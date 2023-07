Météo extrême en direct : alertes rouges de canicule attendues pour plus de villes en Italie ; Les incendies de forêt en Grèce se propagent

Depuis 2h 01.06 HAE Alertes météo rouges attendues pour plus de villes italiennes L’Organisation météorologique mondiale affirme que la vague de chaleur dans l’hémisphère nord devrait s’intensifier. On estime que 61 000 personnes sont mortes lors des vagues de chaleur l’année dernière rien qu’en Europe. Le centre de coordination des interventions d’urgence de l’UE a émis des alertes rouges en cas de températures élevées pour la majeure partie de l’Italie, le nord-est de l’Espagne, la Croatie, la Serbie, le sud de la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. En Italie, les températures sur l’île de Sardaigne ont atteint 44 ° C (112 ° F) et Rome a atteint 40 ° C (104 ° F) mardi, alors que le ministère de la Santé a émis des alertes météorologiques rouges pour 20 des 27 principales villes du pays, le nombre devant augmenter à 23 mercredi. Une femme se rafraîchit à une fontaine d’eau au milieu des températures élevées, à Rome, en Italie. Photographie : Giuseppe Lami/EPA

il y a 13 mois 02h47 HAE Voici quelques photos de personnes essayant de faire face à la canicule, y compris un homme essayant de se rafraîchir à Rome mardi, lorsque les températures ont dépassé 40C (104F). Des alertes rouges pour les températures élevées ont été émises pour la majeure partie de l’Italie. Un homme se rafraîchit mardi devant une fontaine de la Piazza del Popolo à Rome. Photographie : Tiziana Fabi/AFP/Getty Images Et à Phoenix, en Arizona, une femme boit une bouteille d’eau en se promenant dans « The Zone », un vaste campement de sans-abri où résident des centaines de personnes, lors d’une vague de chaleur record dans l’État américain – le 19e jour de températures d’au moins 110F ( 43.3C) Une personne boit une bouteille d’eau en se promenant dans « The Zone », un vaste campement de sans-abri où vivent des centaines de personnes, à Phoenix, en Arizona, mardi. Photographie : Patrick T Fallon/AFP/Getty Images

il y a 20 mois 02h40 HAE Mardi a marqué le 19e jour où la ville de Phoenix a été soumise à des températures d’au moins 110F (43,3C) – la plus longue période passée dans une chaleur aussi brutale – alors que le temps estival record continue d’affecter des millions de personnes aux États-Unis et autour du monde. La ville américaine, qui est la cinquième plus grande du pays, avec une population d’environ 1,6 million d’habitants qui ne devrait croître que dans les années à venir, se classe souvent comme la plus chaude ou l’une des plus chaudes. Mais pousser vers de nouveaux territoires s’accompagne de risques amplifiés pour la santé humaine, en particulier pour ceux qui sont contraints de supporter des conditions extrêmes pendant de plus longues périodes. Le précédent record de 18 jours à ce seuil de température avait été établi dans la ville en 1974. En savoir plus: Phoenix bat un record de chaleur avec le 19e jour de températures à 110F ou plus En savoir plus



il y a 25 mois 02.36 HAE VIDÉO : Une vague de chaleur accablante s’abat sur Rome. A Rome, le thermomètre devrait monter à 42°C, battant le précédent record de 40,5°C établi en août 2007, alors que les canicules étouffent l’Europe pic.twitter.com/VMqzNODOiI — Agence de presse AFP (@AFP) 19 juillet 2023



il y a 46 mois 02.14 HAE Une famille de détenus du Texas réclame la climatisation Une vague de chaleur qui a poussé les températures bien au-dessus de 37,8 ° C (100 ° F) dans une grande partie du Texas cet été a conduit les membres de la famille des détenus à demander aux législateurs de veiller à ce que toutes les prisons de l’État soient entièrement climatisées. « Ils cuisinent nos détenus dans le système pénitentiaire du Texas », a déclaré Tona Southards Naranjo, qui pense que la mort le mois dernier de son fils, Jon Southards, a été causée par une chaleur excessive dans sa prison, l’unité Estelle à Huntsville. Naranjo était l’une des plus de 60 personnes qui ont assisté mardi à un rassemblement devant le Capitole du Texas. Les défenseurs et d’autres ont vivement critiqué le manque de climatisation dans le plus grand système pénitentiaire du pays, alléguant que les températures qui dépassent souvent 49 ° C (120 ° F) à l’intérieur des prisons du Texas en été ont été responsables de la mort de centaines de détenus ces dernières années. Environ 30% seulement des 100 unités pénitentiaires du Texas sont entièrement climatisées, les autres étant partiellement ou pas climatisées. Le Texas compte plus de 128 000 détenus. Cependant, le ministère de la justice pénale du Texas (TDCJ) affirme qu’il n’y a eu aucun décès lié à la chaleur dans les prisons de l’État depuis 2012. Les responsables enquêtent toujours sur les causes de la mort de Jon Southards, a déclaré Amanda Hernandez, porte-parole du TDCJ. Au moins huit autres décès de détenus au cours des dernières semaines qui, selon les défenseurs, sont liés à la chaleur étaient soit dus à un arrêt cardiaque, soit à d’autres conditions médicales, a déclaré Hernandez. La cause de certains fait toujours l’objet d’une enquête.

il y a 1h 01h48 HAE Le personnel des sites touristiques d’Athènes proteste contre les conditions de travail caniculaires Le personnel de l’Acropole, la principale attraction touristique de Grèce, et d’autres sites antiques du pays arrêteront de travailler quatre heures par jour à partir de jeudi pour protester contre les conditions de travail pendant une vague de chaleur, a déclaré leur syndicat. L’accès à l’Acropole classée à l’Unesco avait déjà été restreint pendant trois jours par les autorités à partir de vendredi dernier, mais les mesures ont été levées lundi alors que le thermomètre a chuté avant une nouvelle canicule prévue à partir de jeudi. « Compte tenu des problèmes auxquels nous avons été confrontés … ces derniers jours, des mesures ont été décidées à l’unanimité pour protéger la santé du personnel de sécurité … ainsi que des visiteurs », a déclaré le syndicat PEYFA. Une femme regarde l’Acropole alors qu’elle est fermée pendant une vague de chaleur à Athènes, en Grèce. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images Les températures ont dépassé 45C (113F), selon le syndicat. L’Acropole, qui a connu une forte hausse de fréquentation ces derniers mois, est normalement ouverte de 8h à 20h tous les jours, mais l’arrêt de travail s’opérera à partir de 16h. Les autorités ont pris ces derniers jours des mesures pour aider les visiteurs à faire face, avec des dizaines de milliers de bouteilles d’eau distribuées et des parasols érigés.

il y a 2h 01.26 HAE Les incendies de forêt grecs brûlent dans la nuit Deux incendies de forêt ont balayé de manière incontrôlée les forêts et les villes au nord-ouest d’Athènes pour une deuxième journée mardi, rapporte Reuters, forçant davantage d’habitants à fuir leurs maisons alors que les autorités se battaient pour empêcher les flammes d’atteindre une zone avec des raffineries de pétrole. L’un des fronts de feu s’étendait sur 8 km (cinq miles), selon des témoins et des responsables, brûlant des maisons et des voitures autour de la zone de Mandra, à l’ouest de la capitale, qui était recouverte d’une épaisse fumée. « Nous vivons un cauchemar », a déclaré le maire de Mandra, Christos Stathis, à Open TV. « Des maisons et des propriétés sont en feu. Tard mardi, les flammes se dirigeaient vers la ville balnéaire de Nea Peramos. Un homme à moto regarde un chantier naval en feu à Mandra, à l’ouest d’Athènes, mardi. En Grèce, où une deuxième vague de chaleur devrait frapper jeudi, trois grands incendies de forêt ont brûlé à l’extérieur d’Athènes pour une deuxième journée. Photographie : Petros Giannakouris/AP L’incendie, qui s’est déclaré lundi dans la région de Dervenochoria, à environ 30 km au nord d’Athènes, s’est propagé rapidement car il a été attisé par des vents erratiques et a atteint Mandra mardi, forçant les gens à fuir et incendiant des maisons. À 20h36 GMT, les flammes faisaient rage sans contrôle. Cinq navires des garde-côtes et des bateaux privés étaient en attente au large d’Elefsina, prêts à aider à une évacuation d’urgence.

