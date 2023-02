Météore de Tcheliabinsk : Dix ans après le “réveil”, à quel point sommes-nous à l’abri d’une frappe potentiellement catastrophique ? | Actualités scientifiques et techniques

Ce n’était pas tout à fait le jour où la Terre s’est arrêtée, mais ceux qui ont vu un astéroïde enflammé éclipser brièvement le soleil alors qu’il s’élevait vers la ville russe de Tcheliabinsk ne l’oublieront certainement jamais.

Comparable à la taille d’une maison et se déplaçant à une vitesse fulgurante de 11 miles par seconde, ce qui fut rapidement surnommé le Météore de Tcheliabinsk est arrivé à l’improviste d’une manière qui rappelle un film catastrophe de science-fiction. C’était un spectacle déconcertant.

Images Dashcam du matin du 15 février 2013, dans le centre russe ville proche des montagnes de l’Oural, montre le petit astéroïde entrant dans l’atmosphère terrestre avant d’exploser avec 30 fois plus de force que la bombe atomique américaine qui détruit Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des fenêtres ont éclaté, des bâtiments ont été endommagés et des centaines de personnes ont été blessées – mais Tcheliabinsk a eu de la chance.

“S’il avait été directement au-dessus de la ville, les dégâts auraient été pires”, prévient NasaLindley Johnson, officier de la défense planétaire. “C’était définitivement un signal d’alarme.”

“Nous n’avons jamais rien vu de tel depuis”

En collaboration avec des partenaires tels que l’Agence spatiale européenne, le département de M. Johnson avertit de tout impact sur Terre de comètes et d’astéroïdes et guide la réponse.

Un cas de test standard était un astéroïde “étoile filante” qui a survolé la Manche cette semainequi a été suivi et rendu public à l’avance, afin que les gens puissent le voir par eux-mêmes.

Tcheliabinsk n’était pas un cas type.

“Nous n’avons jamais rien vu de tel depuis que nous avons commencé à travailler dans ce domaine”, déclare M. Johnson, dont le bureau au sein de l’agence spatiale américaine n’a été créé qu’en 2016.

“Il faisait jour, clairement visible dans le ciel de jour, et cela n’arrive pas très souvent.

“Il est arrivé du côté de la lumière du jour de la Terre, et nous n’avions aucune chance de pouvoir le détecter à l’avance avec les observatoires au sol que nous utilisions pour trouver ces objets à ce moment-là.”

Image:

Le point d’impact du météore



Quelles sont les chances d’un autre Tcheliabinsk ?

M. Johnson était à Vienne, en Autriche, le jour de l’arrivée de Tcheliabinsk, pour assister à des réunions des membres de l’ONU du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.

Il n’a pas fallu longtemps pour que des recommandations sur la manière de protéger la Terre de tels événements soient approuvées, y compris un réseau international d’alerte aux astéroïdes.

Le professeur Alan Fitzsimmons, de l’Université Queen’s de Belfast, est un expert de ces soi-disant objets géocroiseurs et un membre engagé de la “communauté de défense planétaire”.

“Nous sommes très ouverts sur ce que nous trouvons et sur l’état actuel de nos connaissances sur les risques d’impact potentiels”, dit-il. “Tous les astéroïdes détectés sont annoncés sur des sites Web publics.

“La technologie a parcouru un long chemin en termes de capacité à détecter des astéroïdes, même aussi petits que Tcheliabinsk, mais il y a toujours la possibilité que l’un d’entre eux puisse se faufiler. Et il est fort probable que le prochain astéroïde important que nous ayons ne soit pas annoncé.”

Image:

L’onde de choc a endommagé des bâtiments et brisé des vitres



Image:

Des fragments du météore ont été recueillis



Comment se protège-t-on ?

Tcheliabinsk était considéré comme un petit astéroïde – cela et son arrivée pendant la journée est la raison pour laquelle il était difficile de voir venir.

“Nous sommes toujours vulnérables à ceux qui viennent du soleil”, admet M. Johnson.

“La plupart de ces objets proviennent d’une ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, et lorsqu’ils arrivent dans le système solaire interne, nous pouvons les trouver dans le ciel nocturne. Mais lorsqu’ils tournent autour du soleil et reviennent dehors, c’est là que nous sommes vulnérables.”

La clé pour pouvoir s’attendre à l’inattendu, dit-il, est l’observation depuis l’espace.

La NASA travaille sur l’arpenteur d’objets géocroiseurs (NEO) de 1,2 milliard de dollars (985 millions de livres sterling) pour un lancement en 2028, qui sera le premier télescope spatial spécialement conçu pour chasser les astéroïdes et les comètes qui pourraient constituer des dangers potentiels pour la Terre.

Même alors, Tcheliabinsk était bien plus petit que les astéroïdes sur lesquels NEO se concentrera. Amy Mainzer, chercheuse principale de NEO Surveyor, a déclaré qu’il donnerait la priorité à “la recherche du seul astéroïde qui pourrait causer une très mauvaise journée à beaucoup de gens”.

Le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (Dart) est également au répertoire. Lors des tests de l’année dernièreil a été délibérément écrasé sur un astéroïde et a réussi à modifier son orbite.

Image:

Une illustration du vaisseau spatial DART de la NASA sur une trajectoire de collision avec l’astéroïde Dimorphos. Photo : NASA/Johns Hopkins APL



Et si un autre passe ?

L’arrivée de Tcheliabinsk a montré l’importance d’une communication rapide et efficace – son arrivée a été rapidement documentée dans le monde entier, des scientifiques russes ont partagé leurs découvertes, des fragments ont été collectés, étudiés et trouvés de nouveaux foyers, et l’événement a éclairé la politique internationale.

Le professeur Fitzsimmons affirme qu’une telle transparence et coordination seraient à nouveau vitales, peut-être encore plus à une époque où la désinformation peut se propager rapidement.

Si un tel astéroïde traversait l’atmosphère aujourd’hui, au-dessus d’une zone peuplée, il le ferait dans un climat géopolitique beaucoup plus fragile qu’en 2013, avec La guerre de la Russie en Ukraine et une dispute américano-chinoise croissante sur la menace perçue des objets volants.

“Lorsque ces types d’événements sont déterminés comme étant de causes naturelles, le flux d’informations est assez bon, même dans l’environnement actuel”, déclare M. Johnson. “Mais il est certainement préoccupant de savoir rapidement qu’il s’agit d’un événement naturel par rapport à quelque chose d’origine humaine.

“L’entrée et la détonation de ces objets par la pression thermique dans l’atmosphère, à l’œil humain, peuvent ressembler beaucoup à une attaque, alors qu’une instrumentation sophistiquée discerne rapidement la différence.”

Image:

Pas une zone de guerre, mais la trace du météore de Tcheliabinsk



“Un long chemin à parcourir pour tous les trouver”

À l’heure actuelle, quelque 31 000 astéroïdes sont suivis, contre environ 9 500 en 2013.

C’est un signe de combien plus au sérieux la perspective d’un impact dangereux a été prise depuis Tcheliabinsk, qui a été l’impact d’astéroïde le plus important et le mieux enregistré sur Terre depuis 1908. C’est alors qu’un astéroïde a explosé au-dessus de Sibérieaplatissant quelque 80 millions d’arbres dans une explosion équivalant à 15 millions de tonnes de dynamite.

Ne pas être à proximité d’une zone bâtie était encore une fois incroyablement chanceux.

La taille même de la Russie est tout ce qui en a fait un foyer relatif d’activité historique d’astéroïdes. Avec 70% de la Terre recouverte d’eau, il y a de fortes chances que la plupart des astéroïdes – détectés ou non – se retrouvent dans l’océan. Un impact comme Tcheliabinsk est probablement un événement unique en un siècle, estime la NASA.

Selon le professeur Fitzsimmons, aucun des 31 000 astéroïdes que nous connaissons ne devrait frapper la Terre au cours des 100 prochaines années, mais il reste encore “un long chemin à parcourir pour tous les trouver”.

“Mais je vais vous rassurer – je viens toujours travailler et cotiser à mon régime de retraite.”