweet.

Vairamuthu a été accusé par le chanteur Chinmayi Sripada et quelques autres de harcèlement sexuel, au plus fort du mouvement #MeToo. Même il y a quelques jours, lorsque le député DMK Kanimozhi avait demandé justice pour des élèves qui alléguaient une inconduite sexuelle de la part de leur faculté, Chinmayi a demandé à Kanimozhi d’engager également une action contre le parolier et sympathisant du DMK Vairamuthu, en plus de l’ancien politicien du DMK / AIADMK Radha Ravi, qui est maintenant avec le BJP.