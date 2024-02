Météo hivernale : la ville de New York a utilisé l’apprentissage en ligne, pas un jour de neige. Ça ne s’est pas bien passé

NEW YORK (AP) — Lorsque les responsables de la ville de New York ont ​​eu vent de l’arrivée d’une tempête hivernale majeure, ils ont remonté le temps de quatre ans, ont rouvert leur manuel de lutte contre la pandémie de coronavirus et ont annoncé qu’au lieu d’annuler l’école, les enseignants et les élèves se rencontreraient à nouveau. en ligne. Pas de journée de neige.

Le maire Eric Adams a déclaré qu’il était important de donner de la stabilité aux enfants inscrits dans le plus grand système scolaire du pays, compte tenu du bouleversement massif de l’éducation que la pandémie a provoqué dans tout le pays. Certains districts scolaires dans d’autres États j’ai fait la même chose depuis l’adoption de la technologie indispensable en 2020 pour rendre possibles les journées d’école virtuelles.

Malheureusement pour Adams, le plan n’a pas fonctionné aussi bien : de nombreux étudiants, enseignants et administrateurs n’ont pas pu se connecter à leurs comptes – un problème que les autorités municipales ont imputé à un entrepreneur en technologie.

Naveed Hasan, un résident de Manhattan, a déclaré qu’il avait eu du mal à connecter sa fille de 4 ans en raison de problèmes techniques dans le district et a rapidement agité le drapeau blanc. Son fils de 9 ans a pu accéder au système. Il espérait pouvoir les emmener tous les deux faire de la luge plus tard dans la journée.

« Honnêtement, cela a fonctionné pour le mieux », a déclaré Hasan. “De toute façon, je préfère ne pas avoir le plus jeune sur un appareil toute la journée.”

Les écoles du pays ont fermé leurs salles de classe en raison de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, et certaines n’ont pas rouvert complètement avant plus d’un an. Certains enfants à peine connectéet beaucoup ont lutté contre l’isolement social.

Les mois passés avec l’éducation en ligne ont été marqués par pertes d’apprentissage généralisées. Les jeunes étudiants ont souvent des difficultés avec la technologie, et certains parents ont déclaré que l’apprentissage en ligne avait été un facteur dans leur décision d’apprendre en ligne. retarder l’inscription de leurs enfants.

Dans un Enquête de novembre 2020 menée par le centre de recherche EdWeek, 39 % des chefs de district ont déclaré avoir converti les journées de neige en apprentissage à distance. 32 % ont déclaré qu’ils envisageraient ce changement. Mais ces dernières années, certains districts, notamment les écoles publiques du comté de Fairfax en Virginie, sont revenus aux politiques prépandémiques en matière de jours de neige. Les systèmes scolaires de Boston et de Hartford, dans le Connecticut, entre autres, ont fermé leurs portes en réponse à la tempête de mardi.

Le Connecticut n’autorise pas l’apprentissage à distance un jour de neige à être pris en compte dans le minimum de 180 jours d’apprentissage du calendrier scolaire. L’État a pesé des facteurs tels que les défis liés à la mise en place de salles de classe à distance dans un court délai, et les responsables locaux leur ont également dit que les parents et les élèves souhaitaient des journées de neige traditionnelles, a déclaré Irene Parizi, directrice académique du ministère de l’Éducation de l’État.

“Laissez-les profiter de leur journée de neige, faire de la luge et prendre leur chocolat chaud et des choses comme ça”, a déclaré Parizi.

Les écoles étant fermées à Columbia, dans le Connecticut, Susan Smith a passé la journée à la maison avec ses trois enfants âgés de 14, 11 et 8 ans. Elle a déclaré qu’elle aimait les journées de neige traditionnelles, mais qu’elle aimerait également voir l’apprentissage à distance certains jours de mauvais temps.

“Je me souviens encore d’avoir été enfant et j’attendais avec impatience les jours de neige, donc je ne veux pas complètement effacer cela de la carte avec l’apprentissage à distance”, a déclaré Smith.

Adams a défendu la décision de faire fonctionner les écoles virtuellement.

“Il est très important d’utiliser cela comme moment d’enseignement pour que nos enfants apprennent à poursuivre l’expansion de l’apprentissage à distance”, a déclaré le maire dans une interview à WPIX-TV lundi soir. « Nous avons reculé dans l’éducation à cause du COVID. Nous ne pouvons pas permettre à nos jeunes de manquer des jours d’école. »

Gina Cirrito, une mère du Lower East Side de Manhattan, a déclaré qu’elle appréciait la structure que les cours à distance offraient à ses trois fils, même si mardi matin, la luge était un peu difficile dans sa maison.

“Je sais que les gens dans tout le pays sont vraiment frustrés à l’idée de ces journées isolées et de ne pas simplement laisser les enfants passer une journée”, a-t-elle déclaré. « Mais je ne pense pas que les enseignants demandent plus que ce que l’on pourrait attendre et, pour être honnête, ils sont tellement en retard. S’il existe un moyen de garder le cerveau (des étudiants) un peu occupé, je suis tout à fait d’accord.

Cirrito a déclaré que cela faisait plus de deux ans que ses fils n’avaient pas suivi d’enseignement à distance. La famille a donc dû s’occuper de certaines tâches logistiques tôt le matin, notamment en s’assurant que tout le monde disposait d’un ordinateur fonctionnel et d’un endroit calme dans l’appartement pour travailler – pour ensuite tomber sur les problèmes de connexion du district.

Vers 9 h 15, ses fils – âgés de 10, 13 et 17 ans – avaient repris leur routine quotidienne.

« Pour les enfants, c’est comme faire du vélo. Du genre : « C’est reparti » », a déclaré Cirrito. « La bulle de la classe Google. Tout ce que nous avons dû apprendre au début de la pandémie.

Les responsables de la ville de New York n’ont pas précisé combien d’étudiants n’avaient pas accès aux cours en ligne, mais ils ont imputé le problème à leur sous-traitant technologique, IBM. Alors que les enseignants et les étudiants ont récemment participé à des simulations pour se préparer à l’enseignement à distance, IBM n’a pas été impliqué dans ces visites guidées, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse.

« IBM n’était pas prêt pour les heures de grande écoute. C’est ce qui s’est passé ici », a déclaré David Banks, chancelier des écoles de la ville de New York. « Nous payons beaucoup d’argent à IBM pour les services contractuels dont nous disposons. Nous attendons d’eux qu’ils soient en mesure de tenir leurs promesses. »

Dans un communiqué, IBM a déclaré qu’il « travaillait en étroite collaboration avec les écoles de la ville de New York pour remédier à cette situation le plus rapidement possible ».

“Les problèmes ont été en grande partie résolus et nous regrettons les inconvénients occasionnés aux étudiants et aux parents de toute la ville”, indique le communiqué.

Hasan, un développeur de logiciels, se demande si les étudiants et les enseignants auraient été mieux servis avec une journée de neige à l’ancienne, même s’il reconnaît que les accumulations de mardi dans la ville n’auraient peut-être pas justifié une telle journée à une époque révolue.

« C’est comme une journée de santé mentale où les enfants peuvent simplement aller jouer », a-t-il déclaré. « C’est déjà un véritable défi pour les parents de savoir comment ils vont faire leur travail. »

Ma a rapporté de Washington, DC Les écrivains d’Associated Press Jake Offenhartz à New York et Pat Eaton-Robb à Columbia, Connecticut, ont contribué à ce rapport.

