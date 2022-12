Meteor over Alberta offre un aperçu des origines du système solaire

Une boule de feu au-dessus du ciel du centre de l’Alberta l’an dernier a attiré l’attention de chercheurs internationaux, dont des astronomes de l’Université Western de Londres, en Ontario. Lundi, l’université a annoncé que les origines cosmiques de ce météoroïde particulier “défient” désormais les croyances de longue date sur les origines du système solaire.

Selon un communiqué de presse de l’Université Western, en 2021, une équipe internationale de scientifiques, d’astronomes et d’astronomes professionnels et amateurs dirigée par des physiciens des météores de Western a capturé des photos et des vidéos d’un météoroïde rocheux qui a traversé le ciel au-dessus du centre de l’Alberta comme une boule de feu spectaculaire. .

Les chercheurs ont depuis conclu que le point d’origine de l’objet était “en plein milieu” au milieu de quelque chose connu sous le nom de “nuage d’Oort”.

Le nuage d’Oort est situé à des milliards de kilomètres de la Terre, à la périphérie du système solaire, et est une collection cosmique d’objets glacés.

Parfois, ces objets glacés sont mis sur une trajectoire avec le système solaire interne et le soleil, où ils sont considérés comme des comètes. Western a déclaré que les scientifiques n’avaient encore vu aucun objet directement dans le nuage d’Oort, “mais tout ce qui a été détecté jusqu’à présent en provenance de sa direction a été fait de glace”.

Selon Western, la découverte des origines rocheuses de la boule de feu de l’Alberta dans le système solaire externe change la donne en ce qui concerne les origines de notre système solaire.

“Théoriquement, la base même de la compréhension des débuts de notre système solaire repose sur le fait que seuls des objets glacés existent dans ces confins et certainement rien de roche”, indique le communiqué.

Pour Denis Vida, chercheur postdoctoral occidental en physique des météores, les implications de cette découverte sont vraiment hors de ce monde.

La boule de feu capturée par la caméra du Global Fireball Observatory au parc provincial du lac Miquelon, en Alberta. (Source : Université de l’Alberta)

“Cette découverte soutient un modèle entièrement différent de la formation du système solaire, qui soutient l’idée que des quantités importantes de matériaux rocheux coexistent avec des objets glacés dans le nuage d’Oort”, a expliqué Vida. “Ce résultat n’est pas expliqué par les modèles de formation du système solaire actuellement privilégiés. C’est un changeur de jeu complet.

Selon Western, toutes les boules de feu rocheuses précédentes provenaient de beaucoup plus près de la Terre. Par conséquent, le météoroïde au centre de la boule de feu de l’Alberta intéresse particulièrement les chercheurs.

Les caméras du Global Fireball Observatory, développées en Australie et exploitées par l’Université de l’Alberta, ont observé le météoroïde rocheux d’environ deux kilogrammes entrer dans l’atmosphère. Les chercheurs de Western ont alors calculé qu’il se déplaçait sur une orbite généralement réservée aux comètes glacées voyageant depuis le lointain nuage d’Oort.

Au cours de sa descente, Western a déclaré que la boule de feu de l’Alberta a voyagé beaucoup plus profondément dans l’atmosphère que les objets glacés, et qu’elle s’est brisée exactement comme le ferait un météoroïde rocheux. Cependant, les comètes sont faites de glace et de poussière, et se vaporisent donc à l’approche de la chaleur du soleil – cela provoque la queue distinctive d’une comète.

Sur la base de ces découvertes, les chercheurs ont conclu que la boule de feu de l’Alberta était faite de roche.

“Nous voulons expliquer comment ce météoroïde rocheux s’est retrouvé si loin parce que nous voulons comprendre nos propres origines. Mieux nous comprenons les conditions dans lesquelles le système solaire s’est formé, mieux nous comprenons ce qui était nécessaire pour déclencher la vie », a déclaré Vida. “Nous voulons brosser un tableau aussi précis que possible de ces premiers instants du système solaire qui ont été si critiques pour tout ce qui s’est passé par la suite.”

Les résultats de la boule de feu de l’Alberta ont été publiés lundi en Astronomie naturelle.