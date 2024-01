Météo NI : davantage de perturbations dans les voyages alors que la tempête Jocelyn suit Isha

23 janvier 2024, 06h18 GMT Mis à jour il y a 17 minutes

Légende, Oldstone Road, qui mène à l’aéroport international de Belfast, a été fermée entre l’A6 Belfast Road et Seven Mile Straight en raison d’un arbre tombé.

La route principale menant à l’aéroport international de Belfast faisait partie des routes fermées mardi soir alors que la deuxième tempête de cette semaine frappait l’Irlande du Nord.

Les vents violents et les arbres tombés à cause de la tempête Jocelyn ont entraîné des fermetures de routes, et certains trajets en train et en avion ont également été affectés.

Un avertissement jaune pour le vent est en vigueur jusqu’à 13h00 GMT mercredi.

Jocelyn a suivi la tempête Isha qui a éclaté dimanche, provoquant des coupures d’électricité qui touchent encore 3 000 clients.

NIE Networks a estimé que le nombre de clients touchés par les pannes augmenterait à nouveau alors que Jocelyn apportait des vents violents mardi soir et mercredi.

La société a déclaré qu’elle continuerait à travailler pour rétablir les approvisionnements là où cela est possible en toute sécurité.

On ne s’attendait pas à ce que la tempête Jocelyn soit aussi violente que la tempête Isha. Cependant, des rafales allant jusqu’à 71 mph ont été enregistrées en Irlande du Nord mardi soir.

Légende, Des réparations sont en cours sur le toit du Titanic Belfast après la tempête Isha

Jusqu’à 22h00 GMT, les rafales les plus fortes mesurées étaient à Castlederg (71 mph), Orlock Point (71 mph) et Magilligan (59 mph).

Le Met Office a déclaré qu’à la suite de l’impact de la tempête Isha, « la résilience devrait être plus faible », ce qui pourrait entraver les efforts de récupération et de réparation en cours.

Il pourrait y avoir d’autres dommages aux bâtiments, des coupures d’électricité et des perturbations dans les transports, a-t-il ajouté.

Ignorer le contenu Twitter, 1 Autoriser le contenu Twitter ? Cet article contient du contenu fourni par Twitter. Nous demandons votre autorisation avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Vous voudrez peut-être lire Twitter politique de cookies et politique de confidentialité avant d’accepter. Pour afficher ce contenu, choisissez « accepter et continuer ». Accepter et continuer Fin du contenu Twitter, 1

Old Stone Road, la route principale menant à l’aéroport international, a été fermée mardi soir entre l’A6 Belfast Road et Seven Mile Straight en raison d’un arbre tombé.

La route A23 Ballygowan a également été fermée à Moneyreagh en raison d’un arbre tombé, tandis que le pont Foyle à Derry a été fermé aux véhicules à parois hautes en raison de vents violents.

À Lisburn, les feux de circulation sont tombés en panne à la jonction de Ballinderry Road et Knockmore Road, en raison de pannes de courant dans la région.

Certains vols à destination et en provenance de l’aéroport George Best de Belfast City ont été annulés mardi.

Les vols prévus en provenance de Manchester, Birmingham et Édimbourg n’ont pas lieu comme prévu, tandis qu’un vol prévu plus tôt vers Manchester a également été annulé.

L’aéroport de Dublin a également connu huit annulations de vols, sept remises de gaz et deux vols à destination de Dublin ont été détournés vers Belfast.

Légende, La tempête Jocelyn est la 10ème tempête nommée de la saison

S’exprimant plus tôt, Alex Houston de NIE Networks a déclaré au programme Evening Extra de BBC NI qu’environ 250 poteaux électriques et 300 fils avaient déjà été gravement endommagés pendant Isha.

Il a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de dégâts dans toute l’Irlande du Nord, avec des arbres tombés, des câbles tombés et des poteaux cassés. Il a conseillé au public d’être prudent et de signaler tous les défauts, ajoutant que NIE Networks travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour rétablir le courant pour toutes les personnes concernées.

Cependant, il a confirmé que la tempête Jocelyn devrait causer d’autres dégâts tout au long de la nuit.

Le musée du Titanic fermé

Les dommages causés au toit du Titanic Belfast ont également entraîné la fermeture de l’attraction touristique mardi et mercredi.

Le directeur des opérations du site, Siobhan Lynch, a déclaré que les clients pré-réservés seront informés et remboursés et s’est excusé pour la gêne occasionnée.

Le service de police d’Irlande du Nord a signalé avoir reçu 670 appels liés à la tempête Isha entre 15h00 dimanche et 03h00 lundi.

Légende, L’un des arbres emblématiques de Dark Hedges dans le nord d’Antrim est tombé alors que la tempête Isha faisait rage.

En République d’Irlande, une alerte jaune est en vigueur dans tout le pays de mardi après-midi à mercredi matin.

Le service météorologique Met Éireann a également émis des avertissements de statut orange – la deuxième alerte la plus élevée – pour les comtés de Mayo et de Galway, en vigueur jusqu’à minuit, et pour le comté de Donegal, en vigueur jusqu’à 02h00 mercredi.

ESB Networks a déclaré que 14 000 clients avaient perdu le courant mardi.

À cela s’ajoutent les 24 000 locaux, principalement dans le nord-ouest, toujours privés d’électricité en raison de la tempête Isha.

La société a rétabli l’électricité dans environ 221 000 foyers, fermes et entreprises depuis les avertissements météorologiques de dimanche, a-t-elle indiqué.

Mark Madigan, du fournisseur d’électricité ESB, a déclaré que des ressources supplémentaires étaient déployées dans le nord-ouest.

Le comté de Donegal, où environ 25 000 clients étaient privés d’électricité, a été particulièrement touché.

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Barra Best, présentatrice météo de BBC News NI, explique comment fonctionne le système de dénomination et quels sont certains des noms choisis.

“Nous avons un réseau sur le terrain et des infrastructures endommagées qui vont prendre toute la journée d’aujourd’hui et peut-être demain pour essayer de réparer et de restaurer”, a-t-il déclaré à North West Today de la BBC Radio Foyle.

La perturbation a également touché des milliers de voyageurs aériens au Royaume-Uni et en Irlande.

Ignorer le contenu Twitter, 2 Autoriser le contenu Twitter ? Cet article contient du contenu fourni par Twitter. Nous demandons votre autorisation avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Vous voudrez peut-être lire Twitter politique de cookies et politique de confidentialité avant d’accepter. Pour afficher ce contenu, choisissez « accepter et continuer ». Accepter et continuer Fin du contenu Twitter, 2

La tempête Jocelyn, nommée par le service météorologique irlandais Met Éireann, est la 10e cette saison.