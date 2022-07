Météo extrême: les routes se ferment, les incendies se déclarent et la sécheresse s’installe alors que les températures du Portugal grimpent vers 46C | Nouvelles du monde

Se tenir dans les collines boisées au nord de Lisbonne, c’est comme se tenir dans un four.

Notre thermomètre indiquait 43 ° C (109,4 ° F) vers midi alors qu’un vent chaud et sec nous fouettait les cendres au visage.

Nous avions suivi une équipe de pompiers alors qu’ils se précipitaient pour étouffer les flammes brûlant à travers les arbres et les broussailles desséchés par la sécheresse.

La chaleur devait être insupportable pour eux dans leurs combinaisons lourdes, gravissant les pentes abruptes et rocheuses.

Les résidents stoïciens regardaient, alors que des chiens jappaient dans des cages et qu’un beau cheval blanc faisait les cent pas nerveusement dans son enclos.

Les derniers jours ont été terribles pour les gens qui vivent dans les petites communautés qui parsèment cette région.

Le propriétaire local Feliciano Liberal m’a dit qu’il avait trois propriétés qui venaient tout juste d’échapper à l’incendie.

Il a dit : « Nous avons ouvert la porte et nous avons vu tout brûler.

“J’ai utilisé un tracteur rempli d’eau pour éteindre les flammes.”

Il hausse les épaules, l’air fatigué, et ajoute : « Je suis triste.

« Que pouvons-nous faire ? Rien. C’est la troisième fois que cela se produit.

Comme d’autres habitants, il dit que la saison des incendies s’allonge et s’aggrave.

Une grande partie du pays connaît la sécheresse, transformant la végétation en bois d’allumage pour les incendies alimentés par la flambée des températures.

Alors que les services d’urgence luttaient pour garder le contrôle mardi, des évacuations ont été ordonnées, une grande autoroute a été fermée et d’importants festivals ont été annulés.

Le Premier ministre portugais avait déjà lancé un sombre avertissement selon lequel les choses pourraient empirer dans les prochains jours, alors que les températures grimpent vers 46 ° C (114,8 ° F) dans certaines régions du pays.

Le changement climatique mis en cause

Manuel Santos, commandant en second des opérations de lutte contre les incendies dans la région au nord de Lisbonne, a déclaré : “Il y a une vaste zone qui est déjà incendiée.

“La température monte et nous sommes inquiets.

“Nous travaillons pour essayer de minimiser la douleur des gens.”

Le commandant Santos accuse le changement climatique d’aggraver les choses.

Les scientifiques s’accordent à dire qu’à mesure que notre monde se réchauffe, il entraîne des phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et de plus en plus violents.

Pour certains, cela signifie des pluies ou des tempêtes inhabituelles, mais en Europe, en particulier dans le sud, cela semble signifier des périodes prolongées de chaleur presque invivable.

Les gens vont s’adapter comme ils le font toujours, mais c’est profondément désagréable, et au Portugal aujourd’hui, c’était effrayant.

