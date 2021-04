Un panache ESPAGNOL est sur le point d’apporter une vague de chaleur de 25 ° C à la fin du mois alors que de nouvelles cartes transforment l’ensemble du Royaume-Uni ORANGE.

La haute pression du continent devrait balayer l’air chaud à travers la Grande-Bretagne, entraînant un temps torride pour le début du mois de mai.

Les gens sur la plage de Bournemouth profitant du temps chaud Crédit: The Sun

La carte des températures pour le Royaume-Uni est orange – montrant des températures élevées – pour le début du mois de mai Crédits: WXCHARTS

Des températures plus chaudes que la moyenne sont prévues dans les semaines à venir et se poursuivra jusqu’au mois de mai.

Les longues prévisions du Met Office prévoient que la première moitié du mois prochain verra des températures chaudes.

Le prévisionniste Marco Petagna a déclaré: «Les températures diurnes augmenteront un peu au cours des prochains jours.»

Alors que le prévisionniste de The Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: «Les modèles informatiques montrent maintenant beaucoup de temps sec, puis des périodes plus chaudes à la fin avril et en mai, avec une possibilité de 25 ° C dans le sud.

Le Met Office a ajouté: «Après quelques pluies mardi, la plupart seront beaux et secs jusqu’au week-end, avec une haute pression dominant et des températures probablement légèrement réchauffées le week-end.

«De nombreuses périodes ensoleillées sont attendues en mai, avec la possibilité de périodes plus chaudes.»

Et cet été pourrait être le plus chaud depuis une décennie, car une explosion à 32 ° C devrait frapper d’ici la fin du mois de mai.

Les Britanniques fraîchement sortis de l’isolement ont afflué vers les parcs, les plages et les jardins en plein air Crédit: The Sun

Les gens sortent en barque sur la rivière Cam à Cambridge par un mardi matin ensoleillé avec le temps chaud du printemps qui devrait se poursuivre plus tard cette semaine Crédit: Bav Media

Les membres du public profitent à nouveau du soleil chaud à Hyde Park, à Londres, ce matin, une semaine après l’assouplissement des restrictions de Covid-19 Crédit: LNP

La Nina, un modèle climatique, jouera un rôle important dans le pic potentiel par temps chaud.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Il y aura certainement des pointes de chaleur alors que nous entrons en été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C bas.

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air nordique, devrait revenir et provenir d’une direction plus sud.

«Cela apportera davantage de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été.

«Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable que l’un des plus chauds soit plus frais.»

Les personnes bénéficiant de la fleur printanière et du soleil à Bristol Crédit: Alamy

Soleil doux et ciel bleu clair dans la pittoresque station balnéaire de Lyme Regis Crédit: Alamy

Cet été pourrait être le plus chaud depuis une décennie Crédit: The Sun

Le lever du soleil de ce matin par les bateaux de pêche sur la Manche vu de Selsey dans le West Sussex Crédit: Bav Media

Les Britanniques se prélassent dans un scorcher 17C aujourd’hui et il devrait faire encore plus chaud ce week-end avec une mini-vague de chaleur.

Le mercure pourrait monter jusqu’à 18 ° C samedi et dimanche après que les choses se soient calmées en milieu de semaine.

Les Britanniques fraîchement sortis de l’isolement ont afflué vers les parcs, les plages et les jardins en plein air à travers le pays pour attraper des rayons bien mérités.

Des averses légères devraient interrompre la brûlure printanière mercredi, mais les températures resteront bien au-dessus de la moyenne de 13 ° C en avril.

Les températures chuteront à partir de demain – mais le Met Office prédit que les choses se réchaufferont à nouveau d’ici le week-end.

Le mercure pourrait monter jusqu’à 18 ° C ce samedi et dimanche.

Cela vient après la levée des restrictions de Covid et les gens peuvent désormais se mêler plus librement.

Bookies Coral a maintenant réduit les chances que le mois prochain soit le mois de mai le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni à seulement 3-1.

Le porte-parole Harry Aitkenhead a déclaré: «Nous avons enduré beaucoup de jours froids en avril, mais le soleil commence à briller et les prévisions à long terme semblent bonnes.