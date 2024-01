Météo au Royaume-Uni : une vague de froid apporte de la neige dans de nombreuses régions du Royaume-Uni

Le Met Office a publié avertissements météo jaunes pour la neige et la glace dans la majeure partie de l’Irlande du Nord, dans une grande partie de l’Écosse et dans une grande partie du nord du Norfolk.

Les avertissements météorologiques du Yellow Met Office concernant la neige et la glace sont en vigueur jusqu’à jeudi pour la majeure partie de l’Irlande du Nord, une grande partie de l’Écosse et certaines parties du nord de l’Angleterre.

Davantage de neige devrait toucher le nord de l’Écosse et de l’Irlande du Nord plus tard, avec environ 5 cm de neige et jusqu’à 15 cm sur les terrains plus élevés.