Météo hivernale brutale, Trump Plaza, pertes d’emplois en cas de pandémie: 5 choses à savoir mercredi

Des conditions hivernales brutales dans tout le pays

Un régime hivernal incessant – l’un des plus impitoyables depuis des années – n’a montré aucun signe de ralentissement mercredi, car il a laissé une traînée de destruction, des pannes de courant et des températures inférieures à zéro dans des dizaines d’États. Et plus de mauvais temps est en route. Une autre tempête hivernale avec de la neige et de la glace devrait frapper des parties du sud et du Midwest mercredi. En tout, 115 millions d’Américains étaient sur le chemin de la prochaine tempête, du Texas au Massachusetts, mardi soir. Au moins 20 personnes sont mortes des suites des tempêtes, dont trois dans une tornade qui a ravagé une ville de Caroline du Nord. Au Texas, plus de 3 millions de clients sont restés sans électricité mardi soir, et les responsables affirment que d’autres pannes pourraient survenir. L’Oregon et le Kentucky rapportaient tous deux plus de 100 000 clients sans électricité.

Les villes ont définitivement perdu 400 000 emplois depuis COVID-19. Reviendront-ils?

La pandémie a détruit environ 400 000 emplois dans les grandes zones urbaines, selon des estimations fournies exclusivement à USA TODAY par le processeur de paie Gusto publié mercredi. Les données de Gusto, une analyse des quelque 100 000 petites entreprises qu’il dessert, ont révélé que 175 000 emplois se sont déplacés vers les banlieues – grâce à des entreprises qui déménagent ou augmentent leurs embauches dans ces régions. Le changement a blessé de manière disproportionnée les travailleurs noirs et latinos, qui sont plus susceptibles de vivre dans les zones urbaines, indique l’étude, qui recommande que le Congrès achemine plus d’aide fédérale aux petites entreprises dans les grandes villes. «Là où les villes étaient le centre de gravité de l’économie d’aussi loin que nous nous en souvenions, nous l’avons perdu au cours de la dernière année», déclare l’économiste Adam Kamins de Moody’s Analytics, qui étudie les économies régionales.

L’ère Trump à Atlantic City se termine par une explosion

Lorsque la coquille longtemps vacante de la tour de l’hôtel Trump Plaza est implosée mercredi, cela effacera également le dernier lien d’Atlantic City avec l’ère Donald Trump. Le casino-hôtel, construit en 1984 au coût de 214 millions de dollars, a été la première aventure du flamboyant promoteur dans la ville. Plusieurs autres bâtiments de Trump ont suivi et le nom de Trump a brillé sur toute l’horizon. Mais les salles de jeux scintillantes, accablées par une dette élevée, ont connu des difficultés et ont finalement échoué alors que le jeu légal se propageait aux États voisins. Trump a finalement rompu les liens avec sa société de casino quelques jours à peine avant sa faillite en 2009. « Vous ne pouvez pas enlever le fait qu’il a investi son argent et a obtenu beaucoup d’emplois pour les gens », a déclaré le maire d’Atlantic City, Marty Small Sr. « Mais il a raidi beaucoup de gens et était égoïste. »

Affectées par la pandémie, les églises s’adaptent pour le mercredi des Cendres

Le mercredi des Cendres est touché par le coronavirus pour la première fois en 2021, alors que le monde approche du premier anniversaire de la pandémie. En réponse au virus mortel, le Vatican a adopté de nouvelles directives pour le mercredi des Cendres en janvier, demandant aux prêtres de renoncer aux méthodes habituelles de bénédictions individuelles et à une tache de cendres sur le front de chaque fidèle. La cendre symbolise la mort et la repentance pour les chrétiens qui observent le mercredi des Cendres, qui marque le début de la période du Carême menant à Pâques, lorsque les chrétiens croient que Jésus est ressuscité. En raison de la pandémie, les dirigeants de l’église ont proposé une variété d’alternatives pour le mercredi des Cendres: Offrir des services virtuels ou au volant; distribuer des kits de cendres de bricolage et des sacs de cendres à emporter que vous pouvez rapporter à la maison – avec des instructions et une prière pour les bénir – ou choisir d’avoir une tache de cendres placée sur le dos de la main ou saupoudrée sur le dessus de la tête.

L’entraînement printanier du baseball commence

Les camps d’entraînement de printemps de la Major League Baseball ouvrent mercredi, 11 mois après que la ligue a été contrainte de fermer en raison de la pandémie de coronavirus. Les lanceurs et les attrapeurs se rendent sur des sites en Arizona et en Floride dans le contexte d’une pandémie toujours dangereuse dans la première étape vers une saison 2021 complète. Fini le frappeur désigné universel, mais les doubles en sept manches et les coureurs au deuxième but pour commencer des manches supplémentaires sont de retour cette année. Gabe Lacques, de USA TODAY Sports, décompose quatre scénarios à suivre alors que la MLB entre dans la saison pandémique II. Comment votre équipe préférée s’en sortira-t-elle cette saison à venir? Notre panel d’experts de six personnes a des projections globales gains-pertes pour chaque équipe.