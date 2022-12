Météo : Une tempête hivernale coupe l’électricité partout au Canada

Le temps hivernal féroce a bloqué les vols et bloqué neuf trains Via Rail entre l’Ontario et le Québec samedi alors que la neige, la pluie verglaçante, les vents violents et la pluie ont martelé une grande partie du pays et plongé les plans de voyage de la veille et du jour de Noël dans le chaos.

Des pannes de courant et des routes impraticables ont incité trois villes de la région de Niagara, en Ontario, à déclarer l’état d’urgence et à supplier les résidents de ne pas circuler sur les routes, tandis que le Nouveau-Brunswick était aux prises avec l’une des plus importantes pannes de courant survenues dans la province depuis des décennies.

Les seules provinces ou territoires non touchés par un avertissement ou un communiqué météorologique d’Environnement Canada en date de samedi en début de soirée étaient le Nunavut et la Nouvelle-Écosse.

Dans un tweet samedi en début de soirée, Via Rail a déclaré qu’un déraillement de train du CN avait forcé l’annulation de tous les trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal prévus pour le jour de Noël.

Vee Grunda était l’un des nombreux passagers bloqués sans nourriture ni eau à bord d’un train de Via Rail à Cobourg, en Ontario. Elle a dit que le train s’était arrêté vers 23 heures vendredi et à midi samedi, beaucoup étaient encore à bord et cherchaient des réponses sur ce qu’il fallait faire ensuite.

“Nous avons eu des crises de panique, puis nous avons des personnes atteintes de diabète. Nous avons un bébé de deux mois, nous avons un groupe de personnes âgées”, a déclaré Grunda lors d’un entretien téléphonique. “Ils n’ont pas éteint les lumières donc personne n’a dormi. Tout est juste tendu.”

Certains passagers ont sauté du train et se sont aventurés dans la neige, grimpant dans les arrière-cours à la recherche d’une route principale, a-t-elle déclaré.

Un train de remplacement est finalement arrivé pour emmener Grunda et ses compagnons de voyage vers leur destination.

Via Rail a déclaré que neuf trains circulant entre Québec et Windsor, en Ontario, ont été interrompus par des pannes de courant liées aux conditions météorologiques ou des arbres abattus. Sept autres trains ont été entièrement annulés samedi matin, a indiqué la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Certains passagers ont déclaré sur les réseaux sociaux avoir été bloqués à bord des trains pendant plus de 18 heures sans nourriture ni eau.

La société a déclaré qu’elle essayait de garder les clients aussi confortables que possible et de les amener à leurs destinations finales, soit en faisant avancer les trains gelés, soit en apportant de nouveaux trains qui pourraient transporter des passagers en toute sécurité.

Mais le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a publié un tweet dans l’après-midi décrivant la situation avec le transporteur ferroviaire national comme “inacceptable”.

“Nous sommes en contact avec eux pour résoudre tous les problèmes de manière sûre et efficace”, a-t-il écrit. “La météo sans précédent a causé des retards dans notre système de transport et la sécurité des passagers et de l’équipage est notre priorité absolue.”

Dans un communiqué, Mark Strahl, ministre fictif conservateur des Transports, a déclaré que le mauvais temps n’est pas une excuse pour l’inaction du gouvernement lorsque le temps froid et les tempêtes hivernales sont la norme et non l’exception.

Il a déclaré qu’un gouvernement conservateur “réparerait le système de transport du Canada et exigerait des réponses des PDG millionnaires pour expliquer pourquoi leurs compagnies aériennes ont laissé tomber tant de Canadiens, surtout après avoir obtenu des milliards de dollars d’aide et de financement liés à la COVID”.

Dans le sud de l’Ontario, les communautés de Port Colborne, Wainfleet et Fort Erie ont toutes déclaré l’état d’urgence, invoquant des pannes de courant et des conditions de conduite dangereuses.

“Sortir pourrait vous mettre en danger et en péril car les premiers intervenants d’urgence pourraient ne pas être en mesure de répondre aux appels”, a déclaré le canton de Wainfleet dans un tweet.

“Si vous êtes à la maison sans électricité, veuillez faire ce que vous pouvez pour conserver la chaleur, aider vos amis, votre famille et vos voisins là où il est sûr de le faire”, a déclaré un avertissement sur le site Web de la ville de Port Colborne.

Le Service de police régional de Niagara a également appelé le public à rester à la maison, écrivant dans un communiqué de presse que les équipes d’urgence pourraient ne pas être en mesure de répondre aux appels car les routes étaient impraticables.

Vers 17 heures samedi, la tempête massive à l’origine de tout le chaos avait touché six provinces et se déplaçait sur l’Ontario et le Québec, a déclaré la météorologue d’Environnement Canada, Victoria Nurse.

Certaines parties du sud et du nord-est de l’Ontario verraient probablement des bourrasques de neige provenant des Grands Lacs pendant la nuit et le jour de Noël, a-t-elle déclaré.

“C’est définitivement un gros problème”, a-t-elle déclaré. “L’un des plus grands impacts a été le vent qui a provoqué tant de poudrerie et réduit la visibilité et les collisions sur les routes.

“Donc, notre plus gros point à retenir aujourd’hui et demain est de voyager très prudemment. Essayez d’éviter de voyager, mais si vous devez voyager, voyagez très prudemment.”

La Police provinciale de l’Ontario a signalé le premier décès sur les routes de la province depuis le début de la tempête, et les agents enquêtaient pour savoir si les conditions météorologiques extrêmes avaient joué un rôle ou non.

Hydro One a déclaré qu’un peu plus de 50 000 clients étaient sans électricité en Ontario samedi en début de soirée.

Au Québec, Environnement Canada a mis en garde contre de fortes chutes de neige et de la poudrerie dans les régions sud-ouest de Matagami et de Waskaganish, ainsi que des ondes de tempête le long des zones côtières du fleuve Saint-Laurent.

Hydro-Québec a fait état de plus de 183 000 clients dans le noir samedi soir. La situation a suscité un tweet du premier ministre François Legault.

“Je sais que ce n’est pas le Noël que beaucoup espéraient”, a-t-il écrit. “Les équipes d’Hydro-Québec mettent tout en œuvre pour reconnecter le plus de résidences, le plus rapidement possible.”

“S’il vous plaît, enregistrez-vous auprès de vos proches s’ils vivent seuls. Soyez prudent sur les routes également, les conditions ne sont pas idéales. Pour ceux qui veulent se réchauffer, des places sont prêtes à vous recevoir dans de nombreuses villes et communes. “

Des vols ont été annulés et retardés dans les principaux aéroports de l’Ontario et du Québec et la police a fermé des tronçons d’autoroutes provinciales en raison de conditions de conduite dangereuses.

Un communiqué de la compagnie indique que WestJet a annulé 60 de ses 500 vols réguliers samedi. La compagnie aérienne a annulé 1 307 vols depuis le 18 décembre.

En Ontario, le personnel d’un service de pension pour animaux de compagnie dans le canton d’Oro-Medonte, près de Barrie, répondait aux appels de propriétaires mis à l’écart par des retards météorologiques qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour récupérer les membres de leur famille à fourrure.

“Nous avons des propriétaires qui ne reviendront pas, mais ils sont heureux que leurs animaux de compagnie soient en sécurité ici pour Noël avec nous”, a déclaré Tallis Kostuik, directeur des opérations au Royal Pets Hotel and Enrichment.

De la pluie et des vents violents étaient également prévus jusqu’à la veille de Noël dans les Maritimes, la tempête devant se déplacer vers Terre-Neuve-et-Labrador samedi soir.

Plus de 25 000 clients sur la côte est du Canada étaient privés d’électricité tôt samedi soir, dont la majeure partie – plus de 18 000 – au Nouveau-Brunswick.

Un communiqué d’Énergie NB a indiqué que plus de 71 000 clients étaient sans électricité au plus fort de la panne.

« Il s’agit de l’une des plus importantes interruptions de service à l’échelle de la province des 25 dernières années », a déclaré le porte-parole de l’entreprise, Marc Belliveau.

De l’autre côté du pays, la majeure partie du sud de la Colombie-Britannique était sous un avertissement de pluie. Environnement Canada a appelé à des accumulations entre 25 et 50 millimètres dans la région métropolitaine de Vancouver, et d’autres sont attendues près des montagnes du North Shore.

L’île de Vancouver pourrait voir jusqu’à 125 mm, avec des parties de l’île ainsi que la baie Howe, les montagnes de la rive nord, la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser, toutes sous surveillance des inondations samedi.

Le River Forecast Center de la Colombie-Britannique a déclaré que davantage de pluie de dimanche à mardi pourrait entraîner des débits élevés continus et des risques d’inondation persistants jusqu’à la semaine prochaine.

Après qu’environ la moitié des vols au départ de l’aéroport international de Vancouver aient été annulés vendredi, la présidente et chef de la direction Tamara Vrooman a déclaré samedi que l’aéroport était pleinement opérationnel et qu’environ 93% des vols réguliers partaient.

“Certaines annulations surviennent en raison d’événements météorologiques dans d’autres parties du pays et d’autres parties du continent, mais pour la plupart, nous fonctionnons normalement ici à YVR”, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 décembre 2022.



— Avec des dossiers de Tyler Griffin à Toronto, Jacob Serebrin à Montréal, Lyndsay Armstrong à Halifax et Ashley Joannou à Vancouver.