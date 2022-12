Météo au Royaume-Uni: White Christmas voit de la neige abondante déversée sur la Grande-Bretagne au milieu d’avertissements jaunes – et il y a plus à venir

Les BRITS se sont préparés à un Noël blanc après des avertissements météorologiques jaunes pour de fortes chutes de neige – et il pourrait y en avoir d’autres à venir.

Le Met Office a émis un avertissement le jour de Noël pour la glace sur les routes et les averses de neige pour certaines parties du pays.

Neige fraîche dans le Northumberland il y a à peine dix jours Crédit : PA

Les Britanniques ont été frappés par de fortes chutes de neige au début du mois 1 crédit

Des avertissements de neige et de glace ont été émis pour le Royaume-Uni dans ce qui pourrait voir un Noël blanc Crédit : Bureau MET

Le service météorologique a déclaré: “Le renforcement des vents d’ouest-nord-ouest entraînera des averses hivernales de plus en plus fréquentes dans certaines parties de l’Écosse jusqu’à dimanche soir et lundi matin.

“Celles-ci peuvent tomber sous forme de neige à des niveaux bas pendant une période où des accumulations temporaires de 1 à 3 cm sont possibles, avec 5 à 10 cm de neige sur les collines.”

L’avertissement météo jaune est en place pour la plupart des Highlands écossais et certaines zones de plaine de 21h le 25 décembre à 18h le lendemain de Noël.

Les zones touchées devraient inclure Édimbourg, Aberdeenshire Moray, Lothian et Strathclyde, et de nombreux Écossais se préparent maintenant pour un Noël blanc.

Les températures pourraient également chuter à 1 ° C dans la nuit de dimanche et il existe un risque de pannes de courant, ce qui signifie que les communautés pourraient être coupées.

On s’attend à ce que les navetteurs soient frappés par le chaos des déplacements en raison de “quelques plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités”.

Le Met Office a ajouté: “De fréquentes averses de neige venteuses sont susceptibles de perturber les déplacements vers les itinéraires plus élevés.”

Les températures ont atteint jusqu’à 1 ° C la veille de Noël et le Met Office avait averti certaines communautés d’un risque de pannes de courant.

Pendant ce temps, des pluies torrentielles sont également prévues dans une grande partie du Royaume-Uni ce week-end.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, David Oliver, a déclaré: “Un week-end de Noël instable est en route pour beaucoup, ceux du nord et de l’ouest voyant les averses les plus fréquentes et les plus fortes.

“Des vents violents affecteront certaines côtes tout au long du week-end avec des coups de vent par endroits, en particulier le nord et l’ouest.

“Le jour de Noël sera perturbé pour beaucoup, avec les averses les plus fréquentes dans la moitié nord du Royaume-Uni et des averses plus sporadiques et surtout plus légères plus au sud.”