Météo dans le Maryland : froid dangereux et JOUR D’ALERTE jusqu’à ce soir

BALTIMORE – JOUR D’ALERTE pour des températures dangereusement froides et des voyages glissants avec recongelation ce soir. Toute surface non dégagée sera difficile à parcourir car la neige stagnante et la neige fondante se transforment en glace solide.

Quelques les districts scolaires ont annoncé des fermetures et des retards pour mercredi matin.

Ce matin cet après midi





Les températures se situent dans la tranche inférieure de l’adolescence et le refroidissement éolien se situe entre un chiffre et en dessous de zéro. Toutes les surfaces non dégagées seront extrêmement glissantes, car la neige stagnante et la neige fondue se sont transformées en glace dure. Soyez très prudent si vous marchez ou conduisez ce soir dans les rues secondaires et les rues secondaires.





Cet après midi

Malgré le soleil, nos températures resteront extrêmement froides, voire dangereusement froides, en raison du faible refroidissement éolien. Nous verrons des températures maximales dans les années 20 supérieures, mais les refroidissements éoliens pendant la journée seront à un chiffre et de l’ordre de l’adolescence. Veuillez vous habiller correctement pour le froid avec beaucoup de couches, couvrir vos mains et votre tête et faire des pauses à l’intérieur. Amenez les animaux de compagnie à l’intérieur. En raison de ce froid dangereux, notre JOURNÉE D’ALERTE se poursuit jusqu’à mercredi soir.

FROID ET REGEL AMER À DANGEREUX : Des refroidissements éoliens dangereusement froids arrivent et persisteront jusqu’au mercredi. nuit. Veuillez vous assurer de porter plusieurs couches, couvrant les mains et la tête. Vérifiez les personnes âgées, amenez les animaux à l’intérieur. SLICK voyage sur des surfaces non dégagées avec recongélation dure @WJZ pic.twitter.com/xxX46HvEpz – Steven Sosna (@SteveSosnaWX) 16 janvier 2024

Regarder vers l’avant

Les températures froides de jeudi ne seront pas aussi intenses que ce soir et mercredi. Nous verrons un ciel généralement nuageux avec des maximales comprises entre le milieu et les années 30 supérieures. Nous verrons une certaine fonte de la neige au sol. Les conditions de déplacement devraient être correctes pendant la journée. Un regel de toute neige fondue jeudi se produira jeudi soir.

De légères chutes de neige pourraient éclater dès jeudi soir et continueront à tomber jeudi soir. La neige pourrait devenir constante tard dans la nuit de jeudi jusque vendredi dans la journée. Bien qu’il soit trop tôt pour donner des chiffres précis sur les totaux de neige, une certaine accumulation est probable, et il est possible qu’elle atteigne quelques centimètres si la tempête atteint son plein potentiel.

PLUS DE NEIGE PROBABLE VENDREDI : Nous verrons une autre vague de dépression apportant un potentiel de neige stable VENDREDI. À l’heure actuelle, il est trop tôt pour fournir des montants précis, mais au moins une certaine accumulation est probable. Nous aurons une meilleure idée des totaux potentiels dans les 48 heures suivant la tempête. @WJZ pic.twitter.com/uw6JLxJS3h – Steven Sosna (@SteveSosnaWX) 16 janvier 2024

Les prévisions du week-end s’annoncent extrêmement froides, mais sèches et ensoleillées dans tout le Maryland :

WEEK-END DIFFICILE DE FROID À BALTIMORE : Soleil trompeur le samedi et le dimanche, car il sera brillant et beau, mais il fera un froid glacial. Habillez-vous en couches, surtout. samedi pour @Corbeaux talonnage et jeu. Le dimanche est un autre jour engourdissant. Un RÉCHAUFFEMENT aura lieu la semaine prochaine avec le dégel majeur de janvier @WJZ pic.twitter.com/nGFot35Txj – Steven Sosna (@SteveSosnaWX) 16 janvier 2024

Le match et le talonnage des Ravens présenteront des refroidissements éoliens dangereusement froids à un chiffre. Le temps semble sec, mais extrêmement froid et venteux.

TEXANS @ RAVENS 16H30 SAMEDI : BRUTALEMENT FROID ! Alors que le jeu semble sec, un froid méchant avec des refroidissements éoliens à un chiffre. Assurez-vous d’être prêt à affronter le froid extrême : chauffe-mains, gants, chapeaux, beaucoup de couches. Ajoutez également de l’eau aux autres boissons que vous consommez. @WJZ pic.twitter.com/gor9MwEg09 – Steven Sosna (@SteveSosnaWX) 16 janvier 2024

Un temps plus froid aura un impact sur la région dimanche avec des refroidissements éoliens chez les adolescents.

Un échauffement majeur et significatif est prévu la semaine prochaine avec un dégel majeur en janvier commençant dès mardi et se poursuivant pendant la majeure partie de la semaine prochaine !