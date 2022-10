Météo en Colombie-Britannique : plus de records de chaleur battus

Une sécheresse et un temps anormalement chaud persistant dans toute la Colombie-Britannique ont entraîné l’établissement d’autres records de température dans la province jeudi.

Les données préliminaires d’Environnement Canada pour le 6 octobre montrent que 21 autres records ont été battus dans les communautés de la province. De nombreux records dataient de plusieurs décennies, dont un établi il y a près d’un siècle.

En 1925, Bella Coola a enregistré une température élevée de 22,8 °C le 6 octobre. Mais cette année, elle a atteint 24,3 °C.

Certaines parties de la province sont classées au niveau 5 pour les conditions de sécheresse en date de vendredi matin, ce qui signifie que les effets néfastes sont « presque certains ». Ces régions comprennent le Lower Mainland, la Sunshine Coast et l’ouest de l’île de Vancouver. Sept autres régions sont au niveau 4, ce qui signifie que les impacts négatifs sont “probables”.

Les météorologues d’Environnement Canada ont averti plus tôt dans la semaine que la province pourrait continuer à voir ce modèle de temps chaud et sec pendant plusieurs jours.

“Nous sommes coincés dans ce modèle (météo) depuis un certain temps”, a déclaré Bobby Sekhon d’Environnement Canada à CTV News Vancouver.

“Il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistions à un léger changement dans le schéma.”

Les prévisions de Metro Vancouver pour la semaine à venir montrent principalement du soleil, avec des maximums oscillant autour de 20 ° C. Lundi pourrait être un peu plus frais, cependant, et peut voir de la pluie.

D’autres records de température battus jeudi, selon les données préliminaires d’Environnement Canada, comprennent :