Météo d’Halloween à Chicago : alerte AccuWeather pour une menace de tempête isolée pendant la nuit, des vents forts entraîneront une baisse massive de la température

CHICAGO (WLS) — Après quelques jours de températures inhabituellement chaudes, les habitants de la région de Chicago devraient s’attendre à un froid massif jeudi alors que les familles se préparent pour Halloween.

Il existe également une menace de violentes tempêtes isolées tôt jeudi dans certaines parties de la région.

Alors que le matin, les averses se retireront avant l’heure de la chasse aux bonbons, un front froid devrait arriver plus tard dans la journée.

Les températures seront dans les années 60 jusqu’à 13 heures avant de chuter dans les années 40 après le coucher du soleil, a déclaré Mowry.

Un avis de vent est en vigueur jusqu’à 22 heures jeudi, a indiqué le service météorologique national. Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu’à 50 mph, a déclaré Mowry.

Les habitants de la région de Chicago profitent du temps chaud, qui ressemble à un petit retour de l’été.

Des practice aux pistes cyclables, ABC7 a vu des gens tenter de profiter au maximum de cette chaleur inhabituelle mercredi.

C’était une journée sans chapeau ni gants à Burnham Harbor pour Megan Thomas alors qu’elle profitait d’une balade à vélo le long du lac de Chicago.

« Nous approchons d’Halloween, et il y a quelques années, il neigeait, et je fais du vélo en short, donc je ne peux pas me plaindre », a déclaré Thomas.

Pour une deuxième journée, l’automne en ville ressemblait davantage à une journée d’été. Le sommet de mardi, à 82, a battu un record.

« Je ne peux pas me plaindre », a déclaré le golfeur John Anderson. « J’aime ça comme ça, pas trop chaud, cool. J’aime ce temps comme celui-ci. Je peux gérer ça tous les jours. »

Le temps agréable a conduit de nombreux golfeurs au Jackson Park Golf Range.

« Nous volons des jours en octobre, novembre en ce moment », a déclaré le golfeur Richard Tulloch. « Nous allons tous les prendre tant que nous le pouvons… nous allons observer les feuilles, raconter des histoires et profiter de frapper des balles. »

Malgré les températures douces, c’est à nouveau le moment où tous les bateaux, à l’exception de ceux disposant d’un permis de départ tardif, doivent quitter les ports de Chicago avant le 31 octobre.

Tom Houston et son équipage ont six autres bateaux en cale sèche dans leur 134e centre maritime de l’Indiana.

« Habituellement, il fait beaucoup plus froid, mais c’est juste que les vents sont fous aujourd’hui, donc nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus aujourd’hui », a déclaré Houston. « C’était déjà assez difficile de monter dans la caravane. »

Alors que la plupart profitaient du temps anormalement chaud pour la saison, sachant que cela ne pouvait pas durer, Adam Bilter a décidé d’en profiter au maximum sur le bateau d’un ami sur le lac en attendant que la réalité de l’automne puis de l’hiver arrive enfin.

« J’ai déjà sorti les pulls et les gants et je suis prêt à partir », a déclaré Bilter. « Je suis prêt. »