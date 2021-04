Les TEMPÉRATURES devraient monter en flèche jusqu’à 16 ° C aujourd’hui alors que les Britanniques frappent les plages et les parcs le jour des funérailles du prince Philip.

La reine et les membres de la famille royale proche pleureront aujourd’hui le duc d’Édimbourg sous un ciel bleu à Windsor alors que le prince est inhumé.

Les Britanniques font un plongeon à la plage de St Anne dans le Lancashire ce matin Crédits: Dave nelson

Le temps devrait se réchauffer au cours des trois prochains jours, atteignant un maximum de 18 ° C la semaine prochaine

Les funérailles du prince Philip auront lieu sous un ciel bleu à Windsor Crédit: Reuters

Les Britanniques ont frappé les magasins de Regent Street, à Londres, le premier samedi depuis le dernier assouplissement du lock-out Crédit: LNP

Les copains de Bournemouth jouent au volley-ball sous le soleil du samedi Crédits: w8media

Des membres du public ont regardé la procession du château de Windsor dans des bulles socialement distantes sur des pelouses vertes.

Pendant ce temps, à travers le Royaume-Uni, les Britanniques profitent au maximum du temps doux alors que les parieurs se rendent sur les plages et les parcs pour profiter du soleil du début du printemps.

À St Anne, dans le Lancashire, Lisa Betty, 19 ans, et Jess Walker, 23 ans, se sont précipitées dans la mer pour une baignade sauvage.

Et à Thorpe Bay, dans l’Essex, la plage est bordée de Britanniques qui se glissent dans des glaces et des cerfs-volants.

Des amis et des membres de la famille de Bournemouth ont profité de l’occasion pour jouer au volleyball sur la plage et partir courir.

Aujourd’hui marque le premier samedi après la réouverture des magasins en Angleterre et les pubs et cafés ont été autorisés à servir les clients à l’extérieur.

Les parieurs se sont réjouis de l’assouplissement des restrictions.

À Liverpool, des amis se sont réunis pour déguster une pinte tôt dans les jardins en plein air du centre-ville.

À Liverpool, des amis se sont battus ensemble pour une pinte en plein air Crédit: LNP

La police à cheval patrouille à Windsor avant les funérailles du prince Philip aujourd’hui Crédits: w8media

Les Britanniques prennent le soleil sur la plage de Bournemouth Crédit: BNPS

Les foules ont regardé la procession à Windsor de manière socialement distante Crédit: LNP

On s’attend à ce que six millions de pintes soient soupées aujourd’hui – surnommé Super samedi – alors que les parieurs soulèvent des boissons au prince Philip.

Les rues principales étaient également préparées pour leur journée la plus chargée depuis la mi-décembre, lorsque le niveau 3 a fermé des magasins dans le sud.

Et le beau temps devrait rester car les températures en Angleterre devraient rester au-dessus de la moyenne jusqu’à mardi.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: «Demain, nous pourrions voir des températures maximales dans la région de Londres de 15 ou 16, avec une chance extérieure de 17 ° C.

«À l’approche de lundi, mardi et peut-être mercredi, nous pourrions voir les températures atteindre 16 à 18 ° C dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.

«Le nord va être un peu plus froid. Nous avons de l’air froid dans le nord du Royaume-Uni dimanche, avec des vents du nord qui se lèvent jusqu’à lundi.

À Thorpe Bay, Essex, une famille fait voler un cerf-volant Crédit: The Sun

Une jeune fille bénéficie d’une glace au soleil Crédit: The Sun

Alors que deux amis allaient à la plage dans le Lancashire Crédits: Dave nelson

Un coureur se dirige vers la plage de Bournemouth Crédits: w8media

«Ces températures sont légèrement supérieures à la moyenne pour cette période de l’année. Il fait normalement environ 12 ou 13 ° C en Angleterre en avril.

«Nous avons fait des gains cette semaine avec un soleil fort pendant la journée et un peu d’air plus chaud du continent, ce qui pourrait contribuer à des températures légèrement plus élevées. Mais un air plus froid poussera à travers l’Écosse mardi.

«Jusqu’à présent ce mois-ci, il a été beaucoup plus froid que la moyenne. Nous avons eu beaucoup de gelées et peu de pluie, donc ce sera un changement bienvenu pendant une courte période. J’espère que les gens pourront profiter du beau temps pendant qu’il est ici. »