Meth passé en contrebande dans des cruches de sirop d’érable; la police démantèle un réseau de drogue

Des responsables néo-zélandais ont déclaré jeudi que la cargaison de méthamphétamine – qui pesait 713 kilogrammes, soit environ 1 572 livres, et qu’ils ont interceptée en janvier – était la plus importante que le pays ait vue à sa frontière. Ils estiment que la méthamphétamine vaut 250 millions de dollars néo-zélandais (environ 156 millions de dollars) et pourrait produire environ 35 millions de doses de drogue.

Jusqu’à présent, une douzaine de personnes impliquées dans le complot ont été arrêtées en Nouvelle-Zélande et en Australie, et d’autres arrestations sont attendues, ont indiqué les autorités.

Le commissaire de police néo-zélandais Andrew Coster a déclaré dans un communiqué que « le commerce international de la drogue et les groupes criminels organisés causent des ravages et des dommages dans les communautés du monde entier » et que la police reste déterminée à « perturber et démanteler les réseaux de drogue » grâce à une approche internationale. .