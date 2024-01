Météo hivernale : une explosion glaciale responsable de décès dans le Tennessee et l’Oregon se prépare à davantage de froid

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Une nouvelle couche de glace s’est formée sur certaines parties du Tennessee jeudi après qu’une tempête mortelle a recouvert l’État de neige et fait chuter les températures plus tôt cette semaine – dans le cadre d’une vague plus large de froid glacial balayant le pays depuis l’Oregon. au nord-est.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 14 décès dans le seul Tennessee sont imputés au système, qui a déversé plus de 23 centimètres de neige depuis dimanche sur certaines parties de Nashville, une ville qui connaît rarement de telles accumulations. Les températures ont également plongé en dessous de zéro (moins -18 Celsius) dans certaines parties de l’État, créant la plus grande demande d’électricité jamais enregistrée dans les sept États desservis par la Tennessee Valley Authority.

Les pluies verglaçantes de jeudi ont aggravé les problèmes, ajoutant une fine couche de glace dans certaines régions avant une nouvelle chute des températures attendue au cours du week-end. De nombreuses écoles et bureaux gouvernementaux ont fermé leurs portes, et l’Assemblée législative de l’État a également fermé ses portes, annulant les réunions en personne toute la semaine.

Près de Portland, dans l’Oregon, la glace a commencé à fondre lentement dans les zones au sud de la ville alors que les températures plus chaudes et la pluie sont arrivées jeudi. Mais un avis du National Weather Service publié vendredi a mis en garde contre des pluies verglaçantes et des rafales de vent pouvant atteindre 40 mph (65 km/h) dans certaines parties de l’État. La plupart des districts scolaires de la région de Portland ont annulé les cours pour une troisième journée consécutive en raison de routes glissantes et de dégâts des eaux causés par l’éclatement de canalisations gelées.

Des équipes évaluent comment enlever un arbre sur Madison Street, près de West 28th Avenue, dans la neige, le mercredi 17 janvier 2024, à Eugene, Oregon. (Chris Pietsch/The Register-Guard via AP)

Mercredi, un une ligne électrique est tombée sur une voiture garée dans le nord-est de Portland, tuant trois personnes et blessant un bébé lors d’une tempête de verglas qui a rendu la conduite automobile dans certaines parties du pays Nord-ouest pacifique perfide.

Au moins 30 décès dans tout le pays ont été attribués aux tempêtes, dont plus au Tennessee que dans tout autre État. Parmi les morts figuraient un chauffeur de camion couvert qui s’est glissé dans un semi-remorque sur une autoroute, un homme qui est tombé à travers une lucarne alors qu’il nettoyait le toit de son entreprise et une femme qui est décédée d’hypothermie après avoir été retrouvée inconsciente chez elle. Les décès sont survenus dans neuf comtés du Tennessee, distants de plus de 640 kilomètres les uns des autres.

Des branches tombées et des arbres couverts de glace sont vus le mardi 16 janvier 2024 à Creswell, Oregon. L’hiver a tourné son éclat glacial sur les États-Unis cette semaine, recouvrant les villes et les États d’est en ouest de neige et envoyant les températures dans une spirale arctique. . (Jamie Kenworthy via AP)

La Tennessee Highway Patrol a déclaré avoir également enquêté sur trois accidents de voiture mortels causés par la tempête, sur plus de 200 accidents impliquant des blessés et sur plus de 600 autres dans lesquels personne n’a été blessé.

Le comté de Shelby, qui comprend Memphis et est le plus grand comté de l’État, a enregistré le plus de décès, soit cinq. Mais les responsables de l’État et locaux ont refusé de divulguer de nombreux détails sur ces décès, invoquant des problèmes de confidentialité pour les familles impliquées. Le ministère de la Santé du Tennessee a également refusé de confirmer les récits fournis par les autorités locales faisant état de décès probablement liés au total de 14 décès.

Cory Mueller, météorologue du National Weather Service à Nashville, a déclaré qu’avec une autre vague de froid attendue ce week-end, lundi apporterait la première chance d’une fonte significative.

“Au moins au Tennessee, il faut un peu de temps pour dégager les routes”, a déclaré Mueller par téléphone. “Avec les températures froides, la neige reste beaucoup plus longtemps sur les routes.”

Jesse Asher, à gauche, et Eric Magas pelletent la neige le jeudi 18 janvier 2024 à Nashville, Tennessee. Une tempête de neige a recouvert la région de jusqu’à huit pouces de neige et de températures glaciales. (Photo AP/George Walker IV) Une personne traverse une rue couverte de neige le jeudi 18 janvier 2024, à Nashville, Tennessee. Une tempête de neige a recouvert la zone avec jusqu’à huit pouces de neige et des températures glaciales. (AP Photo/George Walker IV)

Températures glaciales s’est propagé jusqu’au nord de la Floride mercredi matin, a indiqué le National Weather Service.

Après plusieurs jours de froid qui ont gardé tous les habitants de Chicago, sauf les plus chaleureux, à l’intérieur, jeudi a apporté un certain soulagement, avec des températures l’après-midi avoisinant les 25 degrés (moins -4 Celsius).

Dans l’ouest de l’État de New York, le temps glacial a été accusé de trois décès en trois jours. Puis jeudi, un avion d’American Airlines a glissé d’une voie de circulation enneigée à Rochester, dans l’État de New York, après un vol en provenance de Philadelphie. Aucun blessé n’a été signalé.

Cinq personnes ont été frappées et tuées par un semi-remorque sur l’Interstate 81, dans le nord-est de la Pennsylvanie, après avoir quitté leur véhicule à la suite d’un autre accident sur une chaussée glissante.

Un homme pellete la neige d’un trottoir devant le Mugshots Grill & Bar, le jeudi 18 janvier 2024, dans le centre-ville de Florence, en Alabama. (Dan Busey/The TimesDaily via AP) La neige est déneigée de la piste cyclable et du trottoir le long de Third Avenue, près du palais de justice du comté de Linn, à Cedar Rapids, Iowa, le mercredi 17 janvier 2024. Le Service météorologique national a émis un avis météorologique hivernal jusqu’à 6 heures du matin CST vendredi. L’avis indique de la neige sèche et pelucheuse très susceptible d’être soufflée et de dériver, entraînant une visibilité réduite et des conditions de conduite dangereuses. (Jim Slosiarek/La Gazette via AP)

Au Kansas, les autorités enquêtaient sur la mort d’un jeune de 18 ans dont le corps a été retrouvé mercredi dans un fossé à environ un demi-mile (près d’un kilomètre) de l’endroit où son véhicule était coincé dans la neige.

Et dans le Mississippi, où les autorités ont signalé cinq décès liés aux intempéries hivernales, environ 12 000 clients de la capitale Jackson étaient confrontés jeudi à une faible pression d’eau. Il s’agit du dernier revers en date pour le système d’approvisionnement en eau de la ville, longtemps en difficulté.

Les ruptures de canalisations se sont accélérées mercredi lorsque le sol gelé a commencé à dégeler et à se dilater, exerçant une pression sur les canalisations enterrées, ont déclaré les responsables des eaux de Jackson. Le système d’eau a connu un pic de pression lorsque les gens ont rempli leur baignoire en réponse à ce que les autorités ont appelé une « campagne de désinformation délibérée » sur les réseaux sociaux à propos de l’approvisionnement en eau de la ville, a déclaré le directeur des eaux de Jackson, Ted Henifin.

La compagnie d’électricité et d’eau de Memphis, quant à elle, a demandé à ses clients d’éviter toute consommation d’eau non essentielle en raison de la forte demande et de la faible pression, invoquant des fuites. Memphis, Light, Gas and Water a déclaré avoir réparé 27 conduites d’eau cassées depuis samedi. De plus, les clients de deux quartiers de Memphis étaient confrontés à un avis préventif d’ébullition de l’eau en raison d’une faible pression, bien que le président-directeur général du service public, Doug McGowen, ait déclaré que la qualité de l’eau n’était pas un problème.

Kacey Miller de Quick Fix Coffee Company à Eugene, Oregon, fait tomber la neige et la glace du toit de leur coin salon extérieur le long de Willamette Street le mercredi 17 janvier 2024. (Chris Pietsch/The Register-Guard via AP)

Joshua Phillips promenait son chien jeudi à Memphis alors que les voitures passaient en rampant, dérapant et glissant. Il a dit qu’il avait déblayé la neige de sa terrasse arrière et de son allée, mais qu’ils étaient maintenant recouverts d’une fine couche de glace. Certaines parties de la ville ont vu près de 5 pouces de neige provenant de la tempête précédente.

Phillips a déclaré avoir aidé un homme à pousser sa voiture, qui était coincée dans la glace.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les gens qui sont sans logement et qui sont dehors lors de tempêtes comme celle-ci, qui n’ont nulle part où aller et qui n’ont pas les services sociaux appropriés », a-t-il déclaré.

À Nashville, Will Compton de l’Open Table Nashville, une organisation à but non lucratif qui aide les sans-abri, faisait du démarchage dans le centre-ville pour trouver des personnes ayant besoin de fournitures ou de transport vers des centres de réchauffement ou des refuges.