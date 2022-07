Météo britannique EN DIRECT – Une réunion d’urgence Cobra s’est tenue sur une vague de chaleur nationale de 40 ° C alors que de nouveaux avertissements d’alerte sanitaire sont émis

Des températures DANGEREUSES sont attendues au cours des prochains jours, amenant les ministres du gouvernement à tenir une réunion d’urgence.

Les ministres élaborent des plans d’urgence depuis que le Met Office a prolongé l’avertissement sanitaire Amber jusqu’à lundi.

Les températures n’atteindront qu’environ 28 ° C aujourd’hui, mais il est possible que les températures atteignent 40 ° C ce week-end, entraînant de graves risques pour la vie.

Un porte-parole de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré au Daily Telegraph : « voici une possibilité de vague de chaleur de niveau quatre. S’il dépasse 104 F (40 C), il s’agira probablement d’une vague de chaleur de niveau quatre pour la première fois. »

Les prévisionnistes ont refusé d’exclure si les températures atteindront ou non 40 ° C, considérant que la canicule vient de commencer.

Des températures aussi élevées signifient que “la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé”.

