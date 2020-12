Publicité

Certaines parties de la Grande-Bretagne pourraient souffrir d’inondations aujourd’hui, car jusqu’à quatre pouces de pluie et des vents de 60 mph frappent le pays avec la foudre et la grêle.

Le Met Office a émis un avertissement de pluie orange « soyez prêt » pour le sud du Pays de Galles tout au long de vendredi, où les maisons et les entreprises sont susceptibles d’être inondées et des retards ou des annulations de services de train et de bus sont également probables.

Les prévisionnistes ont également averti que « des eaux de crue rapides ou profondes sont susceptibles de causer un danger pour la vie » dans la région et ont déclaré qu’il y avait de « bonnes chances » que les communautés soient coupées à cause de l’eau sur les routes.

Un camion traverse une route inondée à la frontière Norfolk / Cambridgeshire à Welney ce matin

Les champs inondés à la frontière Norfolk / Cambridgeshire à Welney aujourd’hui alors que les automobilistes avaient du mal à traverser les eaux profondes

Les automobilistes ont eu des difficultés à conduire le long des voies inondées à Welney ce matin après que la rivière Delph a éclaté ses berges

Avertissements de pluie du Met Office pour aujourd’hui (à gauche) et alertes d’inondation de l’Agence pour l’environnement (à droite, en orange) et avertissements (en rouge) aujourd’hui

Des coupures de courant dans les maisons et les entreprises sont également probables, avec de la pluie se développant ce matin et durant une grande partie de la journée avec 1,6 pouces (40 mm) à 2,4 pouces (60 mm) attendus assez largement sur les hauteurs de la zone d’alerte.

Le Met Office a déclaré que quelques endroits sont même susceptibles de voir de 3,2 pouces (80 mm) à 3,9 pouces (100 mm), une grande partie de cette chute dans environ neuf à 12 heures avant de se dégager vers l’est, ce qui est « susceptible » de provoquer des inondations et des perturbations du transport. .

Préparez-vous pour un 25 décembre TRÈS frais: les températures chuteront sous le point de congélation le grand jour … alors que les rêves d’un Noël blanc se fanent La Grande-Bretagne est prête pour un Noël froid, avec des températures plongeant sous le point de congélation le 25 décembre – mais aucun signe de neige pour l’instant. Les températures inférieures à zéro sont attendues dans certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre et dans des villes comme Londres, mais un manque d’humidité dans l’air empêchera probablement toute chute de neige. Les températures devraient rester douces pour le reste de la semaine avant de chuter à l’approche de Noël. Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré que les perspectives menant à Noël étaient «incertaines» en raison de la confusion des modèles de pression apparaissant dans les prévisions générées par ordinateur. Il a déclaré: « Si vous rêvez d’un peu de neige, alors il y a de bonnes nouvelles, il semble qu’il devienne plus froid pendant la période de Noël. Mais bien sûr, vous aurez besoin d’un peu d’humidité et de froid pour toute neige. «Il fera froid à Noël, et là où il y a des averses, ils seront hivernaux. Mais les détails du modèle de pression exact sont trop tôt pour être donnés à ce stade. Les températures fraîches de la fin décembre intéresseront particulièrement les familles qui prévoient de prendre leur repas de Noël à l’extérieur.

Il y a un avertissement jaune plus large « attention » pour la pluie dans le sud-ouest à travers le Devon, les Cornouailles et une grande partie du reste du pays de Galles, qui avertit d’une bande de fortes pluies se déplaçant vers l’est ce matin avant de se dégager pendant la nuit.

On s’attend à ce que de nombreuses zones voient de 0,8 po (20 mm) à 1,2 po (30 mm), avec Dartmoor susceptible d’avoir 2,4 po (60 mm) à 3,2 po (80 mm). Cela fait suite à de nombreuses pluies dans la région déjà cette semaine, augmentant les risques d’inondations.

Les fortes pluies dans la zone d’avertissement plus large seront accompagnées de vents forts et d’un risque d’orages, avec des rafales de 50 mph à 60 mph probables autour des côtes et sur des terrains plus élevés.

Ceci est comparé aux précipitations moyennes de 5,66 pouces (144 mm) pour tout le mois de décembre dans le sud-ouest de l’Angleterre et le sud du Pays de Galles, ce qui signifie que la zone ambrée peut s’attendre à près de trois semaines de pluie en une journée aujourd’hui.

CrossCounty a déclaré que les intempéries dans la région de Dawlish, dans le Devon, signifiaient que ses trains étaient perturbés, certains services en direction du nord partant d’Exeter au lieu de Plymouth et des bus entre Plymouth et Tiverton.

L’Agence pour l’environnement a émis 42 alertes d’inondation et un avertissement pour l’Angleterre, tandis que Natural Resources Wales a 30 alertes et avertissements en place, mais il n’y en a pas de la Scottish Environment Protection Agency.

Ailleurs aujourd’hui, il y aura de la pluie concentrée à Aberdeen, mais des perspectives nuageuses avec des vagues lumineuses sont attendues pour le reste du Royaume-Uni avec des températures qui devraient être douces dans tout le pays.

Celles-ci varieront d’environ 9 ° C (48 ° F) dans le nord de l’Écosse à 13 ° C (55 ° C) à Plymouth, dans le Devon – avant une soirée nuageuse avec des nuages ​​épais et des flambées de pluie dans les zones nord et ouest qui seront abondantes.

Du jour au lendemain, la pluie se déplacera vers l’est et atteindra les régions de l’est de l’Angleterre à l’aube. Les averses se transformeront en averses à travers l’Écosse et disparaîtront pour effacer les sorts dans l’ouest.

Demain sera principalement sec pour beaucoup avec de longues périodes de soleil d’hiver, mais il y aura une couverture nuageuse inégale dans les régions du nord et de l’ouest, ce qui entraînera des averses éparses qui peuvent être localement fortes.

Des douches se développeront également dans les comtés du sud de l’Angleterre. Le temps le plus pluvieux devrait rester dans les régions de l’ouest, avec des températures douces dans les bas adolescents Celsius qui devraient également durer tout au long du week-end.

Le dimanche sera principalement sec et lumineux avec de longues périodes de soleil, mais il y aura des averses éparses, tandis que lundi sera terne et humide avec un ciel nuageux et des flambées de pluie se propageant vers l’est.