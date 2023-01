Météo au Royaume-Uni: une neige abondante déclenche un avertissement orange alors que le Met met en garde contre des retards de voyage massifs et des coupures de courant

La neige abondante aujourd’hui a déclenché un avertissement de temps orange alors que les prévisionnistes avertissent de retards de voyage massifs et de coupures de courant.

Le Met Office a émis un avertissement à partir de 15 heures cet après-midi, exhortant les Britanniques à être conscients que la neige abondante causera des ravages dans les heures qui suivent.

La neige a recouvert certaines parties du pays pendant la nuit – y compris Redruth à Cornwall

Ce jardin de Stithians, en Cornouailles, était couvert de substance blanche ce matin

Londres s'est réveillée avec des températures glaciales de -3°C ce matin

L’avertissement couvre des parties de l’Écosse autour d’Inverness et d’Aberdeen.

Les météorologues ont déclaré que des retards de voyage sont probables, car certains véhicules et passagers pourraient se retrouver bloqués.

Il a également averti que les voyages en train et en avion seraient probablement annulés.

Il y a de fortes chances que certaines communautés rurales soient isolées et des coupures de courant sont probables.

D’autres services, tels que la couverture de téléphonie mobile, peuvent également être affectés.

Cela survient après que le Met Office a averti que les Britanniques allaient subir une explosion arctique de -10 et huit pouces de neige.

Une grande partie du Royaume-Uni est aujourd’hui couverte d’avertissements météorologiques jaunes pour les conditions hivernales – et ce n’est que le début.

Il a vu des élèves de régions glaciales comme les Cornouailles, l’Écosse et l’Irlande se voir dire de rester à la maison au chaud.

Vous pouvez trouver une liste des fermetures ici.

Pendant ce temps, un bus à impériale plein de passagers s’est renversé dans le Somerset dans ce que la police a décrit comme un “incident majeur”.

Les flics ont déclaré que le véhicule s’était renversé sur le côté dans des conditions “extrêmement glaciales et dangereuses”.

La police s’était rendue sur Twitter plus tôt ce matin pour rappeler aux conducteurs de ne prendre le volant que si leur voyage était “essentiel”.

Ils ont également offert des conseils à ceux qui devaient conduire n’importe où, notamment en vérifiant leur voiture.

La police d’Avon et du Somerset a déclaré: “Nous conseillons aux gens de ne voyager que si cela est essentiel en raison des conditions de conduite glaciales.

“Si vous devez voyager, nous conseillons aux conducteurs de tenir compte de vos niveaux de carburant, d’huile, de liquide de refroidissement et de lave-glace, de la profondeur de la bande de roulement des pneus et de la pression d’air, des balais d’essuie-glace et de l’électricité en état de marche.”

Le surintendant Mark Runacres a déclaré: “Nous conseillons au public de ne voyager que là où c’est absolument essentiel en raison des conditions de conduite dangereuses.

“Si un déplacement est nécessaire, nous demandons au public de faire preuve d’une extrême prudence et de prévoir du temps supplémentaire pour voyager.

“Nous avons constaté un nombre significativement plus élevé de collisions et d’incidents liés à la route au cours des 12 dernières heures, ce qui a accru la demande de ressources policières.

“Nous travaillons avec les autorités locales et les autoroutes nationales pour nous assurer que les routes sont correctement sablées avant le trafic aux heures de pointe afin d’améliorer les conditions de conduite.”

Pendant ce temps, le mercure a chuté à -5°C ce matin.

Vers 3 heures du matin, le pont Tulloch, dans les hautes terres écossaises, a atteint la température glaciale, mais le sud de l’Angleterre aussi.

Le Met Office avait averti qu’il ferait plus froid du jour au lendemain, Braemar en Écosse devant atteindre un gel de -10 ° C et une grande partie du Royaume-Uni entre -5 ° C et -7 ° C.

La neige recouvrirait également certaines parties du Royaume-Uni ce matin, fermant des routes et provoquant le chaos de la circulation.

Le service d’incendie et de sauvetage de Cornwall s’est tourné vers les médias sociaux pour informer les navetteurs que les trucs blancs faisaient des ravages.

Il a déclaré: “Nous avons eu des rapports selon lesquels des véhicules sont coincés dans la neige sur l’A39 à Trispen et l’A391 à Bugle.

“Veuillez redoubler de prudence sur les routes car les conditions de conduite sont dangereuses. Si nécessaire, arrêtez-vous s’il n’est pas sûr de continuer.”

Le Richmond Park de Londres était couvert de givre ce matin

Mais Cornwall était couverte de neige