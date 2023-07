Météo en Europe: l’Espagne, l’Italie et la Grèce vont étouffer sous une chaleur de 40 ° C alors qu’une vague de chaleur de longue durée s’empare du continent | Actualité Climatique

Une vague de chaleur torride qui s’empare du sud de l’Europe devrait faire basculer les températures bien dans la plage des 40 ° C cette semaine et la prochaine, alors que de nombreux Britanniques se préparent pour leurs vacances d’été à l’étranger.

L’intérieur de l’Espagne devrait connaître des températures pouvant atteindre 43 ° C dans les prochains jours, tandis que des endroits comme Foggia, dans l’est de l’Italie, pourraient atteindre 44 ° C d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Les températures devraient culminer à 10-15°C de plus que la moyenne dans certaines régions. Dans certaines parties de la Sardaigne, du sud de l’Italie et de la Grèce continentale, les températures maximales devraient atteindre 40-45°C, contre une moyenne d’environ 32°C.

Prague pourrait connaître des sommets de 34 ° C samedi, contre une moyenne de 24 ° C.

L’Afrique du Nord devrait également souffrir d’une chaleur extrême, où les températures devraient atteindre 50°C. La Tunisie a déjà subi des températures record allant jusqu’à 49°C.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: « Les conditions de canicule qui affectent certaines parties du sud-ouest de l’Europe et du nord-ouest de l’Afrique devraient s’étendre vers l’est pour finalement atteindre le Moyen-Orient plus tard dans la semaine. »

Il a ajouté: « Des températures beaucoup plus élevées que la moyenne sont également probables parfois plus au nord à travers l’Europe, mais elles auront une durée de vie plus courte et auront moins d’impact. »

Le Royaume-Uni échappera complètement aux températures extrêmes.

M. Madge a averti: « Les communautés des régions touchées doivent s’attendre à des impacts sur la santé et au potentiel d’incendies de forêt. »

Cela survient alors que le monde a connu sa semaine la plus chaude jamais enregistrée début juillet – après le mois de juin le plus chaud de tous les temps – selon l’Organisation météorologique mondiale.

Études précédentes ont établi un lien entre la chaleur en Europe et le changement climatique.

Hier, une nouvelle étude a révélé plus de 61 000 personnes sont mortes en Europe l’été dernier suite à une chaleur extrême.

Pendant ce temps, une autre vague de chaleur balaie le sud-ouest des États-Unis, avec des résidents de l’Arizona, du Nevada, du Nouveau-Mexique et du sud de la Californie sous des avertissements de chaleur excessive alors que le mercure semble monter au-dessus de 37 ° C.

Hier, les prévisionnistes ont conseillé aux habitants de certaines parties du Nevada et du Nouveau-Mexique de rester à l’intérieur.

De retour en Europe, la chaleur devrait également pousser brièvement vers le nord, une zone allant des Alpes à l’ouest de la Pologne connaissant également des températures d’environ 10 à 12 ° C au-dessus de la moyenne au cours du week-end.

Une extension vers l’ouest de la vague de chaleur à travers les îles Canaries est également probable plus tard dans la semaine.

Bien que les températures dans le sud de l’Europe puissent baisser samedi, les températures remonteront à partir de dimanche, la canicule pouvant durer une grande partie ou la totalité de la semaine prochaine.

La productrice météorologique de Sky News, Joanna Robinson, a déclaré: « Pour le moment, mardi et mercredi de la semaine prochaine, nous cherchons actuellement à apporter les températures les plus élevées, le centre de l’Espagne, la Sardaigne et certaines parties de l’Italie montrant toutes des zones avec des températures supérieures de 10 à 12 ° C à la moyenne. »

Elle a ajouté: « Cela apporterait des sommets de 44 à 45 ° C, mais il est temps que cela change à mesure que nous nous rapprochons. »

