Météo : le Royaume-Uni fait face à la nuit de janvier la plus froide depuis 14 ans – Met Office

Par Harrison Jones

nouvelles de la BBC

il y a 4 heures

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Regarder : prévisions météorologiques au Royaume-Uni alors que les températures restent basses

Mardi pourrait être la nuit de janvier la plus froide depuis 2010, a prévenu le Met Office.

Les températures pourraient chuter jusqu’à -15 °C dans certaines parties de l’Écosse, selon le prévisionniste.

Des conditions difficiles et d’importantes chutes de neige ont déjà contraint les écoles à fermer en Écosse et dans le nord de l’Angleterre, et ont provoqué des perturbations dans les déplacements.

Des avertissements jaunes pour le verglas et la neige sont en vigueur dans les quatre pays du Royaume-Uni, avant d’éventuelles tempêtes ce week-end.

D’ici la fin de vendredi, plus de 40 cm de neige pourraient être observés sur les hauteurs du nord-ouest de l’Écosse, alors que le temps hivernal se poursuit, a prévu le Met Office.

La neige, la neige fondue et la pluie devraient continuer à recouvrir le nord du Royaume-Uni, même s’il y aura un peu de soleil. De fortes gelées et des conditions glaciales sont probables dans pratiquement tout le pays, les experts mettant en garde contre les trottoirs et les routes dangereux.

Plus tôt mardi, le Met Office a publié sur les réseaux sociaux : “Cette nuit pourrait être la nuit de janvier la plus froide depuis 14 ans, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -15°C dans les régions enneigées de l’Écosse”.

Chris Fawkes, de BBC Weather, a fait écho à cette position, ajoutant mardi soir : “C’est déjà une nuit très froide avec des gelées généralisées, les températures dans les zones les plus froides ont déjà atteint -8°C, mais pourraient atteindre -15°C plus tard dans l’endroit le plus froid.

“Cela en ferait la nuit la plus froide de l’hiver.”

La température la plus basse jusqu’à présent cet hiver était de -12,5°C, à Altnaharra, début décembre. En janvier 2010, -22,3°C a été enregistré dans le même hameau des Highlands écossaises.

Légende, La neige recouvre le sol à Camp Hill à Woolton, Liverpool.

L’Écosse devrait connaître les pires conditions météorologiques, avec jusqu’à 10 cm (près de quatre pouces) de neige tombant sur les hauteurs.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a émis cette semaine un avertissement de temps froid orange pour l’Angleterre, ce qui signifie que le NHS devrait subir une pression supplémentaire et que les personnes âgées pourraient être plus à risque.

Les vents glacials soufflant de l’Arctique cette semaine ont fait chuter les températures de 5 à 6 °C en dessous de la moyenne pour cette période de l’année.

Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes pour mercredi. Ils sont:

Un avertissement de glace en Irlande du Nord de 17h00 GMT à minuit

Un avertissement de neige et de glace dans certaines parties du nord du Pays de Galles, de l’Angleterre et de toute l’Écosse jusqu’à minuit

Mercredi, trois autres avertissements jaunes pour la neige et la glace couvrent la majeure partie de l’Irlande du Nord, le nord du Pays de Galles, le nord de l’Angleterre et toute l’Écosse.

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Un cerf a été capturé en train de caracoler dans la neige du matin dans un jardin de Fenwick.

Jeudi, deux autres avertissements jaunes de neige et de verglas couvrent une grande partie des mêmes régions, à l’exclusion de certaines régions de l’est de l’Angleterre et de l’Écosse et du sud de l’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni se prépare à des températures inférieures à zéro jusqu’au week-end, mardi avec plus de 100 fermetures d’écoles en Écosse et des dizaines dans le Merseyside.

Les régions du nord et de l’est de l’Écosse ont vu « l’essentiel de la neige » lundi, avec 15 cm au sol à l’aéroport d’Aberdeen.

Le météorologue en chef du Met Office, Andy Page, a mis en garde contre des conditions de dérive ou de blizzard.

Au sud de la frontière, le conseil municipal de Liverpool a déclaré mardi que les conditions avaient eu un « impact généralisé », avec du personnel déployé pour déneiger autour des écoles, des hôpitaux et des centres de transport.

Concernant les trains, National Rail a prévenu qu’il pourrait y avoir des perturbations sur le réseau tout au long de la semaine.

Légende, Les gens avec des traîneaux se rendent à Camp Hill à Woolton, Liverpool

Légende, L’Aberdeenshire a été l’un des premiers endroits à voir de la neige cette semaine alors que l’explosion de l’Arctique s’installait

La vague de froid a entraîné le déclenchement de paiements automatiques de 25 £ pour les ménages bénéficiant de certaines prestations dans plus de 220 codes postaux où les températures devraient être inférieures à zéro pendant une semaine complète.

L’aide aux frais de chauffage pour les ménages éligibles s’applique également dans certaines régions du Pays de Galles et dans le nord et l’est de l’Angleterre.

En prévision de vendredi et au-delà, Chris Fawkes, de BBC Weather, a déclaré : « La neige en Écosse va commencer à se confiner aux collines alors que les températures commenceront à augmenter d’un degré étrange.

“Pour ceux qui n’aiment pas le froid, il y aura un grand changement ce week-end car le temps deviendra beaucoup plus doux.”

Il a poursuivi : “Ce changement s’accompagnera de vents très forts, éventuellement perturbateurs, et des épisodes de fortes pluies reviendront également.

“Les inondations que nous avons eues au début de l’année peuvent sembler lointaines pour beaucoup, mais comme le sol reste saturé, nous devrons être attentifs au risque d’inondation que pourraient entraîner de fortes pluies.”

Vers 21h00 mardi soir, 20 alertes d’inondation (ce qui signifie qu’une inondation est probable) et 65 alertes d’inondation (ce qui signifie qu’une inondation est possible) ont également été mises en place en Angleterre.

Découvrez la météo de votre région, avec une répartition horaire et une prévision à 14 jours, en téléchargeant le Application Météo BBC : Pomme – Android – Amazone

L’application BBC Weather n’est disponible en téléchargement qu’au Royaume-Uni.

Comment avez-vous été affecté par le froid ? Partagez vos expériences, photos et vidéos par email [email protected].

Veuillez inclure un numéro de contact si vous souhaitez parler à un journaliste de la BBC. Vous pouvez également nous contacter des manières suivantes :