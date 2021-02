Météo hivernale: comment protéger les chiens par temps glacial (et combien cela coûtera)

Le froid brutal de cet hiver n’est pas seulement mauvais pour les humains. Cela peut aussi être difficile pour les animaux domestiques.

Mardi, des millions de personnes au Texas sont restées sans électricité alors que les températures sous le point de congélation ont verrouillé la région. Les pannes de courant sont si graves que l’Electric Reliability Council of Texas mène des pannes contrôlées pour éviter des problèmes plus répandus.

Pendant ce temps, les Grands Lacs et le nord-est devraient recevoir encore plus de neige et de pluie verglaçante. De plus, le sud et le Midwest pourraient voir plus de neige et de glace mercredi.

Les températures restant basses, il est important de garder vos amis à quatre pattes emmitouflés cet hiver. Décrivons quelques-uns des problèmes clés à surveiller, comment les résoudre et combien cela vous coûtera.

Évitez le toilettage des chiens pour le moment

Si vous avez froid, il est probable que votre animal le fasse aussi. Pour les chiens, l’American Humane Society suggère de garder leur pelage plus longtemps afin qu’ils puissent rester au chaud. Coupez-vous généralement les poils de votre chien? Sautez ça pour le moment. Pour les chiens à poil court, pensez à leur acheter des manteaux ou des pulls pour les réchauffer.

Combien? Sur les sites Web des détaillants pour animaux de compagnie PetSmart et Petco, les manteaux pour chiens varient entre 15 $ et 45 $, tandis que les chandails coûtent entre 9 $ et 30 $.

Évitez la peau squameuse

L’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) conseille aux propriétaires de chiens de réduire au minimum les bains. La raison? Un bain régulier peut «éliminer les huiles essentielles et augmenter les chances de développer une peau sèche et squameuse», explique le groupe à but non lucratif. ASPCA suggère également d’utiliser un shampooing hydratant ou un rinçage si vous devez donner un bain à vos chiens.

Combien? Les prix des shampooings hydratants varient de 9 $ à 20 $ dans les animaleries. Amazon vend également des sucettes pour la peau pour chiens qui coûtent entre 15 $ et 20 $.

Comment protéger les pattes des chiens

Marcher sur du sel, de la glace et d’autres matériaux peut être difficile pour les pieds d’un chien. Faites attention aux coussinets de patte fissurés ou aux saignements, dit l’American Veterinary Medical Association. Les chiens peuvent également accumuler de la glace entre les orteils. Les propriétaires peuvent utiliser de la gelée de pétrole pour protéger les pattes ou acheter des chaussons pour une protection supplémentaire, explique l’ASPCA.

Combien? Une variété de bottes pour chiens sont disponibles chez les détaillants avec des prix variant entre 12 $ et 40 $.

Que faire avant et après la promenade du chien

Assurez-vous que votre chien est micropuce et qu’il porte un collier au cas où il se perdrait. L’American Humane Society affirme que plus de chiens sont perdus pendant l’hiver que toute autre saison. Les experts conseillent de nettoyer les pattes des chiens après leur sortie au cas où ils entreraient dans des matières potentiellement dangereuses telles que du sel ou de l’antigel qui pourraient être toxiques s’ils lèchent. Les propriétaires peuvent également envisager d’acheter des sels de déglaçage qui acceptent les animaux.

Combien? Vous pouvez acheter de la fonte à glace pour animaux de compagnie pour aussi peu que 10 $ chez certains détaillants.

Ryan W. Miller a contribué à ce rapport. Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23.