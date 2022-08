Météo Canada : avertissements de chaleur en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Colombie-Britannique

Environnement Canada a prolongé les avertissements de chaleur dans un certain nombre de provinces, car des conditions exceptionnellement chaudes persistent dans tout le pays.

L’avertissement de l’agence météorologique nationale couvre de vastes régions du sud de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Environnement Canada indique que les températures maximales devraient atteindre ou dépasser 30 ° C et atteindre les 40 ° C lorsqu’elles sont combinées à l’humidité.

Des températures plus fraîches devraient revenir lundi soir ou mardi dans la plupart des régions.

Cependant, la chaleur torride devrait revenir dans certaines parties de l’Alberta mercredi.

Des avertissements de chaleur sont émis lorsque des conditions de température ou d’humidité très élevées sont susceptibles de présenter un risque élevé de maladies liées à la chaleur, comme un coup de chaleur ou un épuisement dû à la chaleur.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 août 2022