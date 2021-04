Météo britannique – La Grande-Bretagne sera plus froide que la RUSSIE dans un gel de -4 ° C alors qu’une tempête de 45 mph frappe à Bank Holiday, met en garde le Met Office

La Grande-Bretagne devrait être plus froide que la Russie pendant le jour férié, avec des températures atteignant -4 alors que le Met Office prévient d’une tempête de 45 mph.

Ceux qui espéraient profiter d’une pinte au soleil lundi devront annuler leurs plans car la journée devrait être particulièrement venteuse avec des averses éparses à travers le pays.

Une tempête pouvant atteindre 60 mph devrait frapper au cours du week-end férié

Il y a eu de la neige aujourd’hui à Northumberland Crédit: Alamy

Les températures seront proches de zéro samedi, les zones rurales atteignant -4 – encore plus froides que Saint-Pétersbourg, ce qui est dû à des creux de -1 ° C.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Ce sera un week-end frisquet des jours fériés.

«Lundi semble décevant, avec un temps exceptionnellement venteux et de la pluie balayant le pays.»

Un début de journée plutôt frais est attendu samedi avec des nuages ​​à travers le Royaume-Uni.

Les températures seront basses, les zones rurales atteignant entre -1 et -4.

Le reste de la journée sera un mélange de pluies ensoleillées, d’averses éparses et même de grêle dans le sud.

Les températures devraient être comprises entre 12 ° C et 14 ° C, ce qui est inférieur à la moyenne.

Le temps va être plus froid près de la côte où les températures devraient être de 8 à 10 ° C.

Selon le Met Office, les températures à cette période de l’année devraient se situer entre 13 ° C et 16 ° C.

Sorties ensoleillées dans le Dorset aujourd’hui Crédit: Alamy

On s’attend à ce que certaines régions du pays connaissent des températures glaciales ce week-end Crédit: Alamy

Un surfeur a profité de la matinée ensoleillée à Brighton Crédit: Alamy

Le trafic sur la M25 alors que les Britanniques se préparent pour le long week-end Crédit: i-Images

De même que samedi, le dimanche commence par un gel irrégulier à travers le Royaume-Uni.

Le reste de la journée sera très « hasardeux » avec un mélange d’averses éparses qui se déplacent rapidement et de périodes ensoleillées.

La température moyenne sera comprise entre 11 ° C et 14 ° C.

Le temps se dégrade cependant pour les jours fériés lundi grâce à une bande de basse pression de l’Atlantique.

« Il fera plus humide et plus venteux dans l’Ouest le matin et dans l’Est l’après-midi », a déclaré le météorologue du Met Office Greg Dewhurst.

Il a ajouté qu’il y aura des coups de vent et des rafales occasionnels de 45 à 50 mph, en particulier dans le sud-ouest.

Les conditions pluvieuses devraient se poursuivre la semaine prochaine et il semble que le réchauffement ne commencera qu’à partir de la mi-mai.

Lever du soleil aujourd’hui près de la Tamise Crédits: Rex

Une femme en profitant du temps ensoleillé à Dunsford, Devon Crédit: Alamy

Le personnel d’un Brighton se prépare pour le week-end férié Crédit: Alamy

Les Londoniens ont profité de la journée ensoleillée à Hyde Park aujourd’hui Crédit: LNP

Il a été l’un des avril les plus secs jamais enregistrés, le Royaume-Uni ayant enregistré jusqu’à présent moins d’un cinquième des précipitations moyennes du mois.

Jusqu’au 22 avril, il y avait eu une moyenne de 12,8 mm de pluie à travers le Royaume-Uni, bien inférieur à la moyenne d’avril de 72,53 mm, selon les chiffres du Met Office.

Un mois d’avril typique au Royaume-Uni aurait déjà eu 70% de ses précipitations, mais il n’en a eu que 18%.