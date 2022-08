Météo au Royaume-Uni: une température torride de 30 ° C atteindra AUJOURD’HUI alors que la carte du Met Office montre un balayage de chaleur vers le sud-est

Les TEMPÉRATURES devraient grimper à 30 ° C aujourd’hui alors que le Met Office révèle une chaleur torride balayant le sud-est.

Selon la dernière carte météorologique, du temps chaud et de l’humidité sont attendus dans certaines parties du Royaume-Uni.

Les amateurs de plage ont profité d’un début d’août chaud à Bournemouth, Dorset Crédit : BNPS

Des familles ont été vues en train de s’amuser sur la mer calme à Weymouth dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

La dernière carte météorologique du Royaume-Uni du Met Office montre que la chaleur balaie le Royaume-Uni

Le mercure devrait grimper à 30C à Londres et Broxbourne tandis que Luton et Woking verront un maximum de 29C.

“Cela va être lourd et humide avec des maximums de 30 ° C, et assez venteux avec ce vent du sud-ouest également”, a déclaré la présentatrice de la BBC, Lucy Martin, aux téléspectateurs.

Les prévisionnistes du Met Office prédisent que de la pluie se dirige vers le sud dans les parties centrales du Royaume-Uni – avec quelques périodes abondantes probables au début.

Le prévisionniste du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré que l’air humide pénétrait dans une zone à basse pression tandis que quelques fronts météorologiques traversaient principalement les parties nord et centrale du pays.

Tôt mardi, la pluie pourrait être abondante sur le sud de l’Écosse, le nord de l’Angleterre, le nord des Midlands et le nord-ouest du Pays de Galles.

On peut également s’attendre à un étrange grondement de tonnerre.

Seules de légères averses éparses sont attendues en Ecosse et en Irlande du Nord où le ciel s’éclaircira.

M. McGivern a déclaré: “Maintenant, la plus forte des pluies s’éloigne à l’heure du déjeuner, le ciel s’éclaircit pour l’Écosse et l’Irlande du Nord, quelques éclaircies passent ici, quelques averses également dans le nord-ouest où il y aura de la brise.”

Au fil de la journée, certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles peuvent s’attendre à des pluies éparses, de la bruine et du brouillard sur les collines.

Plus au nord, on s’attend à voir des conditions nuageuses avec des averses se développant, mais l’extrême sud peut s’attendre à ce que des conditions sèches se poursuivent.

Demain, une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles connaîtra un soleil très chaud, selon les prévisionnistes.

Des pluies légères et de la bruine éparses sont prévues dans certaines parties du sud de l’Angleterre, qui se dissiperont.

Les Britanniques devraient profiter d’un ciel ensoleillé et de brises fraîches pour le reste de la semaine – mais les nuits pourraient ne pas être aussi agréables.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “Il va y avoir une sensation très lourde, plus encore la nuit, alors attendez-vous à un sommeil inconfortable, avec des températures à la fin de l’adolescence.”

Les vacanciers avaient afflué sur les plages à travers le pays pour profiter du beau temps pendant les vacances d’été des enfants.

Hier, les Britanniques ont été avertis qu’ils pourraient encourir des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour avoir utilisé des tuyaux d’arrosage alors que les sociétés d’eau imposent des interdictions.

Les changements devraient toucher au moins 17 millions de personnes.

Southern Water a été le premier à annoncer la mesure – citant que les niveaux des rivières étaient dangereusement bas suite à un pic de la demande pendant la vague de chaleur record.