Météo aux États-Unis: l’explosion de l’Arctique apportera des températures de -15 ° C à l’approche de Noël | Nouvelles américaines

Des températures aussi basses que -15 ° C (12 ° F) devraient apporter des conditions arctiques dans de grandes parties des États-Unis à l’approche de Noël, ont averti les prévisionnistes.

L’explosion polaire se dirigeant vers le sud déjà glacial NOUS est susceptible de mettre en danger la vie des personnes vulnérables et de gâcher les projets de voyage de vacances pour beaucoup, ont déclaré des experts.

Le météorologue Zack Taylor du National Weather Service, a déclaré: “Nous envisageons des températures bien inférieures à la normale, des températures potentiellement record menant à la Noël vacances.”

Dans un bulletin météorologique spécial publié dimanche, le service a mis en garde contre “des conditions de gel extrêmes et prolongées pour le sud du Mississippi et le sud-est de la Louisiane”.

La vague de froid s’ajoute à un grand gel qui a déversé jusqu’à 61 cm (2 pieds) de neige sur le nord-est des États-Unis, laissant plus de 80 000 personnes en Nouvelle-Angleterre sans électricité dimanche matin, a déclaré poweroutage.us, qui suit les pannes à travers le pays. .

Les températures devraient descendre jusqu’à -15 C (5 F) à Nashville, Tennessee d’ici jeudi soir, lorsque le mercure pourrait atteindre -11C (12F) à Jackson, Mississippia prédit le National Weather Service (NWS).

Le Centre de prévision météorologique a averti que les sept prochains jours pourraient voir “l’air le plus froid de la saison” alors que le fort front arctique frappe les deux tiers est du pays dans les jours précédant Noël.

Ses prévisionnistes ont prédit une “étendue massive de températures glaciales des Rocheuses du Nord et des Plaines du Nord au Midwest jusqu’au milieu de la semaine, puis atteignant la côte du Golfe et une grande partie de l’est des États-Unis d’ici vendredi et jusqu’au week-end”.

Dans le nord-est, les entreprises de services publics ont fait venir des travailleurs supplémentaires d’autres États, mais ont été gênées par des routes glissantes et des conditions dangereuses.

Le météorologue du NWS, Frank Pereira, a déclaré: “C’était une neige lourde et humide, ce qui a eu des impacts à la fois sur les déplacements et sur l’infrastructure.”

La police de toute la Nouvelle-Angleterre a répondu à plus de 180 accidents depuis vendredi soir.

Photo : Service météorologique national



Dans le Vermont, des responsables de l’État ont déclaré que le courant pourrait ne pas être rétabli chez certains clients avant deux à trois jours.

Le Montana fait partie des États qui tremblent déjà – à des températures aussi basses que -16C (4F) dimanche soir.