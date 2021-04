ÉLEVÉE SOUS-TROPICALE POUR DÉBUT DE MAI

Le temps de mai « continuera à être influencé par une grande zone de haute pression, connue sous le nom de haute sous-tropicale », prédit BBC Weather.

Il explique: «Alors que nous nous dirigeons vers les mois les plus chauds de l’année, ce sommet deviendra de plus en plus fort et aura tendance à être centré près des Açores, à l’ouest de l’Espagne et du Portugal.

«Cette année, nous avons des températures de surface de la mer exceptionnellement chaudes dans l’Atlantique, qui ont contribué à atteindre ce niveau plus tôt que la normale.

«Pour la première semaine de mai, le pic subtropical devrait se renforcer et pousser en Europe occidentale, ce qui apportera des vents du nord-ouest pendant un certain temps et aidera à maintenir les températures un peu en dessous de la moyenne, au moins en début de semaine. «