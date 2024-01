Météo aux États-Unis : un hiver plus brutal à venir suite à des tempêtes meurtrières et au froid

CNN

—



Tempêtes hivernales frappera les deux côtes avant qu’une autre vague brutale d’air froid n’enveloppe le centre et l’est des États-Unis d’ici le week-end.

Au moins 46 personnes dans neuf États sont mortes depuis la semaine dernière après que l’air le plus froid de l’hiver et de multiples tempêtes aient apporté de la neige et de la glace sur une grande partie des États-Unis.

L’Oregon a été particulièrement touché. Des tempêtes de verglas consécutives ont détruit des arbres et des lignes électriques dans l’État depuis samedi – une troisième tempête touche désormais la région.

Au moins 10 personnes sont mortes dans la région de Portland, dans l’Oregon, depuis vendredi à cause des tempêtes et du froid.

Trois personnes sont mortes mercredi à Portland après qu’une branche d’arbre ait arraché une ligne électrique sous tension qui est tombée sur leur véhicule. Les pompiers de Portland ont déclaré que le fil sous tension les avait tués après qu’ils soient sortis de leur SUV.

“Lorsque les pieds des individus ont touché le sol et que leurs corps ont touché la voiture, ils sont devenus partie intégrante du circuit électrique actif qui a entraîné leur mort”, a déclaré Portland Fire.

Jenny Kane/AP Un arbre s’est écrasé dans une maison du lac Oswego, dans l’Oregon, après qu’une tempête a traversé la région le 16 janvier.

Un bon Samaritain a sauvé un bébé indemne de la rue. Le Samaritain “a arraché le bébé à l’un des adultes allongés dans la rue pour assurer la sécurité de l’enfant”, a déclaré Portland Fire.

La tempête de verglas responsable a quitté le nord-ouest mercredi soir, suivie d’une autre tempête jeudi matin. Jeudi, de la pluie verglaçante s’est à nouveau répandue sur les basses altitudes de l’État de Washington et de l’Oregon, accompagnée de fortes chutes de neige dans certaines parties des Cascades.

La glace continuera de s’accumuler dans le nord-ouest durement touché alors que la pluie verglaçante s’abattra sur la région jusqu’à vendredi. Une quantité supplémentaire de glace peut alourdir les branches des arbres, les rendant plus susceptibles de se briser et d’endommager les lignes électriques.

Plus de 45 000 foyers et entreprises dans l’État de Washington et de l’Oregon étaient privés d’électricité jeudi en raison des tempêtes précédentes.

Une autre vague de neige couvrira certaines parties du Midwest et de l’Est vendredi alors que deux éléments d’énergie atmosphérique – dont l’un remonte à la tempête de verglas meurtrière de mercredi dans le Nord-Ouest – entreront en collision.

La neige commencera dès jeudi soir à Chicago et, vendredi matin, l’accumulation de neige s’étendra à l’intérieur du nord-est et au centre des Appalaches.

Une autre série de mélanges hivernaux bâclés a ciblé la vallée du Mississippi jeudi matin. Les pluies verglaçantes ont rendu les déplacements périlleux dans certaines parties de l’Arkansas et du Mississippi, selon le National Weather Service. rapports. Des pluies verglaçantes supplémentaires, mêlées parfois à un peu de neige tard jeudi, rendront les déplacements glissants et dangereux dans certaines parties de la vallée du Tennessee.

Les villes du centre de l’Atlantique et du Nord-Est qui viennent de mettre fin à des sécheresses de neige record suite à une tempête en début de semaine, notamment Washington, DC, New York et Philadelphie, connaîtront à nouveau des chutes de neige légères à modérées.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Environ 1 à 3 pouces de neige sont probables du Midwest à l’Est. Mais certaines parties des Appalaches et quelques zones plus proches de la côte pourraient voir les totaux approcher un demi-pied d’ici la fin de la neige vendredi soir.

Philadelphie pourrait recevoir entre 4 et 6 pouces de neige vendredi. Six pouces de neige ne sont pas tombés en un seul jour dans la ville depuis plus de trois ans.

Ce ne sera pas une tempête de neige à couper le souffle, mais la combinaison de neige et de vents venteux pourrait rendre les déplacements difficiles. Des annulations et des retards supplémentaires sont également possibles, surtout après les écoles et les bureaux du gouvernement ont été fermés par la tempête tout aussi percutante du début de la semaine.

Le léger soulagement du temps glacial mercredi dans le centre des États-Unis et jeudi dans le sud et l’est sera de courte durée. Une autre poussée de froid anormal arrivera dans le centre-nord des États-Unis plus tard jeudi et se précipitera sur le centre et l’est des États-Unis vendredi après-midi.

Bien que cette vague de froid soit moins puissante que celle du début de la semaine, les températures élevées auront du mal à atteindre le point de congélation à Oklahoma City, Nashville, Philadelphie et New York vendredi. Chicago ne sera pas en mesure de sortir du groupe des adolescents et Minneapolis sera bloquée à un chiffre vendredi alors que le froid rigoureux s’installe.

Le refroidissement éolien dans le centre des États-Unis retombera à des niveaux dangereux d’ici vendredi, augmentant le risque d’engelures et d’hypothermie.

Nouran Salahieh, Joe Sutton, Aya Elamroussi, Andy Rose, Sarah Dewberry, Raja Razek et Jennifer Henderson de CNN ont contribué à ce rapport.