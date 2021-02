Les travailleurs humanitaires avertissent que la forte baisse des températures dans certaines régions du nord de l’Europe ce mois-ci a mis les sans-abri en danger.

Le groupe allemand d’aide aux sans-abri BAGW a déclaré vendredi que quatre personnes avaient été retrouvées mortes de froid depuis qu’une explosion d’air arctique avait apporté des températures glaciales et de fortes chutes de neige dans une grande partie du pays la semaine dernière.

Les autorités de la ville méridionale de Nuremberg ont déclaré qu’une femme sans-abri avait été retrouvée avec un nouveau-né à des températures de moins 15 Celsius (5 degrés Fahrenheit) tôt vendredi. Une patrouille de police a repéré la femme de 20 ans, un compagnon et le bébé sur une grille de ventilation à l’extérieur d’une station de métro. La mère et l’enfant ont été emmenés à l’hôpital pour se réchauffer et être observés, a rapporté l’agence de presse DPA.

Les températures glaciales ont également entraîné de nombreux accidents sur les routes et les voies navigables. La police du sud-ouest de l’Allemagne a déclaré qu’un homme de 49 ans avait été écrasé à mort jeudi lorsque le tracteur qu’il conduisait a glissé et s’est renversé sur un champ glacé.

Dans l’ouest de la France, les pluies verglaçantes ont transformé les routes en chutes de glace perfide. Les autorités bretonnes ont déclaré que les petites routes reliant les villes et les villages de la région en grande partie rurale étaient inutilisables et ont exhorté les gens à rester chez eux. Les gros camions ont été interdits de circulation.

La Croix-Rouge allemande a averti les gens de faire attention lorsqu’ils patinent ou marchent sur des lacs et rivières gelés après que plusieurs adultes et enfants sont tombés à travers la glace et ont dû être secourus ces derniers jours.

Andreas Paatz, le chef du service de sauvetage aquatique du groupe, a déclaré que beaucoup de gens ne réalisent pas que la glace sur l’eau stagnante doit avoir au moins 15 cm (5,9 pouces) d’épaisseur et sur l’eau courante 20 cm (7,9 pouces) d’épaisseur pour soutenir une personne.

Les autorités du nord de l’Allemagne ont pour la première fois depuis des années déployé des brise-glaces pour briser les passages à travers les canaux d’expédition gelés.

Aux Pays-Bas voisins, les fans de patinage ont afflué sur la glace vendredi, provoquant un casse-tête pour les autorités qui tentent d’appliquer des mesures de distanciation sociale pour arrêter la propagation du coronavirus.

Les autorités ont bloqué des routes à proximité de certains spots de patinage populaires et ont ordonné aux patineurs de quitter la glace dangereusement mince à certains endroits. Les services d’urgence ont dû secourir au moins un patineur qui a coulé dans la glace recouvrant un lac à côté des bâtiments du parlement néerlandais à La Haye.

Dans la ville de Verden, dans le nord de l’Allemagne, la police a ordonné à une cinquantaine de patineurs et de joueurs de hockey de quitter la glace, disant qu’elle était trop mince et qu’ils ne portaient pas de masques.

Le temps froid qui a frappé le nord de l’Europe devrait se diriger vers le sud-est dans les prochains jours. Le service météorologique grec a prédit qu’Athènes pourrait voir des chutes de neige.