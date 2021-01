Météores, lunes et étoiles: voici le calendrier astronomique pour 2021

La «vie normale» étant limitée dans un avenir prévisible – y compris les options de voyage -, nous sommes nombreux à nous échapper en explorant le ciel. Mais quelles sont les meilleures vues célestes en 2021?

Depuis l’antiquité, les étoiles ont fourni une toile de fond dramatique à l’existence de l’humanité. L’astronomie est une science, une histoire, une mathématique, une mythologie, une religion, un paradoxe et une forme d’art qui laisse encore perplexe même l’intelligentsia la plus profonde.

Les humains analysent le ciel nocturne à la recherche de réponses à des questions existentielles depuis des millénaires – avant tout système de religion ou de croyance. Nous sommes éternellement fascinés par essayer de rationaliser notre existence. Au 21e siècle, vivant dans le sillage de grands esprits comme Hubble, Hawking et Cox, notre compréhension s’est élargie – mais pas aussi vite que l’univers lui-même.

Pour la majorité d’entre nous, simples mortels, le «discours de l’espace» est réservé pour des débats incohérents après quelques pintes dans le local, ou seul dans les petites heures où le sommeil nous échappe. Mais après une année à voir notre monde tangible changer au-delà des domaines de l’imagination, il semblerait qu’il y ait beaucoup de réconfort à trouver dans des cascades de corps célestes rayonnant de lumière à travers les ténèbres.

Voici les principaux événements à surveiller en 2021.

2 – 3 janvier: pluie de météores quadrantides

Bien qu’il y ait de nombreuses pluies de météores tout au long de l’année civile, la plupart ont des taux très bas. Le Quadrantids est une douche au-dessus de la moyenne, que l’on pense provenir de grains de poussière laissés par une comète maintenant éteinte, 2003 EH1.

Dans cette douche, vous pourrez peut-être voir un météore toutes les minutes environ, et les plus brillants sont connus sous le nom de boules de feu. Les Quadrantides font leur apparition chaque année au début du mois de janvier, généralement autour du 1 au 5.

13 janvier: première nouvelle lune de 2021

28 janvier: première pleine lune de 2021

11 février: Nouvelle lune

Ce cycle lunaire est l’occasion idéale pour observer les étoiles dans le ciel profond de l’hiver. La nouvelle lune signifie qu’il n’y aura pas de lumière, donc les observateurs pourront peut-être voir les Pléiades et la galaxie d’Andromède.

18 février: Perseverance Landing

Le dernier explorateur de Mars de la NASA doit atterrir le 18 février pour étudier le sol martien à la recherche de signes de vie. Il a été lancé en juillet de l’année dernière.

20 mars: équinoxe de mars

Un équinoxe, c’est quand le soleil brille directement sur l’équateur, ce qui signifie qu’il y a des quantités presque égales de jour et de nuit dans le monde. Il marque également le premier jour du printemps (équinoxe vernal) dans l’hémisphère nord et le premier jour d’automne (équinoxe d’automne) dans l’hémisphère sud.

22-23 avril: Pluie de météores Lyrids

Les Lyrides produisent environ 20 météores par heure. Cette année, la super lune d’avril pourrait avoir un impact sur la visibilité, mais elle crée généralement des traînées de poussière brillantes qui durent plusieurs secondes. Les Lyrides proviennent de particules laissées par la comète C / 1861 G1 Thatcher, découverte en 1861. La douche coule chaque année du 16 au 25 avril.

27 avril: Super Pleine Lune

Cette nuit-là, la lune et le soleil seront directement opposés afin que le visage de la lune soit entièrement illuminé. Les super lunes peuvent apparaître jusqu’à 14% plus grandes et 30% plus lumineuses qu’une pleine lune normale.

6 – 7 mai: Eta Aquarids Meteor Shower

Les Eta Aquarids ne sont pas aussi prolifiques que les Quandrantis, mais sont capables de produire jusqu’à 60 météores par heure. Constituée de débris laissés par la comète de Halley, observée depuis l’Antiquité, la douche coule chaque année du 19 avril au 28 mai.

26 mai: Super pleine lune et éclipse lunaire

C’est un double coup dur fin mai. Si vous manquez la super lune d’avril, ne vous inquiétez pas: c’est la lune la plus proche de la Terre toute l’année, c’est donc la date que vous voulez vraiment dans votre journal.

Si vous êtes situé dans l’océan Pacifique ou en Asie de l’Est, au Japon, en Australie et en Amérique de l’Ouest, vous êtes également susceptible de voir l’éclipse lunaire totale. Cela se produit lorsque la lune traverse complètement l’ombre sombre de la Terre. La lune s’assombrira progressivement puis prendra une teinte rouge sang.

10 juin: Eclipse solaire annulaire

Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune est trop loin de la Terre pour masquer complètement le soleil. Cela se traduit par un anneau de lumière vive autour de la lune sombre. L’éclipse annulaire sera visible dans l’est de la Russie, l’océan Arctique, l’ouest du Groenland et le Canada. Une éclipse partielle sera visible aux États-Unis, en Europe et dans le reste de la Russie.

21 juin: Solstice de juin

Le 21 juin, le pôle Nord sera incliné vers le soleil. C’est le premier jour d’été dans l’hémisphère nord et le premier jour d’hiver dans l’hémisphère sud.

13 juillet: Conjonction de Mars et de Vénus

Les plus proches voisins de la Terre misent sur la levée des règles de distanciation sociale d’ici l’été 21. Cette nuit-là, l’angle de visibilité de la Terre fera apparaître Mars et Vénus comme une seule. Ils peuvent être vus juste après le coucher du soleil dans le ciel occidental.

28 – 29 juillet: pluie de météores Delta Aquarids

Les Delta Aquarids peuvent produire jusqu’à 20 météores par heure. C’est le résultat des débris laissés par les comètes Marsden et Kracht. La douche circule chaque année du 12 juillet au 23 août.

Fin juillet: Achèvement de la mission Juno de la NASA

La mission Juno, extrêmement réussie, se terminera en juillet, lorsque l’engin sera désorbité et plongé dans Jupiter, qui abrite le plus grand océan (entièrement constitué d’hydrogène liquide) du système solaire.

En détruisant le vaisseau spatial, les chercheurs éviteront de contaminer les lunes de Jupiter, qui pourraient héberger la vie. Juno a fourni à la NASA de nombreuses informations sur les champs gravitationnels et magnétiques de Jupiter.

12-13 août: pluie de météores perséides

Cela devrait être une bonne année pour les Perséides. Le croissant de lune croissant se couchera tôt dans la soirée, garantissant un ciel sombre juste à temps pour le spectacle.

La pluie de météores des Perséides produit jusqu’à 60 météores par heure. Celles-ci proviennent de la comète Swift-Tuttle, découverte en 1862. La douche est surtout connue pour produire un grand nombre de boules de feu et circule chaque année entre le 17 juillet et le 24 août.

2 et 19 août: Jupiter et Saturne en opposition

Suite à la conjonction de Noël de Jupiter et Saturne, Août verra les planètes s’opposer. Le 2 août, Saturne sera à son approche la plus proche de la Terre et sera entièrement éclairée par le soleil. Le 19 août, Jupiter fera de même; il sera plus lumineux qu’à tout autre moment de l’année et visible toute la nuit.

22 août: Blue Moon

En tant que troisième des quatre pleines lunes cette saison, les lunes bleues se produisent environ tous les 2-3 ans et 2021 est sur la liste.

14 septembre et 5 novembre: Neptune et Uranus en opposition

Ce sont deux planètes qui reçoivent très peu de temps d’antenne de la planète Terre en raison de leur taille et de leur distance. C’est une occasion rare d’avoir une vision (cela nécessite toujours un télescope).

7 octobre: ​​pluie de météores draconides

The Draconids est une petite pluie de météores d’environ 10 météores par heure. Celui-ci provient des grains de poussière laissés par la comète 21P Giacobini-Zinner. La comète a été découverte pour la première fois en 1900.

C’est une douche inhabituelle dans la mesure où la meilleure visualisation est en début de soirée au lieu de tôt le matin. La douche fonctionne chaque année du 6 au 10 octobre.

13 octobre: ​​lancement du télescope spatial James Webb

La prochaine grande nouveauté des télescopes sera lancée le 13 octobre après plusieurs retards. Suivre l’évolution du télescope spatial Hubble ne sera pas une tâche facile, mais le James Webb dispose d’un miroir capable de collecter plus de six fois plus de lumière que Hubble ne le peut – ce qui signifie qu’il en verra plus et plus loin.

21 – 22 octobre: ​​pluie de météores orionides

Les orionides sont une averse moyenne produisant jusqu’à 20 météores par heure à son apogée. C’est un autre produit de la comète Halley, et se déroule du 2 octobre au 7 novembre. La pleine lune pourrait causer des problèmes de visibilité cette année.

4 – 5 novembre: pluie de météores des taurides

Les Taurides sont une pluie de météores mineurs de longue durée produisant seulement environ 5 à 10 météores par heure. Il est composé de deux flux distincts: le premier, des grains de poussière laissés par l’Asteroid 2004 TG10. Le deuxième flux est constitué de débris provenant de la comète 2P Encke. Cette douche fonctionne du 7 septembre au 10 décembre.

17-18 novembre: pluie de météores de Léonides

Une autre douche moyenne, mais celle-ci est unique dans son cycle. Dans une année normale, les Léonides produisent jusqu’à 15 météores par heure. Cependant tous les 33 ans, des centaines peuvent être vus. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2001, donc nous sommes à mi-chemin. La douche est constituée de grains de poussière de la comète Tempel-Tuttle, découverte en 1865. Visible annuellement du 6 au 30 novembre.

19 novembre: éclipse lunaire partielle

Une éclipse lunaire partielle se produit lorsque la lune traverse l’ombre partielle de la Terre ou qu’une partie seulement passe à travers l’ombre la plus sombre. Celui-ci sera visible dans l’est de la Russie, au Japon, dans l’océan Pacifique, en Amérique du Nord, au Mexique, en Amérique centrale et dans certaines parties de l’Amérique du Sud.

4 décembre: éclipse solaire totale

Le trajet de la totalité dans cette éclipse est limité à l’Antarctique et à l’océan Atlantique sud. Vous pourriez avoir un aperçu en Afrique du Sud.

13-14 décembre: pluie de météores géminides

Nous sortirons de 2021 en beauté et l’une des meilleures pluies de météores que le ciel ait à offrir. Les Géminides présentent jusqu’à 120 météores multicolores par heure à son apogée.

Ceux-ci sont produits par les débris d’un astéroïde connu sous le nom de 3200 Phaethon, découvert pour la première fois en 1982. La douche coule chaque année du 7 au 17 décembre.