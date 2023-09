Method Man couvre Cassius et parle de la transition vers un acteur à temps plein

Clifford « Method Man » Smith couvre Cassius et même s’il ne perd pas sa chemise pour les dames, il met en lumière sa transition de rappeur à acteur.

La couverture de Meth intervient à l’occasion du 50e anniversaire du hip-hop et est un excellent exemple de la croissance du genre. Considérant qu’il a une carrière très riche, beaucoup oublient les débuts d’acteur de Meth dans Terres de flic, 187, et Ventre, qui sont tous deux mentionnés par le magazine.

Tout en détaillant sa carrière d’acteur, Meth raconte Alvin « Aqua » Blanco sur le passage de parolier à acteur et admet que dans ses premières années, il a délibérément choisi des rôles qui n’étaient pas difficiles.

« Au début, je dois admettre que je n’acceptais que des rôles qui, vous savez, n’impliquaient aucun jeu d’acteur, » explique Meth. « J’étais très vert, et vous pouvez dire maintenant que c’est des pommes et des oranges là où je suis maintenant.

Heureusement, il a changé d’avis et a décidé de consacrer davantage d’efforts à son métier.

« J’ai décidé de prendre les choses au sérieux quand j’ai vu exactement ce que ces acteurs traversaient juste pour obtenir un rôle et survivre au quotidien », dit Homme de méthode. « Pour moi, c’est une motivation suffisante pour franchir toutes les étapes que je dois franchir afin de donner le meilleur de moi-même. Et pas seulement ma meilleure performance, mais mon effort à 110 % pour m’assurer que je ne suis pas le maillon le plus faible de cet ensemble. Parce qu’il y a des gens qui arrivent des heures avant moi pour s’assurer que tout se passe bien. Qui suis-je pour venir au dépourvu ?

En ce qui concerne son avenir d’acteur, tout est illimité et Meth le sait. Il dit à Blanco qu’il crédite Les X-Men de Marvel des bandes dessinées non seulement pour l’inspiration d’acteur, mais aussi pour l’inspiration de vie qui ont contribué à façonner sa boussole morale. Il révèle également qu’il a une copie de la première apparition de Wolverine dans une bande dessinée « enfermée quelque part » chez lui.

« Le code du Bushido, l’honneur », a déclaré Method Man à Blanco. « En grandissant, j’ai vu cela – je ne le comprenais pas à l’époque, mais je le comprends maintenant – mais c’était un combat interne pour lui, se demandant toujours s’il était plus un homme ou un animal et dans quelle mesure il céderait à son instinct de base. , violence. Alors oui, j’accepte une grande partie de cela maintenant. C’était pour ainsi dire un modèle pour mon mode de vie.

M. Smith espère également que Kevin Feige et l’équipe de Marvel auront compris les allusions qu’il a laissées entendre quant à son intention de rejoindre le MCU. Dans son article de couverture sur Cassius, il félicite le casting de Marvel, en particulier l’agent de casting Sarah Finn, tout en notant qu’il aimerait avoir l’opportunité d’incarner le personnage de X-Men, Bishop.

« Je le diffusais juste pour voir si je pouvais accrocher quelque chose », admis Méth. «Ces gars du MCU, ils connaissent leur métier. Je n’ai eu aucun problème avec leur choix de casting jusqu’à présent. Donc, quel que soit celui qui obtiendra le poste… Je pense qu’Omar Sy a fait un excellent travail en tant que Bishop, mais c’était avant le MCU. S’ils le choisissaient à nouveau, je pense qu’il le tuerait. Il y a quelques personnes là-bas. Mais s’ils sont prêts à me donner une chance, je le ferais. De plus, j’ai déjà fait toutes les recherches.

Ailleurs dans l’interview, lorsque le sujet est abordé sur les artistes qui abandonnent leur jeu et se réinventent, Meth offre une perspective franche.

« Je ne peux pas parler de leurs histoires ni de la raison pour laquelle ils se trouvent dans les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent, mais je connais certains des pièges qui accompagnent l’industrie », a déclaré Meth à propos de ses pairs qui sont entrés dans le jeu avec lui. mais ne sont plus au conseil d’administration pour Cassius.

« Beaucoup d’entre eux sont auto-infligés par l’artiste lui-même. Il n’y a rien de tel que de se faire caresser par un homme égoïste, mais cela devient très addictif et quand [it] n’est pas à la hauteur de vos standards, vous avez tendance à glisser dans l’isolement au point de devenir un reclus.

Lorsque vous commencez à accorder plus d’importance à l’opinion des autres sur vous qu’à votre propre opinion sur vous-même, c’est là que vous avez un problème. Et pour moi, cela m’a amené à ne pas valoriser ce que les gens disaient de moi, mais plutôt ce que je disais de moi-même. Je ne valorise pas ce que les gens pensaient de moi mais ce que je pensais de moi-même. Et ça marche vraiment. Le fait que je sois toujours là témoigne de mon éthique de travail, et les gens se moquent de moi, pour de vrai.