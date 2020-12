Le jour de Noël sera le plus froid de Grande-Bretagne en une décennie demain avec de la neige qui devrait tomber aussi loin au sud que East Anglia, après que les services d’urgence ont été inondés de demandes d’aide au milieu des inondations alors que de fortes pluies sont tombées à travers le pays.

Les pompiers du sud du Pays de Galles ont reçu 500 appels à l’aide hier, tandis que les équipes du Northamptonshire ont déclaré avoir traité plus de 250 appels en cas d’inondation, plusieurs propriétés étant inondées et des personnes sauvées de véhicules bloqués.

L’Agence pour l’environnement a émis 149 alertes d’inondation et 95 avertissements plus graves à travers l’Angleterre, tandis que Natural Resources Wales avait 19 alertes et neuf avertissements en place, après la fin d’un avertissement de pluie du Met Office dans les premières heures.

Quelque 16 des avertissements d’inondation liés à la rivière Severn à la frontière galloise, tandis que la grande rivière Ouse dans le Northamptonshire et le cours d’eau Chediston dans le Suffolk étaient également couverts par les avertissements.

Pour demain, les prévisionnistes s’attendent à ce que le jour de Noël 2020 soit le plus froid depuis dix ans en Angleterre et au Pays de Galles, avec des températures diurnes atteignant seulement 5 ° C (41 ° F) à Londres après avoir plongé en dessous de 0 ° C (32 ° F) ce soir.

Il vient comme:

Les prévisions pour la veille de Noël aujourd’hui sont pour le beau temps autour, avec beaucoup de soleil mais des températures fraîches;

La neige et le grésil pourraient tomber aussi loin au sud que les Lincolnshire Wolds aujourd’hui, et dans certaines parties de Cumbria demain;

Le jour de Noël demain aura un début glacial avec des températures de -6 ° C (21 ° F) dans les zones rurales au petit matin

Des coups de vent allant jusqu’à 80 mph devraient frapper le Royaume-Uni le lendemain de Noël avec un avertissement météorologique en place à partir de 15 heures;

Le temps devrait rester instable à l’approche du Nouvel An avec une « probabilité accrue de neige ».

La police du Nottinghamshire a déclaré que les services d’urgence avaient été appelés pour signaler un glissement de terrain près de certaines maisons près d’une ancienne carrière à 23 h 40 la nuit dernière, et qu’un « petit nombre » de propriétés avait été évacué.

Des propriétés ont également été inondées dans l’Est de l’Angleterre, Patrick Lloyd, 27 ans, de Peterborough, affirmant qu’il s’était réveillé pour découvrir qu’une grande partie de sa maison avait été submergée dans l’eau, causant des milliers de livres de dégâts.

Une voiture est coincée dans les eaux de crue ce matin dans le bourg de Ramsey dans le Cambridgeshire après de fortes averses dans la région

Il a dû aider à sauver un voisin âgé qui s’était retrouvé coincé sans électricité. M. Lloyd a déclaré que la femme de 86 ans avait finalement été transportée à l’hôpital après avoir passé environ 50 minutes dans les eaux de crue « glaciales ».

Il a déclaré qu’ils s’inquiétaient de l’hypothermie, en disant: « Heureusement, un mec qui passait à côté l’a vue et est sorti et nous a aidés avec elle. Nous avons dû faire sortir les pompiers pour la faire monter à une planche et nous l’avons emmenée pour une ambulance.

Dans le Nottinghamshire, les services de police, d’incendie et d’ambulance, ainsi que des fonctionnaires du conseil de district de Mansfield, ont été envoyés sur les lieux à Bank End Close à Mansfield pour effectuer des évaluations de sécurité après le glissement de terrain.

Pendant ce temps, Charlotte Taylor, de Topcroft, Norfolk, a tweeté la photo d’un homme debout devant une maison inondée portant des bottes avec ce qui semblait être des boîtes de Noël trempées et des craquelins aux premières heures de ce matin.

Elle a déclaré: « S’il y a une photo qui résume mon Noël, c’est celle-ci. Maman de trois enfants, tous avec Covid coincé à l’intérieur à regarder littéralement l’inondation de la maison.

Hier, quelque 60,4 mm (2,4 pouces) de pluie sont tombés dans le réservoir de Trevethin dans le sud du Pays de Galles, tandis que 44,6 mm (1,8 pouces) de pluie ont également été détectés à Corby dans le Northamptonshire au cours de la même période.

Les fortes pluies ont perturbé les déplacements, de nombreuses régions, dont Cardiff, signalant de l’eau de surface sur les routes.

Le météorologue du Met Office Alex Burkill a déclaré: « Il y a eu beaucoup de temps pluvieux, nous avons eu de fortes pluies dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, en particulier dans le sud du Pays de Galles, mais aussi plus à l’est.

Charlotte Taylor, de Topcroft, Norfolk, a tweeté cette photo aux premières heures de ce matin, en disant: « S’il y a une photo qui résume mon Noël, c’est bien celle-ci. Maman de trois enfants, tous avec Covid coincé à l’intérieur à regarder littéralement l’inondation de la maison.

L’utilisateur de Twitter Yiba, qui est basé au Royaume-Uni, a tweeté cette photo hier soir en disant: « OMG MERCI AU PÈRE NOËL DE M’AVOIR APPORTE UNE INONDATION POUR NOËL. VOUS NE DEVRIEZ VRAIMENT PAS AVOIR ‘

David Kirkpatrick, de Biggleswade, Bedfordshire, a tweeté cette photo aux premières heures d’aujourd’hui, en disant: « Maison inondée. Cela a été pris lorsque l’eau a commencé à entrer, il mesure maintenant plus de six pouces de haut devant deux chambres et deux salles de bains ‘

«La plupart des endroits en Angleterre et au Pays de Galles ont été très humides et nous avons également vu des vents se renforcer, il y a eu des coups de vent dans les parties exposées, donc vraiment désagréables.

M. Burkill a déclaré plus tard que les précipitations cesseraient du jour au lendemain dans la veille de Noël.

Il a déclaré: « Le temps humide que nous avons sur nous en ce moment, qui va tout s’éclaircir vers le sud-est alors que nous traversons la nuit, donc pour la veille de Noël, nous allons avoir beaucoup de beau temps, avec beaucoup du soleil et un flux froid du nord.

Les experts ont déclaré que les températures devraient plonger aujourd’hui lorsque la neige et le grésil pourraient tomber dans le Yorkshire du Nord et aussi loin au sud que le Lincolnshire Wolds.

Ils ont prédit que le jour de Noël de demain sera marqué par un début glacial avec des températures aussi basses que -6 ° C (21 ° F) dans les zones rurales au petit matin, mais la journée sera généralement belle et sèche, avec des périodes ensoleillées par endroits.

Le Met Office a déclaré que les températures auront du mal à dépasser les faibles chiffres simples et que le refroidissement éolien pourrait le rendre proche du gel. Dans le nord-ouest autour de Cumbria, des nuages ​​devraient se former pendant la journée avec une pluie légère et inégale plus tard.

Cela pourrait devenir hivernal sur les hauteurs – offrant la chance d’un Noël blanc dans des zones isolées. Cependant, le premier Noël blanc généralisé depuis 2010 ne semble pas probable.

Hier, les inondations entourent l’abbaye de Tewkesbury dans le Gloucestershire alors que des centaines d’alertes et d’avertissements ont été mis en place

Le personnel de l’Agence pour l’environnement place hier des barrières anti-inondation sur une rive de la haute rivière Severn près d’Ironbridge dans le Shropshire

Les eaux de crue couvrent l’hippodrome de Worcester hier après de fortes pluies dans la région deux jours avant Noël

M. Burkill a déclaré: « La nuit de la veille de Noël au jour de Noël va être très froide, avec un gel sévère et généralisé dès le matin de Noël. Cela pourrait donc être un Noël «blanc» dans la mesure où beaucoup de gens vont se réveiller sous le gel.

Le jour de Noël sera sec et réglé pour la majeure partie du Royaume-Uni, cependant, il peut y avoir des averses dans l’est de l’Angleterre qui entraînent la possibilité de grésil ou de neige le matin.

M. Burkill a déclaré: « Donc, dans le Lincolnshire, dans le Yorkshire, peut-être même dans l’East Anglia, il pourrait y avoir quelques averses pendant les premières heures et avec le temps froid, il n’est pas hors de question qu’il puisse y avoir un élément hivernal à celles-ci, alors quelques averses peuvent tomber sous forme de grésil ou de neige.

« Ils seront très légers, dispersés, ils ne les verront pas partout, et pour la plupart des régions, ce sera une journée assez sèche, juste froide.

«Mais il y a une chance que nous puissions voir quelques averses de neige dans l’est de l’Angleterre, en particulier tôt le jour de Noël.

Des voitures traversent les eaux de crue et passent devant les débris flottants après de fortes pluies hier à Cardiff, dans le sud du Pays de Galles

Les pompiers et la police travaillent dans le Gloucestershire hier pour aider les automobilistes bloqués dans leurs voitures dans les eaux de crue

M. Burkill a déclaré qu’une bande de pluie pousserait sur les régions du nord-ouest pendant la journée, en particulier en Écosse, ce qui pourrait entraîner du grésil ou de la neige sur les hauteurs.

Le météorologue a suggéré plus tard que de petites quantités de neige pourraient se déposer sur les collines et les montagnes en Écosse.

Il a ajouté: « Cela pourrait techniquement être un Noël blanc là-bas, mais ce dont nous pouvons être assez confiants, c’est qu’il n’y aura pas de neige généralisée, les gens ne vont pas se réveiller avec ces pittoresques nappes de neige que beaucoup de gens espèrent. pour.’

Les prévisionnistes ont ajouté que des coups de vent allant jusqu’à 80 mph devraient ensuite frapper le Royaume-Uni le lendemain de Noël.

Un avertissement météorologique jaune sera mis en place dans la majeure partie du pays à partir de 15 heures, ce qui signifie que les tempêtes pourraient constituer un danger pour la vie et que les maisons pourraient subir des dommages.

L’alerte comprend un avertissement «danger de mort» pour les communautés côtières en raison de «grosses vagues et du matériel de plage projeté sur les fronts de mer, les routes côtières et les propriétés».

L’Agence pour l’environnement a émis 149 alertes d’inondation et 95 avertissements plus graves à travers l’Angleterre (à gauche), tandis que Natural Resources Wales avait 19 alertes et neuf avertissements en place (à droite), après qu’un avertissement de pluie du Met Office s’est terminé tôt le matin.

En plus des dommages causés par les tempêtes, les coupures de courant et les perturbations des déplacements sont également prévus par les prévisionnistes.

Un porte-parole a ajouté: « Une zone de forts vents du sud-ouest se développera dans certaines parties du nord de l’Angleterre et l’extrême sud de l’Écosse samedi après-midi avant de se transférer vers le sud-est à travers le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles.

« Des rafales intérieures de 50 à 60 mph sont probables, avec un potentiel de 60 à 70 mph dans certains endroits. Les collines et les côtes pourraient voir des rafales de 70 à 80 mph. En plus des vents forts, une période de fortes pluies torrentielles affectera les régions de l’ouest et du sud ».

Les températures du lendemain de Noël et du dimanche devraient se redresser vers la moyenne pour la période de l’année de 9 ° C (48 ° F) et pourraient toucher le double des chiffres dans certaines parties du Sud.

Mais au cours de la semaine prochaine, l’air plus froid est sur le point de revenir, renvoyant les températures à des sommets diurnes de 5-6 ° C (41-43 ° F).

Le Met Office a déclaré que le temps devrait rester instable à l’approche du Nouvel An avec des pluies plus fortes et des vents forts probables et une « probabilité accrue de neige ».