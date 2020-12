De fortes pluies ont provoqué des inondations dans certaines parties de la Grande-Bretagne aujourd’hui, avec des routes laissées sous l’eau et des trains annulés, les prévisionnistes avertissant que la nouvelle année pourrait entraîner de graves déluges.

Le début de 2021 sera probablement plus humide que la normale, avec des conditions similaires aux premiers mois de cette année, qui ont provoqué quatre tempêtes nommées, des pluies torrentielles et des inondations généralisées et dévastatrices.

La sombre prédiction intervient alors que plus des trois quarts de pluie d’un mois devraient tomber dans quelques jours à partir d’aujourd’hui, accompagnés de coups de vent, le Met Office émettant une série d’avertissements météorologiques jaunes et prévoyant des inondations.

Jusqu’à deux pouces (50 mm) de pluie pourraient tomber aujourd’hui, et 2,4 pouces (60 mm) supplémentaires de demain soir aux premières heures de samedi. Les zones les plus touchées sont probablement le sud du Pays de Galles et le West Country.

L’Agence pour l’environnement a émis 68 alertes d’inondation et 14 avertissements pour l’Angleterre, tandis que Natural Resources Wales a émis 19 alertes et trois avertissements, et la Scottish Environment Protection Agency a imposé trois alertes et un avertissement.

Great Western Railway a mis en garde contre des interruptions de voyage aujourd’hui en raison du mauvais temps et des marées hautes entre Exeter et Exmouth, Paignton et Plymouth, les services devant être annulés ou retardés. De plus, les trains n’ont pas pu circuler entre Newquay et Par ce matin en raison de fortes pluies inondant la voie ferrée entre ces gares.

Un chien joue aujourd’hui dans les eaux de crue à Sutton dans le Cambridgeshire, craignant que les prochains mois ne soient plus humides que la normale

Une camionnette traverse les eaux de crue à Sutton dans le Cambridgeshire aujourd’hui alors que 108 alertes ou avertissements d’inondation ont été émis pour le Royaume-Uni

Les cygnes nagent dans les eaux de crue à Sutton dans le Cambridgeshire ce matin au milieu des inquiétudes concernant de nouvelles inondations

Un chien joue dans les eaux de crue à Sutton dans le Cambridgeshire ce matin au milieu d’avertissements concernant un temps plus humide que la normale

Une voiture traverse les eaux de crue à Sutton dans le Cambridgeshire ce matin alors que certaines parties du Royaume-Uni restent sous surveillance des inondations aujourd’hui

Le directeur exécutif des opérations de l’Agence pour l’environnement, John Curtin, a déclaré que les équipes à travers le pays étaient prêtes à faire face aux inondations cet hiver d’une manière sûre Covid.

Mais il a exhorté les gens à vérifier s’ils couraient un risque et à se préparer à d’éventuelles inondations, à déplacer de précieux souvenirs dans des endroits sûrs et à réduire l’impact sur la santé mentale des inondations.

Will Lang, responsable des contingences civiles au Met Office, a déclaré que la pluie et le vent devraient être temporairement remplacés par un temps plus froid et plus sec pendant les vacances de Noël et du nouvel an.

Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la Grande-Bretagne obtiendrait un Noël blanc, suggérant que les journées ensoleillées et les nuits glaciales étaient « plus probables.

L’Agence pour l’environnement a émis 68 alertes d’inondation (orange) et 14 avertissements plus graves (rouge) pour l’Angleterre aujourd’hui

Des inondations majeures ont frappé la région de Fishlake à Doncaster, dans le Yorkshire du Sud, en novembre de l’année dernière, avec des routes et des maisons inondées

Il a ajouté: « Nos prévisions à plus long terme pour janvier et février suggèrent constamment que des conditions plus humides, plus venteuses et plus douces sont plus probables que la normale. »

Une nouvelle version des données sur la température mondiale affiche un avertissement climatique plus important Les mises à jour de l’un des principaux ensembles de données de température du monde révèlent que la planète s’est réchauffée davantage depuis le 19e siècle que le record indiqué précédemment. L’ensemble de données de température HadCRUT remontant à 1850 est géré par le Met Office et l’Université d’East Anglia, et est l’un des rares utilisés pour calculer les augmentations de température mondiales dues au changement climatique. Une nouvelle version du record montre que le monde était en moyenne de 1,07 ° C plus chaud pour 2010-18 que dans la seconde moitié du 19e siècle, 0,16 ° C de plus que dans la précédente série de mesures. Le changement vient après des améliorations apportées à l’ensemble de données, et non pas parce que le changement climatique s’est soudainement aggravé, ont déclaré des scientifiques. Le principal contributeur au réchauffement au cours des 170 dernières années est que les humains mettent plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ont-ils ajouté. Les améliorations apportées au nouvel ensemble de données comprennent une augmentation significative du nombre de stations météorologiques utilisées sur terre et des ajustements aux mesures prises en mer. La nouvelle version tient compte des différentes façons dont les températures de surface de la mer ont été prises au fil des ans, comme les seaux et les bouées, réduisant ainsi l’effet de chaque méthode sur les enregistrements. Il utilise également des méthodes statistiques pour étendre la couverture de l’ensemble de données dans la première partie de l’enregistrement et dans des zones comme l’Arctique aujourd’hui, où les données sont rares mais où les températures augmentent rapidement, afin de le rendre plus précis. La version précédente montrait moins de réchauffement que d’autres analyses de la température mondiale, telles que celles effectuées par des scientifiques américains de la Nasa et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

M. Curtin a déclaré que l’Agence pour l’environnement avait effectué des travaux de réparation ou mis en place des mesures pour protéger les communautés où les défenses ont été endommagées par des inondations résultant de conditions humides record en février dernier, lorsque 8 000 propriétés ont été inondées.

Ce mois-ci a été le mois de février le plus humide jamais enregistré pour le Royaume-Uni, l’Angleterre et le Pays de Galles.

L’Angleterre avait 237 pour cent des précipitations normales, tandis que 288 pour cent du total habituel tombaient au Pays de Galles.

Les tempêtes Aiden et Alex, en septembre et octobre, ont permis aux équipes de tester leur réponse dans les conditions de Covid-19, y compris la mise en place du kit de manière sûre, la mise en place de salles d’incident virtuelles et l’utilisation du soutien local pour éviter de déplacer des personnes à travers le pays, M. Curtin m’a dit.

Des avertissements météorologiques pour les prochains jours ont été émis pour le Devon et les Cornouailles et le sud du Pays de Galles.

Les précipitations totales maximales allant jusqu’à 110 mm (4,33 pouces) entre aujourd’hui et samedi se comparent à la moyenne de 144 mm (5,66 pouces) pour tout le mois de décembre dans le sud-ouest de l’Angleterre et le sud du Pays de Galles.

Le premier avertissement de pluie dure entre 3 heures du matin et 16 heures aujourd’hui, amenant 50 mm (2 pouces) sur les hauteurs et 20-30 mm (0,8 pouces-1,2 pouces) à des niveaux inférieurs.

Des coups de vent sont également prévus aujourd’hui, avec des rafales de 55 mph à 60 mph à Cornwall et Pembrokeshire entre minuit et 15 heures.

L’avertissement de pluie supplémentaire couvre Cornwall, Devon, Somerset et l’ensemble du sud et du sud-ouest du Pays de Galles entre 21 heures demain et 3 heures du matin samedi.

Entre 50 et 60 mm (2 à 2,4 pouces) de pluie est possible sur les terrains en hauteur et 20-30 mm (0,8-1,2 pouces) aux niveaux inférieurs.

Au cours des prochains jours, le Met Office a déclaré que les maisons et les entreprises pourraient être inondées, que la conduite deviendrait difficile et qu’il pourrait y avoir des retards dans les transports en commun, ainsi que des coupures de courant.

De fortes pluies devraient se déplacer vers l’est jusqu’à aujourd’hui, suivies d’un temps plus clair avec des averses.

Demain devrait être «principalement sec avant que la pluie ne se propage plus tard de l’ouest».

De fortes pluies sont prévues dans tout le pays vendredi, poussant vers l’est.

Le temps pluvieux devrait persister dans le sud-est de l’Angleterre jusqu’à samedi, mais du soleil et des averses sont prévus ailleurs.

Les températures diurnes devraient rester douces pour le reste de la semaine – restant à deux chiffres dans le sud de l’Angleterre et au Pays de Galles, entre 10 ° C et 13 ° C (50-55 ° F), tandis que plus au nord, elles devraient être de 7-10 ° C (45-50 ° F). ).