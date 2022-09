Ce n’est peut-être pas le cas pour les Canadiens qui ont profité d’un temps estival prolongé tout au long du mois de septembre, mais l’automne arrive – en quelque sorte.

Les experts de Weather Network, d’AccuWeather et d’Environnement Canada conviennent que les gens dans la majeure partie du pays peuvent s’attendre à plus des mêmes conditions jusqu’en octobre : des températures supérieures à la moyenne et des précipitations inférieures à la moyenne.

“L’école est peut-être arrivée mais, mon garçon, le temps n’est pas du tout automnal”, a déclaré David Phillips, climatologue principal pour Environnement et Changement climatique Canada, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

«On pourrait penser que c’était la canicule de l’été. Vous respirez l’air et vous n’avez pas du tout l’impression de tomber.

Selon les prévisions automnales annuelles de MétéoMédia, des conditions anormalement chaudes et sèches persisteront pour la majorité du pays, avec un temps typique de fin d’automne et les premières couches de neige ne sont pas attendues pour la plupart des régions avant novembre. D’ici là, la plupart des régions peuvent s’attendre à des températures typiques ou légèrement supérieures à la normale, et surtout à des niveaux de précipitations typiques.

Certaines valeurs aberrantes comprennent les provinces côtières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans ces provinces, les eaux chaudes des côtes du Pacifique et de l’Atlantique pourraient apporter des précipitations supérieures à la moyenne pendant la seconde moitié d’octobre et jusqu’en novembre.

«De plus, nous continuerons de surveiller de près les tropiques et le risque accru de fortes pluies provenant des vestiges de systèmes tropicaux dans le sud et l’est du Québec», indique la prévision.

BON POUR LES CULTURES, MAUVAIS POUR LES FEUX

Le temps inhabituellement chaud et sec de cet automne aura des répercussions positives et négatives, selon la région.

D’une part, selon le météorologue principal d’AccuWeather Brett Anderson, un automne long et chaud est un coup de pouce pour les agriculteurs de la Saskatchewan qui auront plus de temps pour la récolte et des conditions sèches pour la terminer.

“Avec les conditions plus sèches qu’ils ont connues, les récoltes se sont plutôt bien passées car ils peuvent aller sur le terrain et faire la récolte”, a déclaré Anderson à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

D’autre part, le Weather Network rapporte que pour la Colombie-Britannique et l’Alberta, “un début de saison chaud et sec signifie que le risque accru d’incendies de forêt se poursuivra plus tard à l’automne que la normale”.

De plus, a déclaré Anderson, alors que certaines parties des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon connaîtront un “début d’automne froid”, une grande partie de l’extrême nord du Canada connaîtra un hiver plus doux que d’habitude, grâce au changement climatique.

“Alors que nous entrons dans l’hiver, avec le changement climatique, le Grand Nord se réchauffe beaucoup plus rapidement que les latitudes plus basses”, a déclaré Anderson. “Donc, à moins que nous ne voyions quelque chose de frappant, il est plus que probable que l’hiver à venir dans le Grand Nord sera plus chaud que la normale.”