Météo en Nouvelle-Zélande: quatre morts après des précipitations record provoquant des inondations et des glissements de terrain | Nouvelles du monde

Quatre personnes sont mortes alors que des pluies torrentielles continuent de frapper la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, provoquant des inondations soudaines et des glissements de terrain.

Auckland et de grandes parties de l’île du nord restent sous état d’urgence, après des précipitations record depuis vendredi, et des prévisions météorologiques plus sévères pour les jours à venir.

Les inondations ont inondé des maisons, provoqué des fermetures de routes et provoqué un déraillement de train.

Des milliers de propriétés restent sans électricité, tandis que des centaines n’ont pas d’approvisionnement en eau, ont indiqué les autorités.

Une vidéo publiée en ligne montrait de l’eau jusqu’à la poitrine à certains endroits.

Le contrôleur de la gestion des urgences d’Auckland, Rachel Kelleher, a déclaré: “Nous savons qu’il existe un potentiel de conditions météorologiques plus défavorables ce soir.”

vice-premier ministre de Nouvelle-Zélande Carmel Sepuloni a déclaré: “La partie la plus horrible est que nous avons perdu des vies.”

La police a déclaré avoir trouvé le corps d’un homme dans un ponceau inondé et un autre dans un parking submergé.

Ils ont déclaré que les pompiers et les équipes d’urgence avaient trouvé un troisième corps après qu’un glissement de terrain a fait s’effondrer une maison à Remuera. une banlieue d’Auckland.

Une autre personne initialement portée disparue après avoir été emportée par les eaux de crue a depuis été confirmée morte.

Entre-temps, Chris Hipkinsqui est Premier ministre depuis moins d’une semaine après Jacinda Ardern a démissionnés’est rendu à Auckland en avion militaire avant de monter à bord d’un hélicoptère pour constater les dégâts.

“Notre priorité est de veiller à ce que les habitants d’Auckland soient en sécurité, qu’ils soient logés et qu’ils aient accès aux services essentiels dont ils ont besoin”, a déclaré M. Hipkins, qui a visité des maisons touchées par les inondations.

Il a ajouté: “C’est un événement sans précédent dans la mémoire récente.”

Air New Zealand a maintenant repris ses vols internationaux et intérieurs à destination et en provenance d’Auckland après la fermeture temporaire de l’aéroport la semaine dernière.

“C’est le changement climatique”

Changement climatique a conduit à des déluges de pluie plus courants et plus intenses en Nouvelle-Zélande, comme l’a souligné le ministre de l’Environnement du comté, James Shaw, lorsqu’il a tweeté son soutien aux personnes touchées par les inondations.

“C’est le changement climatique”, a-t-il écrit.

“Nous avons tous la responsabilité de nous assurer que la Nouvelle-Zélande que nous laissons à nos enfants est sûre et habitable.”

Vendredi a été le jour le plus humide enregistré à Auckland selon les prévisionnistes, car la quantité de pluie qui tomberait généralement sur tout l’été a été atteinte en une seule journée.

Plus de six pouces de pluie sont tombés en seulement trois heures à certains endroits.

Le temps a causé Monsieur Elton John d’annuler son concert juste avant qu’il ne devait commencer vendredi soir.

Un deuxième concert de Sir Elton qui était prévu au Mt Smart Stadium d’Auckland samedi soir a également été annulé.

Retard dans la déclaration d’urgence critiqué

Le maire d’Auckland, Wayne Brown, a défendu les critiques selon lesquelles son bureau n’a pas correctement communiqué la gravité de la situation et a retardé la déclaration d’urgence jusqu’à environ 21h30 vendredi.

Il a déclaré que le moment de la déclaration d’urgence était guidé par des experts.