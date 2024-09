Method Man veut que les crimes de Diddy soient séparés de la culture hip-hop

L’homme de la méthode veut que tout le monde s’attache Diddy La chute de la musique hip-hop doit freiner… et cesser d’essayer de confondre les problèmes !!!

Nous avons rencontré M. Meth aux studios ABC à New York cette semaine, où il nous a dit que la corrélation entre Diddy et la culture hip hop lui échappait complètement !!!

Comme vous le savez, Diddy était arrêté et inculpé sur des accusations de trafic sexuel, d’enlèvement et de racket plus tôt cette semaine… des actions présumées d’un rappeur de renommée mondiale, mais pas de lien clair en ce qui concerne Meth.