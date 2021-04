La Grande-Bretagne a été recouverte de neige, de grêle et de grêle avec des températures plongeant à -5 ° C pendant la nuit.

Le temps froid signifie que les amateurs de pub peuvent avoir besoin d’échanger leurs lunettes de soleil contre des thermiques dans les brasseries en plein air à travers le pays aujourd’hui, à mesure que les restrictions de verrouillage disparaissent.

Après une nuit mordante, ce sera un début «froid et glacial» pour une grande partie du Royaume-Uni.

La pluie et la neige tomberont à l’ouest et au sud-ouest à l’aube, selon le Met Office.

« Les averses et la neige des collines » balayeront l’Irlande du Nord et le Pays de Galles en premier lieu, se propageant aux Midlands et au sud-ouest de l’Angleterre en milieu de matinée.

Les averses hivernales atteindront ensuite certaines parties du sud-est de l’Angleterre, les terrains plus élevés étant les plus touchés.

La vague de froid arrive juste à temps pour la réouverture des pubs et des restaurants en plein air alors que la Grande-Bretagne fait un pas majeur vers la normalité.

Les températures auront du mal à atteindre au-dessus de 8 ° C lundi

Des milliers de Britanniques espérant passer un après-midi à profiter du soleil dans les jardins des pubs devront peut-être apporter quelques couches supplémentaires.

Les températures oscilleront autour de zéro avant l’heure du déjeuner et auront du mal à dépasser les 8 ° C tout au long de la journée.

Cependant, certains habitants du Nord et Écossais chanceux verront le soleil et des températures allant jusqu’à 11 ° C.

Lundi soir sera « froid et glacial » et le froid se poursuivra jusqu’à mardi.

Il fait suite à la journée d’avril la plus froide en Angleterre depuis huit ans mercredi, lorsque la température a atteint -7,5 ° C à Benson, dans le sud de l’Oxfordshire.

Mais les amateurs de pub devraient pouvoir profiter d’une pinte au soleil plus tard dans la semaine.

Le mercure pourrait atteindre 16 ° C jeudi, se tenant à 16 ° C jusqu’au 19 avril.

Le Met Office prévoit des « périodes ensoleillées » et des journées principalement sèches, avec des « conditions plus stables ».