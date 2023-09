Météo d’automne au Canada : début froid, fin douce

Les Canadiens peuvent s’attendre à un « automne inconstant » cette année, car la saison devrait commencer de manière fraîche avant que des températures supérieures à la normale ne conduisent le pays à l’hiver, prédit un éminent prévisionniste.

Selon MétéoMédia, l’hiver pourrait sembler narguer les Canadiens à travers le pays alors qu’ils font face à des périodes de temps très froid à l’automne, mais la saison devrait se terminer sur une note douce parce qu’un courant-jet dans l’océan Pacifique, appelé El Nino, est on s’attend à ce qu’il fasse deux degrés de plus que d’habitude.

« Notre équipe de prévision de MétéoMédia constate une chute inconstante pour la plupart des Canadiens, et tout cela est dû à El Nino », a déclaré le météorologue en chef Chris Scott lors d’un entretien téléphonique.

« En général, dans la plupart des chutes d’El Nino, nous avons une première vague de froid au milieu de l’automne et, comme vous le constatez, cela peut être un peu une gifle. Mais ensuite, les conditions météorologiques s’inversent plus tard dans le saison. »

Scott a déclaré que les prévisions ne sont pas les meilleures pour les pistes de ski en Colombie-Britannique, car le phénomène El Nino persistera de l’automne à l’hiver « et cela ne donne pas le meilleur schéma pour obtenir beaucoup de neige dans les montagnes ».

Les prévisions d’automne n’aident pas non plus la saison des incendies de forêt sur la côte ouest au début de l’automne, car l’atmosphère devrait être plus sèche que la normale et des pluies importantes ne sont pas attendues avant le milieu de la saison, a déclaré Scott.

MétéoMédia prévoit également que quelques tempêtes de neige feront rage dans les provinces des Prairies au milieu de l’automne, interrompant ainsi la saison des récoltes dans la région.

« Cependant, alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de novembre et décembre, lorsque nous pouvons généralement connaître le temps le plus froid de toute l’année… il semble que la saison devrait s’équilibrer et être légèrement au-dessus de la normale dans les Prairies. » dit Scott.

De même, l’Ontario et le Québec devraient connaître une vilaine poussée d’air froid en octobre, mais l’hiver devrait commencer sur une note douce, a-t-il déclaré.

« Nous pensons que les couleurs d’automne devraient être assez vives, mais les choses deviennent un peu pourries et froides à la mi-octobre et cela court-circuitera une partie de la très belle période d’observation des feuilles de l’automne », a-t-il déclaré.

L’Ontario et le Québec devraient également connaître moins de précipitations que la normale, a ajouté Scott, et il pourrait y avoir des tempêtes de vent au cours de l’automne qui provoqueraient des pannes de courant.

Dans le Canada atlantique, même si les premiers indicateurs montrent que les précipitations seront probablement typiques de la saison automnale, les tempêtes imprévisibles venant des tropiques pourraient constituer une menace, a déclaré The Weather Network.

« Nous surveillons vraiment la manière dont les tempêtes tropicales ou les ouragans pourraient surgir sur la côte est et provoquer une période de pluies plus abondantes dans les provinces de l’Atlantique », a déclaré Scott.

Les températures devraient également être typiques dans les provinces de l’Atlantique, à l’exception de la Nouvelle-Écosse, qui pourrait connaître un automne plus chaud que la normale, prédit The Weather Network.

Dans l’ouest du Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, MétéoMédia prévoit des températures supérieures à la normale.

Scott a déclaré que les précipitations devraient également être supérieures à la normale dans le Nord, en particulier dans l’ouest et le centre du Nunavut et dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest.

« Tout cela est dû au fait qu’El Niño dirige les conditions météorologiques à travers le monde », a déclaré Scott à propos des prévisions d’automne pour le Canada.

« Le récit de cet automne est que nous verrons cette poussée de froid au milieu de la saison, puis une modération vers la fin. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 13 septembre 2023.