La tempête Bella a frappé la Grande-Bretagne pendant la nuit, laissant des centaines de personnes sans électricité alors que les vents frappaient 83 mph et des dizaines de nouveaux avertissements d’inondations ont été mis en place.

Des vents très forts et de fortes pluies ont frappé le Royaume-Uni, en particulier dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre, où de violents coups de vent ont endommagé les bâtiments autour des zones côtières et vallonnées.

Le Met Office a déclaré qu’une rafale de vent avait été enregistrée à 83 mph dans le village côtier d’Aberdaron, dans le nord du Pays de Galles, samedi soir.

Des avertissements jaunes pour la pluie sont en place dans une grande partie du Royaume-Uni, ainsi que deux avis d’inondation «menace de mort». Un avertissement orange pour le vent est également en place – ce qui signifie qu’une perturbation du transport est probable dans le sud.

À Cornwall, plus de 100 foyers étaient sans électricité samedi soir dans la région de Plymouth et Truro. Environ 50 maisons ont également connu des pannes de courant à Bristol et à Bath en raison des intempéries.

La tempête Bella a provoqué des inondations sur l’île de Rathlin en Irlande du Nord (photo). Des centaines de personnes ont été privées d’électricité alors que les vents frappaient 83 mph et des dizaines de nouveaux avertissements d’inondations ont été mis en place

Les panneaux routiers autoroutiers conseillant les vents violents et les conditions météorologiques extrêmes juste à l’extérieur d’Édimbourg en Écosse ce soir

Inondations à St Ives dans le Cambridgeshire le lendemain de Noël après que la rivière Great Ouse a éclaté ses rives. Cela survient alors que la tempête Bella a battu la Grande-Bretagne du jour au lendemain

Vue aérienne de la ville de Bedford, où 1300 maisons le long de la rivière Ouse ont reçu l’ordre d’évacuer à la suite de graves inondations le jour de Noël

Voici à quoi ressemblait cette même zone avant les tempêtes de Noël. Des vents très forts et de fortes pluies ont frappé le Royaume-Uni, en particulier dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre

Au Pays de Galles, 110 maisons ont perdu de l’électricité à Cardiff et plus de 50 ont été privées d’électricité dans la région de Swansea. Près de Telford 150 a connu une panne d’électricité ainsi que 116 maisons près de Nottingham.

L’alerte météo orange du Met Office pour certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre indique que les voyages pourraient être interrompus du samedi soir au dimanche matin.

Il a également averti que les débris volants pourraient causer des blessures ou constituer un risque pour la vie, et que les bâtiments pourraient être endommagés par la tempête.

Des avertissements d’inondations graves «Danger de mort» sont actuellement en place sur le site des caravanes de l’usine de Cogenhoe et près de la rivière Nene, à l’aquadrome de facturation et dans les parcs d’activités à proximité.

L’opérateur de ferry DFDS a déclaré que ses services de Newhaven, dans l’est du Sussex, à Dieppe, en France, avaient été annulés samedi soir et pour toute la journée de dimanche, en raison du temps instable dans la chaîne.

Des gens debout sur un pont regardent une zone inondée à Great Barford, près de Bedford. De nombreux habitants de la région ont dû quitter leur domicile le jour de Noël

Les gens marchent sur la Grande Muraille Sud à Dublin alors que le vent se lève à l’approche de la tempête Bella. Dimanche va perturber une grande partie du Royaume-Uni

Les gens regardent la tempête Bella frappe Porthcawl à marée haute à Porthcawl, le lendemain de Noël soir alors que la pluie et les vents forts affectent certaines parties du Royaume-Uni

Un avertissement d’inondation grave a été émis pour les zones le long de la rivière Great Ouse par l’Agence pour l’environnement le jour de Noël

Les voitures roulent dans une rue inondée à Great Barford, près de Bedford, en Grande-Bretagne. Le stade international d’athlétisme de Bedford a été utilisé comme centre d’aide d’urgence pour ceux qui ont quitté leur domicile

Des vagues déferlent sur le phare de Porthcawl, dans le sud du Pays de Galles alors que la tempête Bella frappe le Royaume-Uni. Il y a des dizaines d’avertissements d’inondation en place pour dimanche

Les véliplanchistes prennent l’eau à Barassie Beach à Troon, sur la côte ouest de l’Écosse le lendemain de Noël avant la tempête Bella frapper

Dimanche, 25 mm de pluie devraient tomber dans certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles – et 60 mm en hauteur.

Cela vient après que des gens ont été forcés de fuir leur maison le jour de Noël en raison des inondations après de fortes pluies ce week-end.

Les résidents de 1300 maisons au bord de la rivière Great Ouse dans le Bedfordshire ont été invités à déménager à la suite de niveaux d’eau élevés le jour de Noël.

Le stade international d’athlétisme de Bedford a été utilisé comme centre d’aide d’urgence pour ceux qui ont quitté leur domicile. Le chef des pompiers local, Paul Fuller, a déclaré que les familles étaient confrontées à une « situation épouvantable » aggravée par les restrictions de Covid.

De nouvelles pluies sont attendues dans le Bedfordshire dimanche et lundi.

Bella suit des conditions relativement calmes et froides à travers le Royaume-Uni vendredi, qui ont vu des chutes de neige tôt le matin enregistrées dans certaines régions.

Les maisons de Cirencester, dans le Gloucestershire, étaient également menacées d’inondations en raison de fortes pluies et les responsables du conseil ont fourni des sacs de sable aux personnes touchées.

En Irlande, Met Eireann a émis un avertissement de vent et de pluie jaune de statut national, en vigueur jusqu’à 4 heures du matin dimanche.