Météo extrême: des températures de plus de 40 ° C persistent en Europe et des incendies de forêt font rage en Grèce, alors que les États-Unis se préparent à une chaleur record | Nouvelles du monde

Les températures dans certaines parties de l’Europe restent supérieures à 40 ° C (104 ° F), alors que les incendies de forêt font rage en Grèce.

Les vents près d’Athènes ont alimenté un incendie de forêt majeur près de la capitale grecque, forçant les gens à quitter leurs maisons et brûlant 13,5 miles carrés (35 km carrés) de forêt et de garrigue.

Les autorités avaient déclaré l’énorme incendie maîtrisé dans la nuit de mercredi, mais les pompiers ont perdu le contrôle de l’incendie lorsque le vent s’est levé, ont indiqué des responsables.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que « les temps difficiles ne sont clairement pas encore terminés », ajoutant : « Nous sommes confrontés à une nouvelle vague de chaleur et à un possible renforcement des vents… une vigilance absolue et une préparation absolue sont requises au cours des prochains jours ».

Outre Athènes, il existe également des ordres d’évacuation sur l’île de Rhodes.

Alors que les températures devraient se refroidir légèrement au milieu des 30 ° C vendredi, le Met Office prévoit qu’elles remonteront à environ 41 ° C (105 ° F) dimanche.

L’Espagne et l’Italie ont également été confrontées à une chaleur accablante ces derniers jours, Murcie dans le sud de l’Espagne et l’île italienne de Sicile supportant toutes deux le poids de la chaleur de 44 ° C (111,2 ° F), avec des avertissements publics émis pour les enfants et les personnes âgées.

Selon l’agence de presse espagnole EFE, un Marocain est décédé jeudi à Murcie des suites de problèmes liés à la chaleur.

Les températures en Espagne augmenteront une fois de plus dimanche, selon les prévisionnistes, lors des élections nationales.

Pendant ce temps aux États-Unis, l’Arizona se prépare à des températures supérieures à 48 ° C (118,4 ° F) – le 21e jour consécutif où la chaleur a dépassé 43 ° C (109,4 ° F).

Les températures restent élevées en Europe



Les équipes du programme de réponse à la chaleur de la ville de Phoenix ont préparé des kits de soulagement de la chaleur, géré des stations d’hydratation et distribué des bouteilles d’eau aux sans-abri.

Dans la vallée de la mort en Californie, qui n’est pas étrangère aux températures élevées, un homme de 71 ans s’est effondré et est décédé plus tôt dans la semaine, les rangers du parc national signalant qu’il faisait probablement plus chaud que 50 ° C (122 ° F) dans la vallée elle-même.

Death Valley, le point le plus bas des États-Unis, détient le record de la température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, à 56,7 ° C (131,1 ° F)

Image:

Les températures devraient atteindre 48,3 ° C à Phoenix, en Arizona. Photo : AP





Image:

Death Valley est l’endroit le plus chaud sur Terre. Photo : AP





Un tiers des États-Unis connaît des conditions météorologiques extrêmes, principalement concentrées dans le sud du pays.

Le service météorologique national américain prévoit que la chaleur intense durera jusqu’à la semaine prochaine avant de diminuer, avec 80 millions d’Américains susceptibles de voir des températures supérieures à 40 ° C.

En Inde, les moussons ont tué plus de 100 personnes ces dernières semaines, en plus de provoquer des glissements de terrain et des inondations.

Les pluies de mousson, qui tombent généralement entre juin et septembre, ont été supérieures de 2 % à la normale, selon le service météorologique du pays.

Pendant ce temps au Royaume-Uni, un mois de pluie est devrait tomber en l’espace de 48 heures.

Les prévisionnistes disent que les régions vallonnées du nord de l’Angleterre et de l’Irlande du Nord, ainsi que les régions du sud de l’Écosse et du Pays de Galles, pourraient voir jusqu’à 80 mm de pluie à partir de samedi.

Les précipitations d’un mois typique en juillet au Royaume-Uni sont de 88 mm.