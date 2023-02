Météo : Des avertissements de froid extrême se répandent partout au Canada

Partout au pays, les Canadiens augmentent le thermostat alors que les températures glaciales et les bourrasques de neige s’installent.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, jeudi matin, des avertissements de froid extrême ou de tempête hivernale étaient actifs d’un océan à l’autre, les avertissements de froid extrême les plus sévères s’étendant du nord de l’Alberta jusqu’à la Nouvelle-Écosse.

Les régions de la Colombie-Britannique s’attendent à d’importantes chutes de neige, et Peace River devrait recevoir de 25 à 50 centimètres d’ici samedi matin.

À Fort McMurray, en Alberta, le refroidissement éolien fera sentir l’air à -40 degrés Celsius d’ici jeudi après-midi.

De l’autre côté du pays, les résidents d’Halifax se préparent à ce qu’une masse d’air arctique frappe vendredi, entraînant un refroidissement éolien de -35 à -42 °C, selon Environnement Canada.

Une carte des alertes et des avertissements sur le site Web de l’agence montre une large bande d’avertissements rouges s’étendant de la Colombie-Britannique aux provinces de l’Atlantique. Des avertissements sont en place dans tout le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, la grande majorité du Manitoba, du Québec et de l’Ontario étant également couverte par des avertissements hivernaux.

Cette vague de froid est en partie due à une vague de froid du vortex polaire arctique descendant sur l’est du Canada entre jeudi soir et vendredi, selon les climatologues.

“Nous verrons des températures vraiment, brutalement froides”, a déclaré le climatologue principal d’Environnement Canada, David Phillips, à CTVNews.ca plus tôt cette semaine. “C’est vraiment une merveille d’un jour et demi.”

ARRIVÉE DU FROID POUR L’EST DU CANADA

Au Nouveau-Brunswick, des avertissements de froid extrême prévoient que d’ici vendredi, il fera entre -35 °C et -45 °C, jusqu’à samedi matin.

Selon Environnement Canada, les conditions glaciales devraient se dissiper dans toutes les provinces maritimes samedi ou dimanche matin, selon la région.

Une tempête au large des côtes du Labrador devrait compliquer les choses, apportant des rafales de vent atteignant jusqu’à 50 kilomètres à l’heure à 80 km/h vendredi soir et samedi après-midi.

Depuis jeudi après-midi, Terre-Neuve-et-Labrador fait face à quelques avertissements épars de blizzards et de chutes de neige, ainsi qu’à de nombreux bulletins météorologiques spéciaux concernant la tempête. Cependant, ils ne sont pas encore prêts à affronter les mêmes températures glaciales que le reste des provinces de l’Atlantique.

L’ONTARIO, LE QUÉBEC, LE CENTRE DU CANADA FRISSONS

Le Québec a connu un mois de janvier doux, mais tout est sur le point de changer avec l’air arctique qui se dirige vers jeudi soir. Les avertissements de froid extrême dans la moitié sud de la province prévoient que les températures pourraient se situer entre -38 C et -45 C avec le refroidissement éolien, selon la région, qui durera jusqu’à samedi matin.

Dans le Nord du Québec, il pourrait faire -50 C dans certaines régions.

Montréal ouvre deux refuges d’urgence en réponse aux températures glaciales, un dans l’arrondissement Ville-Marie et un dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

L’Ontario se prépare aussi à affronter le froid après un mois de janvier relativement chaud. Ottawa pourrait connaître ses températures les plus froides depuis des années, selon les projections d’Environnement Canada, avec -43 °C prévu jeudi soir et vendredi matin avec le refroidissement éolien.

En réponse, Santé publique Ottawa a émis un avertissement de gelure pour la nuit de jeudi. Lorsque la température atteint -35 °C ou moins, toute peau exposée peut geler en seulement dix minutes, entraînant potentiellement des engelures.

Dans la ville de Toronto, les températures pourraient descendre sous la barre des moins à deux chiffres de vendredi à samedi matin. Les experts disent que la ville pourrait être sur le point de battre des records de température quotidiens, avec des températures qui devraient chuter à près de -25 ° C, ce qui était le record établi le 3 février 1955.

Des bourrasques de neige sont également attendues dans plusieurs régions de l’Ontario, notamment à Ottawa, Peterborough et Waterloo, entre autres.

Le Manitoba et la Saskatchewan font également face à des conditions froides. Au Manitoba, les avertissements de froid extrême couvrent presque toute la province, la température à Winnipeg devant chuter à près de -30 °C jeudi et se sentir comme -40 °C avec le refroidissement éolien.

Le nord de la Saskatchewan fait actuellement l’objet de nombreux avertissements de froid extrême, mais devrait commencer à se réchauffer tout au long de jeudi.

Cette tendance au réchauffement devrait s’étendre au Manitoba vendredi.