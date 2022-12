Météo aux États-Unis : Tempête hivernale meurtrière

BUFFALO, NY –

Une tempête hivernale glaciale a tué au moins 18 personnes alors qu’elle balayait le pays, coupant l’électricité à des centaines de milliers de foyers et d’entreprises et laissant des millions de personnes nerveuses face à la possibilité de coupures de courant la veille de Noël.

La tempête a déchaîné toute sa fureur sur Buffalo, New York, avec des vents de force ouragan provoquant des conditions de voile blanc. Les efforts d’intervention d’urgence ont été paralysés et l’aéroport international de la ville a été fermé.

Partout aux États-Unis, des responsables ont attribué des décès à l’exposition, à des accidents de voiture, à la chute d’une branche d’arbre et à d’autres effets de la tempête. Au moins trois personnes sont mortes dans la région de Buffalo, dont deux qui ont subi des urgences médicales à leur domicile et n’ont pas pu être sauvées car les équipes d’urgence n’ont pas pu les atteindre dans des conditions de blizzard historiques.

La neige profonde, les températures à un chiffre et les pannes de courant d’un jour ont poussé les habitants de Buffalo à se précipiter samedi pour sortir de chez eux vers n’importe quel endroit chauffé. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que l’aéroport international de Buffalo Niagara serait fermé jusqu’à lundi matin et que presque tous les camions de pompiers de la ville étaient bloqués dans la neige.

“Peu importe le nombre de véhicules d’urgence dont nous disposons, ils ne peuvent pas traverser les conditions au moment où nous parlons”, a déclaré Hochul.

Des blizzards aveuglants, des pluies verglaçantes et un froid glacial ont également coupé l’électricité dans des endroits du Maine à Seattle, tandis qu’un important opérateur de réseau électrique a averti les 65 millions de personnes qu’il dessert dans l’est des États-Unis que des coupures de courant pourraient être nécessaires.

PJM Interconnection, basée en Pennsylvanie, a déclaré que les centrales électriques avaient des difficultés à fonctionner par temps glacial et a demandé aux habitants de 13 États de conserver l’électricité au moins jusqu’au matin de Noël. La Tennessee Valley Authority, qui fournit de l’électricité à 10 millions de personnes dans l’État et à des parties de six autres, a ordonné aux compagnies d’électricité locales de mettre en œuvre les interruptions prévues, mais a mis fin à la mesure samedi après-midi. Le début du match des Titans du Tennessee de la NFL à Nashville a été retardé d’une heure par une panne de courant planifiée.

Dans les six États de la Nouvelle-Angleterre, plus de 273 000 clients sont restés sans électricité samedi, le Maine étant le plus durement touché et certains services publics affirmant qu’il pourrait s’écouler des jours avant que l’électricité ne soit rétablie.

En Caroline du Nord, 169 000 clients étaient sans électricité dans l’après-midi, contre un pic de plus de 485 000, mais les responsables des services publics ont déclaré que les coupures de courant se poursuivraient “les prochains jours”.

Parmi les personnes sans électricité figuraient James Reynolds de Greensboro, qui a déclaré que son colocataire, un homme de 70 ans souffrant de diabète et d’arthrite sévère, avait passé la matinée à côté d’un radiateur au kérosène avec des températures intérieures “planant dans les années 50”.

Dans la banlieue de Buffalo à Cheektowaga, deux personnes sont décédées chez elles vendredi lorsque les équipes d’urgence n’ont pas pu les atteindre à temps pour traiter leurs problèmes de santé, selon le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz. Il a déclaré qu’une autre personne était décédée à Buffalo et que le blizzard pourrait être “la pire tempête de l’histoire de notre communauté”.

Il fallait plus de trois heures aux ambulances pour faire un voyage à l’hôpital, a déclaré Poloncarz.

Les prévisionnistes ont déclaré que 28 pouces (71 centimètres) de neige se sont accumulés samedi à Buffalo. Le mois dernier, les régions juste au sud de la ville ont vu un record de 6 pieds de neige (environ 1,8 mètre) d’une seule tempête.

La dernière tempête a assommé la fournaise de la maison de Buffalo de Brian LaPrade, qui s’est réveillé samedi matin avec des températures intérieures descendant en dessous de 50 degrés Fahrenheit (10 degrés Celsius).

“J’ai dû sortir et creuser les évents”, a déclaré LaPrade. “En fait, la neige était plus haute que ma souffleuse à neige.”

Des chasse-neige étaient sur les routes, mais d’importantes congères, des voitures abandonnées et des lignes électriques tombées ralentissaient la progression.

Sur l’Ohio Turnpike, quatre sont morts dans un carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules. Un conducteur de Kansas City, Missouri, a été tué jeudi après avoir dérapé dans un ruisseau, et trois autres sont morts mercredi dans des accidents séparés sur les routes glacées du nord du Kansas.

Un employé des services publics de l’Ohio a également été tué vendredi alors qu’il tentait de rétablir le courant, selon la Buckeye Rural Electric Cooperative. Il a déclaré que le jeune homme de 22 ans était décédé dans “un incident de contact électrique” près de Pedro dans le comté de Lawrence.

Une femme du Vermont est décédée dans un hôpital vendredi après qu’un arbre s’est cassé dans les vents violents et est tombé sur elle. La police de Colorado Springs a déclaré avoir trouvé le corps d’une personne qui semblait être sans abri alors que des températures inférieures à zéro et de la neige tombaient sur la région. Près de Janesville, dans le Wisconsin, une femme de 57 ans est décédée vendredi après être tombée à travers la glace d’une rivière, a annoncé le bureau du shérif du comté de Rock.

Le long de l’Interstate 71 dans le Kentucky, Terry Henderson et son mari, Rick, ont été coincés pendant 34 heures dans un énorme embouteillage causé par plusieurs accidents. Les camionneurs ont résisté à l’attente dans une plate-forme équipée d’un chauffage au diesel, de toilettes et d’un réfrigérateur, mais ont néanmoins regretté d’avoir tenté de conduire de l’Alabama à leur domicile près d’Akron, dans l’Ohio, pour Noël.

“Nous aurions dû rester”, a déclaré Terry Henderson après qu’ils se soient remis en route samedi.

La tempête était presque sans précédent dans son ampleur, s’étendant des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique. Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, et les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches, a déclaré le National Weather Service.

Alors que des millions d’Américains voyageaient avant Noël, plus de 2 360 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés samedi, selon le site de suivi FlightAware.

Au Mexique, les migrants campés près de la frontière américaine faisaient face à des températures inhabituellement froides alors qu’ils attendaient une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les restrictions de l’ère pandémique qui empêchent beaucoup de demander l’asile.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’était développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

L’ouest de New York voit souvent de la neige spectaculaire à effet de lac, qui est causée par l’air frais qui absorbe l’humidité de l’eau chaude, puis la rejette sur le sol. Mais même les habitants de la région ont trouvé les conditions de la veille de Noël désastreuses.

Latricia Stroud et ses deux filles, 1 et 12 ans, étaient bloquées sans chauffage ni électricité dans leur maison de Buffalo depuis vendredi après-midi, avec la neige trop profonde pour partir.

“Je dois passer par-dessus un banc de neige pour sortir”, a déclaré Stroud à l’AP. “Il y a un centre de réchauffement, j’ai juste besoin d’un tour pour y aller.”

——



Bleiberg a rapporté de Dallas. le journaliste d’Associated Press Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie ; Corey Williams à Southfield, Michigan ; John Raby à Charleston, Virginie-Occidentale ; Maysoon Khan à Albany, New York ; Hannah Schoenbaum à Raleigh, Caroline du Nord ; Wilson Ring à Stowe, Vermont ; et John Hanna à Topeka, Kansas ont contribué à ce rapport.