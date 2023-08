Météorologues : la tempête tropicale Idalia se forme dans le golfe du Mexique

MIAMI (AP) — La tempête tropicale Idalia s’est formée dimanche dans le golfe du Mexique sur une trajectoire potentielle pour se transformer en ouragan dans le sud des États-Unis, a annoncé le National Hurricane Center.

À 11 h 15, la tempête était située à environ 129 kilomètres à l’est-sud-est de Cozumel, au Mexique, se déplaçant vers l’est à 3,2 km/h avec des vents soutenus les plus forts de 40 mph (64 km/h), ont indiqué les prévisionnistes. Les ouragans ont des vents de 74 mph (119 km/h) et plus.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’Idalia se transforme en ouragan mardi dans le golfe du Mexique, puis se courbe vers le nord-est en direction de la côte ouest de la Floride. Les premières prévisions indiquaient que cela pourrait se produire mercredi. On ne s’attendait pas à ce qu’il menace le sud-ouest de la Floride, où l’ouragan meurtrier Ian a frappé l’année dernière.

Des conditions de tempête tropicale sont attendues dimanche sur la péninsule du Yucatan et l’ouest de Cuba.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré samedi dans un message publié sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il avait ordonné aux responsables de l’état d’urgence de commencer les préparatifs en cas de tempête.

« Les résidents doivent rester vigilants et se préparer aux impacts possibles au début de la semaine prochaine », a déclaré le gouverneur républicain, candidat à l’investiture présidentielle du GOP.

Jusqu’à présent cette année, la côte Est des États-Unis a été épargnée par les cyclones, mais à l’ouest, la tempête tropicale Hilary a provoqué des inondations généralisées, des coulées de boue et des fermetures de routes au début du mois au Mexique, en Californie, au Nevada et dans certaines régions du nord.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec généralement août et septembre comme pic.

The Associated Press