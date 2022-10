Météo britannique – Les Britanniques profiteront de l’été indien 19C grâce au panache «subtropical» avant d’être battus par de fortes averses

Un « été indien » signifie une période de temps anormalement chaud, sec et calme qui peut entraîner une vague de chaleur automnale.

Des sommets de 27-29 ° C se sont déjà produits fin septembre.

Le mercure a grimpé à 30 ° C à plusieurs reprises au cours de la dernière semaine du mois, tandis que la température d’octobre la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni était de 29,4 ° C dans le petit bourg de March, Cambridgeshire, le premier jour du mois en 1985.

Un été indien est généralement suivi d’une période de temps plus froid ou de gel à la fin de l’automne.

Le terme été indien a atteint l’Angleterre au 19ème siècle, à l’apogée du Raj britannique en Inde, ce qui a conduit à croire que le terme faisait référence au sous-continent indien.

Cependant, on prétend que le terme a été inventé pour la première fois par les Amérindiens et qu’il y a été utilisé à la fin du 18e siècle.