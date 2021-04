Les TEMPÉRATURES devraient grimper à 19 ° C aujourd’hui alors que les Britanniques profitent d’une mini-vague de chaleur lors de leur deuxième week-end de liberté.

La plupart des Britanniques peuvent s’attendre à une journée ensoleillée et «remarquablement sèche» samedi.

Cette année a vu l’un des avril les plus secs jamais enregistrés, la Grande-Bretagne subissant jusqu’à présent moins d’un cinquième des précipitations moyennes du mois.

Le mois d’avril n’a vu que 18 pour cent de ses 70 pour cent habituels de précipitations qui seraient déjà tombées.

Le week-end prochain sera BEAUCOUP plus chaud, cependant, avec une vague de chaleur pendant les jours fériés provoquant une augmentation des températures jusqu’à 32 ° C, ont prédit les prévisionnistes.

Et grâce au modèle climatique La Nina, le Royaume-Uni pourrait connaître un été absolument torride, les experts affirmant que ce pourrait être l’été le plus chaud depuis une décennie avec des températures élevées et soutenues.

