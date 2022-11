Météo en Ontario : Comprendre les tempêtes de neige d’effet de lac

Les collectivités du sud de l’Ontario se préparent à un hiver intense alors qu’un régime de grains à effet de lac menace de produire de grandes quantités de neige jeudi soir et pendant la fin de semaine.

Selon MétéoMédia et Environnement Canada, certaines zones de la région des Grands Lacs – comme celles des rives est du lac Ontario, de la baie Georgienne et du lac Érié – pourraient être ensevelies sous 40 à 60 centimètres de neige d’ici dimanche.

“Je pense que la vraie préoccupation sera dans la région de Niagara-Welland en Ontario et, bien sûr, à Buffalo (New York), où c’est déjà une urgence”, a déclaré le climatologue principal d’Environnement Canada David Phillips à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique sur Jeudi. “Je veux dire, les toits peuvent s’effondrer sous le poids de toute cette neige, et vous avez des pannes de courant.”

Dans une veille de bourrasques de neige publiée mercredi soir et mise à jour jeudi, Environnement Canada a averti que des fermetures de routes pourraient être possibles dans les zones les plus durement touchées.

“Envisagez de reporter les voyages non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. Si vous devez voyager, informez les autres de votre horaire et de votre destination et emportez une trousse d’urgence et un téléphone portable”, a déclaré l’agence.

Les villes et villages à l’est et au nord-est du lac Huron, de la baie Georgienne, du lac Érié et du lac Ontario sont particulièrement expérimentés avec des systèmes météorologiques comme celui-ci, a déclaré Phillips, citant la tempête à effet de lac de 2014 qui a laissé tomber plus de cinq pieds de neige sur Buffle. Pour comprendre pourquoi, a-t-il dit, il est nécessaire de comprendre comment fonctionnent les bourrasques de neige à effet de lac.

Les tempêtes de neige à effet de lac en Ontario et à New York sont les plus courantes en novembre et décembre, a expliqué Phillips, lorsque l’air dans la partie la plus basse de l’atmosphère et les températures au niveau du sol se sont refroidies, tandis que l’eau des Grands Lacs est encore relativement chaude. .

Lorsque le vent froid de la fin de l’automne passe au-dessus de l’eau chaude des lacs, il accumule de l’humidité et de l’énergie pour créer des nuages ​​​​chargés d’eau. Une fois que ces nuages ​​​​à effet de lac rencontrent la terre, ils libèrent toute cette humidité, généralement sous la forme de fortes chutes de neige.

“Ainsi, plus la différence entre la température de l’air et la température de l’eau est grande, plus les tempêtes seront percutantes, puissantes et meurtrières”, a déclaré Phillips.

L’autre ingrédient clé dans la formation de la neige d’effet de lac est la distance parcourue par le vent sur un lac chaud, un facteur connu sous le nom de “fetch”. Les vents froids généralement associés à la neige à effet de lac ont tendance à venir de l’ouest et du nord-ouest, a déclaré Phillips. Plus ces vents passent de temps sur des plans d’eau chauds comme le lac Ontario et le lac Érié, plus ils attirent d’humidité.

“Si les vents passent au-dessus de la plus grande étendue d’eau, alors cet air froid a plus de temps pour modérer et ramasser les cargaisons d’humidité qui lui sont disponibles, tout comme une éponge sur une surface humide”, a déclaré Phillips.

Le lac Ontario et le lac Érié sont longs et étroits, s’étendant d’ouest en est. Cela signifie que les vents froids d’ouest qui s’alignent sur l’orientation des lacs ont une longue course pour recueillir l’humidité qui devient plus tard de la neige. Phillips a déclaré que c’est la raison pour laquelle les communautés situées sur les rives est du lac Ontario et du lac Érié – comme Buffalo, Fort Erie, Niagara Falls, Belleville et Kingston – ont tendance à être les plus durement touchées par la neige d’effet de lac.

Enfin, a expliqué Phillips, si les vents sont persistants et ne vacillent pas sur leur chemin au-dessus de la terre, c’est à ce moment-là que les communautés voient des chutes de neige soutenues et localisées sur une période de plusieurs jours.

“C’est en grande partie comme préparer un soufflé – toutes les choses doivent être réunies pour vous donner ce type de résultat parfait”, a déclaré Phillips. “Et dans ce cas, voici ce que nous avons : de l’eau chaude, de l’air froid et des vents persistants.”

Heureusement, les tempêtes d’effet de lac ont tendance à devenir moins fréquentes à mesure que l’hiver progresse et que les lacs gèlent, ou du moins se refroidissent. Phillips a déclaré qu’ils n’influencent pas non plus les systèmes météorologiques qui suivent.

“Une tempête ne produit pas une autre tempête plus tard”, a-t-il déclaré. “Cela n’affecte pas vraiment le temps environ une semaine plus tard.”